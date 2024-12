Thorsten Maurer: Nachhaltigkeit in Immobilien immer wichtiger

Thorsten Maurer erklärt, warum Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Immer mehr Menschen achten bei der Wahl ihrer Immobilie auf ökologische Aspekte wie Energieeffizienz, umweltfreundliche Baumaterialien und eine nachhaltige Bauweise, berichtet Experte Thorsten Maurer. Die precon real value GmbH hat sich auf die ganzheitliche Beratung und Betreuung rund um den Immobilienkauf spezialisiert und berücksichtigt dabei verstärkt Nachhaltigkeitskriterien, um den gestiegenen Anforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden. Als Full-Service-Dienstleister bietet das Unternehmen eine umfassende Rundum-Betreuung, die von der Suche nach der passenden Immobilie über die Finanzierung und Steueroptimierung bis hin zur Verwaltung reicht.

Dieser Trend zur Nachhaltigkeit ist keineswegs eine kurzlebige Modeerscheinung, sondern spiegelt ein tiefgreifendes gesellschaftliches Umdenken wider. Klimawandel, Ressourcenknappheit und steigende Energiekosten haben das Thema ökologisches Bauen und Wohnen in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. Immobilienkäufer sind heute besser informiert und legen größeren Wert auf Zukunftsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein bei ihrer Investition. Sie wollen durch ihre Kaufentscheidung einen aktiven Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten und dabei auch langfristig von den Vorteilen nachhaltiger Immobilien profitieren.

Thorsten Maurer: Gründe für die wachsende Bedeutung von Nachhaltigkeit

Es gibt verschiedene Faktoren, die dazu beitragen, dass ökologische Aspekte beim Immobilienkauf immer wichtiger werden:

– Steigende Energiekosten erhöhen die Attraktivität energieeffizienter Immobilien. Durch bessere Dämmung, moderne Heiztechnik und den Einsatz erneuerbarer Energien lassen sich die laufenden Kosten für Heizung und Warmwasser deutlich senken. Das entlastet nicht nur den Geldbeutel der Bewohner, sondern schont auch wertvolle Ressourcen.

– Das Umweltbewusstsein in der Gesellschaft wächst stetig. Immer mehr Menschen möchten durch ihr Konsumverhalten einen konkreten Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz leisten. Das schließt auch die Wahl einer ökologisch verträglichen und zukunftsfähigen Immobilie mit ein. Nachhaltige Gebäude haben einen geringeren ökologischen Fußabdruck und tragen so zum Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen bei.

– Nachhaltige Immobilien versprechen Wertstabilität und gute Wiederverkaufschancen, berichtet der Immobilienexperte Thorsten Maurer. Angesichts steigender Energiepreise und immer strengerer gesetzlicher Vorgaben sind ökologische Gebäude zukunftssicher und auf dem Immobilienmarkt stark gefragt. Sie bieten Eigentümern und Investoren auch langfristig eine solide Wertanlage mit guten Renditeaussichten.

– Gesetzliche Vorgaben und staatliche Förderprogramme begünstigen nachhaltiges Bauen. Bund, Länder und Kommunen haben ehrgeizige Klimaschutzziele formuliert und setzen vielfältige Anreize für energieeffizientes Sanieren und ökologisches Bauen. Auch die Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) werden immer strenger und erhöhen den Druck auf Immobilienbesitzer, in die Nachhaltigkeit ihrer Gebäude zu investieren.

Thorsten Maurer erkennt einen klaren Trend zur Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche: „Wir merken deutlich die steigende Nachfrage nach ökologischen Immobilien. Es geht dabei nicht mehr nur um die reine Energieeffizienz, sondern zunehmend um ganzheitliche Konzepte. Aspekte wie Baubiologie, sparsamer Umgang mit Flächen oder eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr spielen für immer mehr Käufer eine entscheidende Rolle.“

Kriterien für nachhaltige Immobilien

Doch was macht eine Immobilie eigentlich nachhaltig? Thorsten Maurer nennt einige wichtige Kriterien, auf die es zu achten gilt:

1. Energieeffizienz: Eine gute Wärmedämmung, moderne Heiztechnik und der Einsatz erneuerbarer Energien senken den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen. Energieeffiziente Gebäude benötigen deutlich weniger Heizung und Kühlung und sparen so langfristig Kosten und Ressourcen.

2. Ressourcenschonung: Nachhaltige Baumaterialien wie Holz aus zertifizierter Forstwirtschaft, recycelte Baustoffe oder nachwachsende Rohstoffe schonen die Umwelt und sorgen für ein gesundes Raumklima. Auch eine möglichst lange Nutzungsdauer und flexible Raumkonzepte tragen zur Ressourceneffizienz bei.

3. Flächennutzung: Eine nachhaltige Stadtplanung setzt auf Innenentwicklung und Nachverdichtung im Bestand, um den Flächenverbrauch zu reduzieren. Brachliegende Industrie- oder Militärflächen werden renaturiert oder einer neuen Nutzung zugeführt, berichtet Thorsten Maurer von der precon real value GmbH. Flächensparendes und verdichtetes Bauen verringert die Versiegelung und schafft Platz für Grünflächen und Begegnungsräume.

4. Baubiologie: Schadstofffreie und allergikerfreundliche Materialien sowie eine gute Raumluftqualität fördern die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bewohner. Natürliche Baustoffe, eine effektive Lüftung und ein ausgeklügeltes Tageslichtkonzept sorgen für ein angenehmes und wohngesundes Raumklima ohne schädliche Ausdünstungen.

5. Infrastruktur: Eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, kurze Wege zu Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Dienstleistungen sowie ein dichtes Fuß- und Radwegenetz reduzieren den motorisierten Individualverkehr und damit Lärm, Abgase und CO2-Ausstoß. Eine nachhaltige Erschließung vermeidet unnötige Versiegelung und Zerschneidung von Naturflächen.

Die Experten der precon real value GmbH berücksichtigen diese und zahlreiche weitere Nachhaltigkeitsmerkmale bei der Immobilienauswahl für ihre Kunden. Dabei geht es nicht nur um das Gebäude selbst, sondern um eine ganzheitliche Betrachtung über den gesamten Lebenszyklus – von der Planung und Realisierung über die langjährige Nutzung bis hin zum späteren Rückbau oder der Umnutzung.

Service-Angebot der precon real value GmbH

Als Full-Service-Dienstleister rund um die Immobilie bietet das Unternehmen den Kunden eine umfassende und professionelle Betreuung aus einer Hand:

– Kompetente Vermittlung von hochwertigen Neubau- und Bestandsimmobilien – Spezielle Expertise für denkmalgeschützte Objekte und exklusive Luxusimmobilien

– Detaillierte Analyse des Standorts und des lokalen Immobilienmarkts

– Sorgfältige Berücksichtigung der individuellen Anlageziele und Renditewünsche

– Professionelle Projektentwicklung und lückenlose Baubetreuung

– Unabhängige Finanzierungsberatung und Vermittlung günstiger Konditionen

– Kompetente Steueroptimierung und umfassende rechtliche Beratung

– Zuverlässige Verwaltung, Vermietung und Bewirtschaftung der Objekte

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden größtmöglichen Komfort und ein Maximum an Sicherheit bei ihrer Immobilieninvestition zu bieten“, erklärt Thorsten Maurer. „Dazu gehört heute ganz wesentlich auch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Wir wollen unsere Kunden umfassend zu ökologischen Themen beraten und für einen verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Ressourcen sensibilisieren.“

Thorsten Maurer sieht Nachhaltigkeit als Chance für Investoren

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche immer stärker an Bedeutung gewinnt. Ökologische Aspekte beeinflussen zunehmend die Kaufentscheidungen und bieten Investoren auch handfeste ökonomische Vorteile. Energieeffiziente und umweltfreundliche Immobilien versprechen eine hohe Wertstabilität und gute Wiederverkaufschancen in einem stark wachsenden Zukunftsmarkt.

Immobiliendienstleister wie die precon real value GmbH unterstützen ihre Kunden professionell dabei, nachhaltige Immobilien zu finden, die ihren individuellen Anforderungen optimal entsprechen. „Nachhaltigkeit ist für uns weit mehr als ein kurzlebiger Trend“, betont Thorsten Maurer. „Wir verstehen sie vielmehr als zukunftsweisende Haltung und sehen es als unsere Aufgabe, unsere Kunden für ökologische Themen zu sensibilisieren und bestmöglich zu beraten. Nur so können wir gemeinsam einen wirksamen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung in der Immobilienbranche leisten.“

