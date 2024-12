Brightline Interactive stellt erfolgreich eine skalierbare immersive Simulation für einen globalen Integrator von Regierungsdienstleistungen bereit

Brightline Interactive stellt erfolgreich eine skalierbare immersive Simulation für einen globalen Integrator von Regierungsdienstleistungen bereit und positioniert sich damit als führendes Betriebssystem für die Verarbeitung und Visualisierung komplexer Informationen im 3D-Raum

NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / 23. Dezember 2024 / The Glimpse Group Inc. (Glimpse) (NASDAQ: VRAR) (FWB: 9DR), ein diversifiziertes Unternehmen für Immersive Technology-Plattformen, das auf Unternehmen ausgerichtete Software und Dienstleistungen in den Bereichen Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) und Spatial Computing anbietet, hat heute bekannt gegeben, dass seine Tochtergesellschaft Brightline Interactive, LLC (BLI) über ihre innovative Middleware-Plattform SpatialCore erfolgreich eine bezahlte Lösung für fortschrittliche immersive Simulationen für einen großen Integrator von Regierungsdienstleistungen (GSI) bereitgestellt hat.

Durch die Nutzung der leistungsstarken Spatial-Computing- und KI-Plattform von SpatialCore war BLI in der Lage, in Rekordzeit eine anspruchsvolle räumliche Simulation zu erstellen, die aus unserer Sicht das Potenzial hat, zu einem neuen Branchenstandard zu werden. Dieses erste Simulationsprojekt wurde mit der Vorgabe entwickelt, dem GSI die Möglichkeit zu geben, den Simulationsbedarf von anderen Unternehmen zu erheben und diesen anschließend auf kostengünstige und skalierbare Weise zu ergänzen bzw. weiterzuentwickeln.

Tyler Gates, General Manager von BLI und Chief Futurist von Glimpse, meint dazu: Diese Errungenschaft markiert einen entscheidenden Moment in der Entwicklung von SpatialCore und festigt die Position der Plattform als führendes Betriebssystem für die Verarbeitung und Visualisierung von Informationen im dreidimensionalen Raum. Die erfolgreiche Implementierung stellt nicht nur die technische Ausführungskompetenz von Brightline unter Beweis, sondern unterstreicht auch das transformative Potenzial von Spatial Computing bei der Bewältigung komplexer realer Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Sicherheit.

Über Brightline Interactive

Brightline Interactive (BLI) ist der globale Marktführer in den Bereichen Spatial Computing, immersive Technologien, Deep Tech und 5G-Integration. Die beschleunigte Datenverarbeitungsplattform von Brightline, SpatialCore, bietet Cloud-zentrierte synthetische Datensimulationen, digitale Zwillinge sowie XR- und KI-Tools für Behörden und kommerzielle Kunden. Brightline implementiert einen mehrschichtigen Produktions- und Geschäftsentwicklungsansatz für Partnerschaften, skaliertes Wachstum und Datenvirtualisierung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.brightlineinteractive.com.

Über The Glimpse Group Inc.

The Glimpse Group (NASDAQ: VRAR) (FSE:9DR) ist ein diversifiziertes Unternehmen für immersive Technologieplattformen, das Software und Dienstleistungen für Virtual Reality, Augmented Reality und Spatial Computing für Unternehmen anbietet. Das einzigartige Geschäftsmodell von Glimpse schafft Größe und ein solides Ökosystem, während es gleichzeitig Investoren die Möglichkeit bietet, über eine diversifizierte Plattform direkt in diese aufstrebende Branche zu investieren. Weitere Informationen über The Glimpse Group erhalten Sie unter www.theglimpsegroup.com.

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren irgendeines Unternehmens dar. Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf unseren gegenwärtigen Erwartungen, Prognosen und Annahmen beruhen und Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken und Ungewissheiten, die mit unserem Geschäft verbunden sind, wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen, sofern bereitgestellt, beinhalten Aussagen über unsere Erwartungen, Überzeugungen, Absichten oder Strategien in Bezug auf die Zukunft und sind an zukunftsgerichteten Begriffen wie antizipieren, glauben, sehen, könnten, schätzen, erwarten, beabsichtigen, können, sollten und würden oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Alle Prognosen, sofern sie abgegeben werden, beruhen auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und das Management geht davon aus, dass sich die internen Prognosen und Erwartungen im Laufe der Zeit ändern können. Darüber hinaus beruhen alle Prognosen, sofern sie abgegeben werden, ausschließlich auf der bestmöglichen Einschätzung des Managements hinsichtlich unserer zukünftigen finanziellen Leistung angesichts unserer aktuellen Verträge, des aktuellen Auftragsbestands und der Gespräche mit neuen und bestehenden Kunden über unsere Produkte und Dienstleistungen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Kontakt Brightline Interactive:

Tyler Gates

General Manager, Brightline Interactive

Chief Futurist, The Glimpse Group

Tyler@brightlineinteractive.com

Kontakt Glimpse:

Maydan Rothblum

CFO & COO

The Glimpse Group, Inc.

917-292-2685

maydan@theglimpsegroup.com

QUELLE: The Glimpse Group, Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

The Glimpse Group Inc.

Maydan Rothblum

15 West 38th Street

10018 New York

USA

email : info@glimpsegroup.io

Pressekontakt:

The Glimpse Group Inc.

Maydan Rothblum

15 West 38th Street

10018 New York

email : info@glimpsegroup.io

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Anhaltende Krise im Neubau zwingt betroffene Handwerker zu ungewöhnlichen Maßnahmen Canada Nickel gibt erste Ressource auf dem Nickel-Sulfid-Projekt Reid bekannt