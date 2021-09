SAVOYE wird globaler Partner und Integrator von HAI ROBOTICS

Durch die Partnerschaft mit HAI ROBOTICS kann Savoye das eigene Lösungsportfolio ergänzen.

SAVOYE, Global Player in der Entwicklung, Herstellung und Integration von Automatisierungs- und Robotikystemen für die Intralogistik und Softwarehersteller für die Supply Chain, wird Partner und Integrator von HAI ROBOTICS – Weltmarktführer für autonome Case-Handling-Roboter (ACR) für Kommissionierung, Einlagerung und Versand.

Das zwischen den beiden Unternehmen geschlossene Abkommen gilt weltweit und ermöglicht es Savoye, diese innovative Lösung in Europa, im Nahen Osten – insbesondere in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo Savoye in diesem Jahr eine Tochtergesellschaft gegründet hat – und in Nordamerika sowie Asien anzubieten.

„Durch die Partnerschaft mit HAI ROBOTICS können wir unser eigenes Lösungsportfolio für die Goods-to-Person Kommissionierung ideal ergänzen. In der Tat ist unsere X-PTS-Technologie besonders geeignet, um Hochgeschwindigkeitsanforderungen und große Mengen von zu bearbeiteten Aufträgen zu erfüllen. Und die HAIPICK-Lösung, die auf HAI ROBOTICS-Robotern basiert, eignet sich perfekt für kleinere Abläufe.“, erklärt Laurent Bollereau, Strategy and Solutions Engineering Director.

HAI ROBOTICS bietet als Pionier und Marktführer für diese Art von mobilen Robotern, eine komplette Range an, die die Anforderungen des europäischen, nordamerikanischen und des Nahost-Marktes perfekt erfüllt.

Das HAIPICK-System setzt autonome Kommissionierroboter ein, die Kartons oder Behälter in bis zu 5 bis 7 Meter hohen Lagerregalen kommissionieren und einlagern und bis zu 8 Lasten transportieren können, um kontinuierlich die Goods-to-Person Kommissionierstationen zu beschicken. Die Lösung funktioniert auch in kalten Umgebungen bis zu -10 °C.

„Die von SAVOYE angebotene HAIPICK-Lösung kombiniert die mobilen Roboter von HAI ROBOTICS mit unseren Inhouse-Technologien: die Goods-to-Person Kommissionierstation X-PTS, die mit LED-Streifen ausgestatteten Put-to-Light-Regale, die INTELIS-Fördermodule, sowie unsere WMS- und WES-Steuerungssoftware. Diese Lösung kann als Stand-alone-Lösung oder als Bestandteil eines umfassenderen Systems geliefert werden, indem mehrere Kommissionierprozesse kombiniert werden oder parallel laufen. Dies ist zugleich auch der Mehrwert der Zusammenarbeit mit einem Partner wie SAVOYE.“, führt Laurent Bollereau weiter aus.

Die HAIPICK-Lösung ist eine flexible und skalierbare Lösung, die von einer schnellen Installationszeit profitiert und in weniger als 5 Wochen in Betrieb genommen werden kann.

„Die Partnerschaft mit HAI ROBOTICS ermöglicht es uns, Lösungen anzubieten, die noch besser auf die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, die in sich schnell entwickelnden und verändernden Märkten tätig sind, indem wir ihnen robuste Technologien in langlebigen Systemen anbieten“, schließt Laurent Bollereau ab.

„Wir sind davon überzeugt, dass diese Partnerschaft durch die Kombination der HAIPICK-Lösung mit dem Know-how von SAVOYE im Bereich der Supply Chain- und Lagerautomatisierung eine Reihe einzigartiger Möglichkeiten für uns beide bieten wird. Wir freuen uns, mit SAVOYE zusammenzuarbeiten, und sind gespannt darauf, das Potenzial dieser Partnerschaft voll auszuschöpfen“, erklärt Kane Luo, Vice President of Sales.

Über HAI ROBOTICS

HAI ROBOTICS ist ein Pionier im Bereich der autonomen Case-Handling-Robotik (ACR). Das Unternehmen bietet effiziente, intelligente, flexible und kundenspezifische Lagerautomatisierungslösungen durch fortschrittliche Robotertechnologie und KI-Algorithmen an und schafft damit einen großen Mehrwert für jede Fabrik und jedes Logistiklager.

Die 2015 entwickelte HAIPICK-Lösung ist das weltweit erste autonome, in Betrieb genommene Case-Handling-Robotersystem. Seitdem wird es in den Bereichen E-Commerce, 3PL, Bekleidung, Elektronik, Energie, Fertigung, Medizin und anderen Branchen eingesetzt. Mit der HAIPICK-Lösung können Kunden die Umstellung der Lagerautomatisierung in nur einer Woche realisieren, die Lagerdichte um 80-130 % erhöhen und die Arbeitseffizienz der Mitarbeiter um das 3-4-fache steigern.

HAI ROBOTICS mit Hauptsitz in Shenzhen, China, beschäftigt heute über 1.000 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in Hongkong, Japan, Singapur, den USA und den Niederlanden, die ihre Kunden aus über 30 Ländern und Regionen betreuen. Im März 2021 sicherte sich HAI ROBOTICS eine Serie B+ Finanzierung in Höhe von 15 Mio. $.

Über SAVOYE

SAVOYE ist ein globaler Entwickler und Integrator von IT-Lösungen, automatisierten Lösungen und Ausrüstungen für Logistikzentren.

Produkte und Dienstleistungen. SAVOYE entwickelt, produziert, montiert und installiert automatisierte Ausrüstungen und die dazu erforderliche IT – als maßgeschneiderte Lösung für jeden Prozess in der Supply-Chain.

Advanced Software:

Softwarelösungen der Supply Chain (OMS, WMS, WCS, TMS, EDI), einschließlich der altbewährten Software Enterprise Lösungen: LM XT, LOGYS, MAGISTOR, LM TMS, LM OMS.

Advanced Technologies:

Planer, Hersteller und Integrator von Intralogistiksystemen mit dem Angebot an vollautomatisierten Goods-to-Person Lösungen für schwere (MAGMATIC) und leichte Lasten (X-PTS), Kommissioniersysteme, Mechanisierung von Versandpaketen (JIVARO, E-JIVARO, PAC 600 Maschinen) und Förderer (INTELIS).

