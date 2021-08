Alain Kaddoum ist neuer Geschäftsführer SAVOYE Middle East

Intralogistikexperte SAVOYE ernennt Alain Kaddoum zum Managing Director Middle East und baut seine Position im Nahen Ostern weiter aus.

Gemäß seiner Mission seine Position im Nahen Osten auszubauen, hat Savoye, globaler Integrator für Lagerautomatisierung und Softwarehersteller, die Ernennung von Alain Kaddoum zum Managing Director für den Nahen Osten bekannt gegeben.

Mit Alain Kaddoum an Bord wird Savoye seine langfristige Strategie ein führender Anbieter von Supply-Chain-Lösungen in der Region zu werden weiter vorantreiben, indem es Hard- und Software – manuelle, halbmechanische, mechanisierte, hochautomatisierte oder robotisierte Installationen – entsprechend den Kundenbedürfnissen miteinander kombiniert.

Frédéric Zielinski, Managing Director von Savoye EMEA, kommentierte die neue Ernennung wie folgt: „Unser Team ist stolz darauf, Alain als Geschäftsführer für den Nahen Osten willkommen zu heißen. Wie wir aus seinen bisherigen Erfahrungen wissen, setzt Alain Kaddoum alles daran, den Erfolg eines jeden Unternehmens, an dem er beteiligt ist, sicherzustellen. Aufgrund seiner Führungsqualitäten und seiner Branchenkenntnis, gepaart mit unserem Support und unserer ehrgeizigen Vision, sind wir sicher, dass Savoye startklar ist, die Supply-Chain in der Region noch stärker mit zu beeinflussen als wir es erwartet haben.“

Alain Kaddoum seinerseits sagte: „Ich freue mich, bei Savoye einzusteigen und mit dem Team reibungslos zusammenzuarbeiten, um unsere Präsenz im Nahen Osten durch unsere innovativen Lagerautomatisierungs- und Softwareangebote auszubauen. Das Unternehmen verfügt über ein großes Potenzial und kann in der Supply-Chain der Region eine wichtige Rolle spielen, zumal sich die Branche ständig weiterentwickelt, um neue Trends entgegen zu kommen und auf die sich ändernden Bedürfnissen der Partnerindustrien einzugehen. Gemeinsam werden wir die effizientesten Lösungen für Savoye entwickeln und integrieren und so einen Mehrwert für alle unsere Kunden schaffen.“

Die jüngst erfolgte Ernennung von Alain Kaddoum zu dieser Position ist auf seine früheren Erfahrungen und Kenntnisse in diesem Gebiet zurückzuführen. Er hat über sechs Jahre seiner beruflichen Laufbahn in der der Intralogistikbranche im Nahen Osten verbracht und verfügt über einen technischen Hintergrund in den Bereichen Automatisierung und Lagerverwaltung, der für die täglichen Abläufe bei Savoye von Nutzen sein wird.

Alain Kaddoum verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik und Elektronik vom INP-ENSEEIHT und einen Master-Abschluss in Automatik, Informatik und Decision Support System (DDS) vom INP Toulouse, Frankreich, sowie über weitere akademische Leistungen und Zertifizierungen.

Über SAVOYE

SAVOYE ist ein globaler Entwickler und Integrator von IT-Lösungen, automatisierten Lösungen und Ausrüstungen für Logistikzentren.

Produkte und Dienstleistungen. SAVOYE entwickelt, produziert, montiert und installiert automatisierte Ausrüstungen und die dazu erforderliche IT – als maßgeschneiderte Lösung für jeden Prozess in der Supply-Chain.

Advanced Software:

Softwarelösungen der Supply Chain (OMS, WMS, WCS, TMS, EDI), einschließlich der altbewährten Software Enterprise Lösungen: LM XT, LOGYS, MAGISTOR, LM TMS, LM OMS.

Advanced Technologies:

Planer, Hersteller und Integrator von Intralogistiksystemen mit dem Angebot an vollautomatisierten Goods-to-Person Lösungen für schwere (MAGMATIC) und leichte Lasten (X-PTS), Kommissioniersysteme, Mechanisierung von Versandpaketen (JIVARO, E-JIVARO, PAC 600 Maschinen) und Förderer (INTELIS).

