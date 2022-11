Die Vorteile einer MPU-Simulation. Erfolgreich vorbereitet in die MPU!

Warum eine Simulation der MPU nötig ist, um die MPU zu bestehen, erfahren Sie jetzt.

Teil einer umfassenden Vorbereitung sollte gemäß Einschätzung der vMPU-Zentrale e.K., einem deutschlandweit tätigen Vorbereiter für die Medizinisch-Psychologische Untersuchung, unbedingt auch eine Simulation der eigentlichen MPU sein. Hierbei handelt es sich um die simulierte Begutachtung der Fahreignung sowie die Durchführung eines simulierten Interviews mit einem Gutachter. „Eine Simulation ist essenziell für die MPU-Vorbereitung und die effektivste Möglichkeit, um einen objektiven Eindruck über die eigenen Schwächen und Stärken zu erlangen“, erklärt M. Baran, Inhaber der vMPU-Zentrale e.K. Beim MPU-Simulator wird das psychologische MPU-Gespräch intensiv und praxisorientiert durchgespielt. „Damit erlangen unsere Kunden ein Gefühl dafür, was sie in der MPU-Prüfung erwartet und wie der Ablauf in der Praxis aussieht“, fasst M. Baran zusammen. Die Simulation wird von einem fachlich qualifizierten Diplompsychologen durchgeführt, dieser begleitet die Kunden im Prozess der MPU-Vorbereitung und steht ihnen als Hauptansprechpartner persönlich zur Seite. Anschließend wird im Rahmen der Simulation ein Optimierungspotenzial identifiziert, sodass eine individuelle Schulung für jeden Kunden angeboten werden kann. Bei diesen Simulationen werden immer die Beurteilungskriterien verwendet, die auch in der eigentlichen MPU Anwendung finden. „Die Beurteilungskriterien bilden damit die Grundlage einer erfolgreichen Vorbereitung und sollten“, so M. Baran weiter, „von jedem MPU Berater unbedingt beachtet werden. Leider ist dies nicht bei allen Vorbereitern der Fall, daher ist die Qualität vieler Vorbereiter auch mangelhaft.“

Nach einer Vorbereitung sollte zudem unbedingt eine ausführliche Teilnahmebescheinigung ausgestellt werden, die auch von einem Psychologen (Diplom/Master) unterschrieben werden sollte. „Diese Teilnahmebescheinigung kann maßgeblichen Einfluss auf den Erfolg bei der MPU haben“, verrät der zertifizierte Vorbereiter.

Sollten auch Sie eine MPU zu absolvieren oder Fragen haben bzw. ein kostenloses Erstgespräch wünschen, so können Sie die vMPU-Zentrale e.K. kostenlos unter der Servicenummer 08007239096 anrufen. Alternativ können Sie auch eine WhatsApp an 0176/30125900 oder eine E-Mail an info@mpu-zentrale.de schreiben.

Kurz zum Autor: Herr Baran, M. Sc., ist Inhaber der vMPU-Zentrale e. K., welche u. a. die Internetpräsenz www.mpu-zentrale.com betreibt, und beschäftigt zahlreiche Psychologen mit Master- und/oder Diplomabschluss. Das verkehrspsychologische Institut mit dem Hauptsitz in Essen, NRW, bereitet in 26 Standorten in Deutschland auf die MPU vor.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

