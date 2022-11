Ganzheitliche Ernährungsberatung Ausbildung Schweiz – Ernährungslehre bei der SNF Academy

Warum das Berufsbild Ernährungscoach auch in der Schweiz immer beliebter wird und wie Sie sich nebst der Arbeit online weiterbilden können. Gesundheit, Fitness und Ernährung – Ein spannendes Thema

Durch die Digitalisierung und Globalisierung sind immer mehr Menschen in der Schweiz überfordert. Die meisten Schweizer und Schweizerinnen wünschen sich eine

professionelle Ernährungsberatung und langfristige Unterstützung. Wer sich für Ernährung, Gesundheit und Vitalität interessiert, für den könnte sich eine Ausbildung bei der SNF Academy (Swiss Nutrition & Fitness Academy) lohnen. Denn das Berufsbild Ernährungscoach ist gefragter denn je.

Bei der SNF Academy flexibel und online weiterbilden

In der heutigen schnelllebigen Welt wollen immer mehr Schweizer und Schweizerinnen sich weiterbilden und gleichzeitig Arbeit und andere Verpflichtungen unter einen Hut bringen.

Die Ernährungscoach Ausbildung kann bei der SNF Academy während 365 Tagen einfach und bequem von zu Hause aus absolviert werden. Der Ausbildungsteilnehmer muss nicht an einem bestimmten Tag in Zürich, Bern, Basel oder Luzern vor Ort präsent sein, sondern kann sich seine Zeit selbst einteilen und flexibel lernen.

Die Ernährungscoach Ausbildung könnte spannend sein für Personen, welche sich

– beruflich oder privat in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Vitalität weiterentwickeln

wollen

– ganzheitliches Verständnis in Sachen Ernährung, Vitalität und Gesundheit erlangen möchten

– das Wissen nach der Ausbildung für sich und ihre Familie, sowie Verwandte nutzen möchten um

noch gesünder oder fitter zu werden

– aus der Gastronomie sind und mehr über die Gesundheit und Ernährung erfahren wollen

– in Drogerien, Apotheken, Spitälern, Arztpraxen arbeiten und sich weiterbilden möchten

– als Lehrer/innen und Kindergärtner/innen tätig sind

Ernährungsberatungen in der Schweiz oder weltweit anbieten

Nach der online Ernährungsberatung Ausbildung ist man eine qualifizierte Persönlichkeit in Sachen Ernährung, Gesundheit und Vitalität. Man hat ein ganzheitliches Verständnis für die Ernährungslehre. Mögliche Anwendungsbereiche nach der Ausbildung sind unter anderem:

– Durchführen von öffentlichen Anlässen (z.B. Gesundheitsseminare, Vorträge und Workshops)

– Allgemeine Ernährungs- und Gesundheitstipps in Fitnesscentern, Restaurants oder in

den Schulen anbieten

– Ernährungsberatungen in Sportclubs, z.B. Fussball oder Volleyball durchführen

– Durchführen von individuellen Ernährungsberatungen für Unter- oder Übergewichtige

– Online individuelle Ernährungsberatungen via Zoom, YouTube oder Skype

durchführen

– Ernährungsberatungen in Unternehmen anbieten

– Frauen nach der Schwangerschaft betreuen und Ernährungsberatungen anbieten

– Ernährungsberatungen für Führungskräfte

– BGM – Betriebliches Gesundheitsmanagement in der Schweiz oder weltweit anbieten

– u.v.m

Nebst dem Fernstudium zum Dipl. Ernährungscoach können Interessierte auch die Business Masterclass von Birol Isik buchen.

Mehr über die europaweit einzigartige Ernährungscoach Ausbildung erfahren Sie hier

Beste Bewertungen und Rückmeldungen auf dem Schweizer Markt

Birol Isik, Gründer der SNF Academy, sagt in einem Interview: Kunden sind die besten Zeugen. Keine Institution in der Schweiz hat so viele ausführliche und positive Feedbacks von Kunden wie die SNF Academy.

In der Tat: Zahlreiche positive Kundenfeedbacks bestätigen die Qualität der Ausbildungen, Kurse und Coachings.

Ein Teilnehmer schreibt sogar: Die SNF Academy ist nicht nur eine Fachschule für Ernährung und Fitness, sie ist auch eine Lebensschule in der man den Schlüssel zu einem glücklichen und erfüllten Leben finden kann.

Fabian, 31 aus Bern schreibt:

Die Lerninhalte werden von Daniela professionell und zeitgemäss vermittelt. Bei offenen Fragen konnte ich mich jederzeit an Daniela und Birol wenden. Ich kann das Fernstudium zum Dipl. Ernährungscoach nur weiterempfehlen.

Vanessa, 30 aus Zürich schreibt:

Daniela und Birol sind super Coaches, bei Fragen konnte man sich jederzeit an sie wenden. Ich freue mich jetzt riesig darauf, die nächste Ausbildung bei der SNF Academy zu starten.

Ausführliche Kundenbewertungen können Sie hier lesen

Über die SNF Academy

Die Swiss Nutrition & Fitness Academy (SNF Academy) vermittelt seit 2012 Wissen in Form von Ausbildungen, Kursen, Coachings und Seminaren in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Fitness, mentale Stärke, Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation, Marketing & Unternehmensaufbau.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Meta Marketing Agentur

Herr Berti F.

Bahnhofstrasse 10

8000 Zürich

Schweiz

fon ..: 0774948893

web ..: https://www.marketing-beratung-schweiz.ch/

email : info@schweizimfokus.ch

Interessierte wollen direkt über die Webseite mit der SNF Academy Schweiz Kontakt aufnehmen (www.fernstudiumfitness.ch)

Pressekontakt:

Meta Marketing Agentur

Herr Berti F.

Bahnhofstrasse 10

8000 Zürich

fon ..: 0774948893

web ..: https://www.schweizimfokus.ch/

email : info@schweizimfokus.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Die Vorteile einer MPU-Simulation. Erfolgreich vorbereitet in die MPU!