Thule präsentiert Thule Charm 2 in 1 – ein Kinderwagen für Nähe bei jedem Schritt

Mit einer erhöhten Position für Wanne oder Sitz, leichtgängigem Fahrverhalten und einem durchdachten Design sorgt der Thule Charm 2 in 1 dafür, dass das Baby von Anfang an nah bei den Eltern ist.

Von den ersten Spaziergängen mit einem Neugeborenen bis zu alltäglichen Ausflügen mit einem neugierigen Kleinkind möchten Eltern ihr Baby nah bei sich haben – komfortabel und sicher. Der neue Thule Charm 2 in 1 ist ein Kinderwagen, der diese frühen Momente der Verbundenheit unterstützt und gleichzeitig das Leben aktiver Familien im Freien erleichtert. Aufbauend auf einer langen Tradition langlebiger Thule Produkte für aktive Familien verbindet Thule Charm 2 in 1 Outdoor erprobte Qualität mit durchdachter Alltagstauglichkeit.

Mit einer erhöhten Position für Wanne oder Sitz, leichtgängigem Fahrverhalten und einem durchdachten Design sorgt der Thule Charm 2 in 1 dafür, dass das Baby von Anfang an nah bei den Eltern ist und jederzeit gut erreichbar bleibt. Der Kinderwagen ist darauf ausgelegt, alltägliche Ausflüge einfach und intuitiv zu gestalten.

_“Mit Thule Charm 2 in 1 wollten wir einen Kinderwagen entwickeln, der die Bindung zwischen Eltern und Kind stärkt und zugleich alltägliche Abenteuer mühelos macht. Er vereint unser unverwechselbares Thule Design mit der Manövrierbarkeit, Robustheit und intuitiven Funktionalität, die Familien von uns erwarten. Und dank des großzügigen Stauraums für alles, was ein Tag im Freien mit sich bringt, unterstützt er aktive Familien dabei, von Anfang an die Welt zu entdecken.“ Beatrice Råvik Janzon, Director Product Management, Active with Kids bei Thule_

Für Verbundenheit ab dem ersten Tag

Ab der Geburt ist der Kinderwagen mit der Thule Charm Babywanne nutzbar und bietet einen ruhigen, komfortablen Raum für erste Ausflüge. Der Thule Charm 2 in 1 kombiniert beide Komponenten in einem Set – ideal für den Start ins Familienleben.

Die spezielle Babywanne schafft mit weichen Materialien, Belüftungseinsätzen und einem schützenden Verdeck einen ruhigen, geborgenen Raum ab der Geburt. Eine ergonomische Tragefunktion ermöglicht stabiles, körpernahes Tragen, während die wegklappbare Abdeckung mit integriertem Stauraum wichtige Dinge stets griffbereit hält.

Komfort, der mit deinem Kind wächst

Wenn Kinder größer werden, passt sich der Thule Charm 2 in 1 ihren Bedürfnissen an. Der Kinderwagen verfügt über einen geräumigen ergonomischen Sitz mit vollständiger Liegeposition, verstellbarer Beinauflage und atmungsaktiven Materialien für Komfort in jeder Entwicklungsphase. Eine verstellbare Sitzbelüftung ermöglicht zusätzliche Luftzirkulation, ohne den Sitz entfernen zu müssen.

Die hohe Sitzposition hält dein Baby näher bei dir – etwas, das natürliche Interaktion und Blickkontakt deutlich erleichtert. In der Elternblickrichtung bleiben kleine Kinder nah und geborgen, während ältere Kinder in Fahrtrichtung die Welt entdecken können. Ein ausziehbares Verdeck bietet Schutz und Belüftung, während das magnetische Easy-In-Gurtsystem das Ein- und Aussteigen schnell und sicher macht. Sanfte Federung und stabiles Handling sorgen für eine komfortable Fahrt im täglichen Gebrauch.

Für einfache tägliche Routinen

Der Thule Charm 2 in 1 bietet leichtes Einhandhandling beim Schieben, Falten und Anpassen des Kinderwagens. Ein erweiterbarer Korb mit 15 kg Kapazität hält wichtige Dinge griffbereit und ermöglicht es Familien, alles mitzunehmen, was ein ganzer Tag im Freien erfordert.

Der Kinderwagen lässt sich zu einer kompakten, selbststehenden Einheit zusammenfalten und kann als Travelsystem genutzt werden – kompatibel mit Babyschalen von Thule sowie zahlreichen anderen Marken über entsprechende Adapter.

Verfügbarkeit

Der Thule Charm 2 in 1 wird in Black, Darkest Blue und Faded Khaki, zu einem Preis von 1299,95 EUR erhältlich sein. Markteinführung: Mai 2026.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Thule

Frau Kerstin Wagner

Dreichlingerstrasse 10

92318 Neumarkt

Deutschland

fon ..: 09181901170

web ..: https://www.thule.com

email : kerstin.wagner@thule.com

Die Marke Thule wurde 1942 in Schweden gegründet. Unter dem Motto Bring your life bietet Thule

weltweit eine breite Palette von Premium-Produkten für aktive Menschen an, die es ihnen ermöglichen, das mitzunehmen, was ihnen am wichtigsten ist – sicher, einfach und mit Stil. Die Produkte werden in mehr als 138 Ländern verkauft. Thule ist die größte Marke der Thule Group.

Pressekontakt:

Thule

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