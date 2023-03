Tiefe Geothermie im Zentrum des Auftritts der DMT GROUP auf der Hannover Messe

Potenziale, politische Weichenstellung, Portfolio

Essen, 24. März 2023: DMT GmbH & Co. KG, ein Unternehmen der TÜV NORD GROUP mit Sitz in Essen, nimmt vom 17. bis zum 21. April 2023 an der Hannover Messe teil, einer der weltweit größten Industriemessen.

Medienschaffende, Politiker:innen und Entscheider:innen haben die Möglichkeit, sich in Halle 12 am Stand F03 mit den Geothermie-Expert:innen von DMT zum Potenzial und den politischen Rahmenbedingungen der Tiefen Geothermie sowie zum Leistungsportfolio von DMT auszutauschen.

Angesichts der Herausforderungen durch die Energiewende, die Dekarbonisierung und die angestrebte Unabhängigkeit vom Import fossiler Energieträger, kommt der Tiefen Geothermie eine zentrale Bedeutung zu. Sie kann mindestens 25 Prozent des Wärmeenergie-Bedarfs Deutschlands decken.

Um das erreichen zu können, müssen die politischen Weichen jetzt schnell und unbürokratisch gestellt werden. „Alle Akteure müssen an einem Strang ziehen, um hierfür die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Ein nationales Explorationsprogramm, Fündigkeitsrisikoversicherungen sowie beschleunigte Genehmigungsverfahren sind dafür die zentralen Stellschrauben“, so Dr. Maik Tiedemann, Geschäftsführer von DMT.

Vor Ort stehen unsere Expert:innen mit allen Informationen zum gesamten Geothermie-Leistungsportfolio von DMT zur Verfügung, das alle Aspekte von der Projektierung über die Genehmigungen, die Standorterkundung, das Bohrprogramm bis hin zur Anlagenplanung, dem Anlagenbau und der Inbetriebnahme eines Heizwerks umfasst. Auch ein Vibro-Truck, der bei der Erkundung von Geothermie-Potenzialen in einigen Kilometern Tiefe zum Einsatz kommt, kann am Messestand begutachtet werden.

„Wir wollen die Hannover Messe nutzen, um in den Dialog mit möglichst vielen Akteuren zu kommen, die ebenfalls die Wärmewende in Deutschland vorantreiben wollen“, erklärt Prof. Dr. Bodo Lehmann, Leiter Geo-Energy & Resources bei DMT.

„Mit jahrzehntelanger Erfahrung aus hunderten Geothermie-Aufträgen in Deutschland und dem Ausland kann DMT Städte, Kommunen, Energieversorger und Industrieanwender bei der Entwicklung und Nutzung des zeitlich unbegrenzten Wärmepotenzials der Tiefen Geothermie begleiten“, ergänzt Dr. Boris Dombrowski, stellvertretender Leiter Geo-Energy & Resources bei DMT.

DMT wird zusätzlich in Halle 13 am Stand D69 der TÜV NORD GROUP die Online-Monitoring-Plattform zur Integritätsüberwachung vorstellen und mit Experten aus dem indonesischen Energie- und Bergbausektor präsent sein.

Interessierte können gerne bereits im Vorfeld der Messe Kontakt aufnehmen und ein Gespräch mit den Fachexperten vereinbaren. Nutzen Sie hierzu unseren Meet an Expert-Link:

Register now! | Hannover Messe DE microsite (tuev-nord.de)

Weitere Informationen zu DMT finden Sie unter: https://www.dmt-group.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DMT GROUP

Herr Knut Hirsch

Am TÜV 1

45307 Essen

Deutschland

fon ..: +49 201 172 1315

web ..: http://www.dmt-group.com

email : knut.hirsch@dmt-group.com

Über DMT

Exzellenz und Innovation – das ist der Anspruch von DMT GmbH & Co. KG (DMT GROUP) als unabhängige, global tätige Gesellschaft für Ingenieurdienstleistungen und Beratung in den Märkten „Anlagenbau und Verfahrenstechnik“, „Infrastruktur und Bauwesen“ sowie „Rohstoffe und Energie“. Nachhaltige Wertschöpfung für alle Auftraggeber ist das Ziel. Wissen, Digitalisierung und Internationalisierung sind der Schlüssel dazu.

Dazu bringt DMT GROUP als Leader des Engineering-Bereichs der TÜV NORD GROUP, die Erfahrung von über 280 Jahren ein, agiert als Holding von 13 Tochterunternehmen mit über 1.100 Mitarbeitenden von mehr als 30 Standorten aus, handelt partnerschaftlich, vertrauensvoll, lösungsorientiert, nachhaltig als auch ethisch, realisiert jedes Jahr Hunderte von Projekten rund um den Globus, ist an dutzenden, mehrheitlich internationalen Innovationsprojekten beteiligt und sorgt so überall auf der Welt unter dem Leitmotiv Engineering Performance für den Erfolg, den Kunden erwarten.

www.dmt-group.com



Pressekontakt:

FleishmanHillard Germany GmbH

Frau Ewa Krzeszowiak

Ratherstraße 2

40212 Düsseldorf

fon ..: +49 (0)211 54 087 725

email : dmt-group.press@fleishman.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

HanseWerk: SH Netz investiert rund 31 Mio. Euro im Jahr 2023 in Strom- und Gasnetze im Kreis Steinburg