Tierliebe Mitglieder spenden und unterstützen Tierheimsponsoring seriös dabei, Tierheime kostenfrei mit speziell abgestimmtem Futter und Streu zu beliefern. Tierheime sind fortlaufend auf Unterstützung angewiesen, denn jeden Monat landen eine Menge Rechnungen auf deren Schreibtischen. Rechnungen für Reparaturen, für Renovierungen, für Tierarztbesuche, für Pfleger-Schulungen oder für ausgebildetes Personal, für Futtermittel, Katzenstreu, und, und, und. Stemmen müssen die Einrichtungen diese Kosten in der Regel selbst, was in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden ist. Tierheimsponsoring hat ein Firmenkonzept entwickelt, durch das die Tierheime finanziell entlastet werden können.

Inhalt:

o Futter und Streu verschlingen eine Menge Geld

o Tierliebe Menschen werden immer gesucht

o Wie man sicher sein kann, dass das Geld auch ankommt

o Tierheime zeigen sich vom Konzept begeistert

TIERHEIMSPONSORING SERIÖS UNTERTZÜTZEN, DENN FUTTER UND STREU VERSCHLINGEN EINE MENGE GELD

Je nach Größe des Tierheims finden Dutzende Katzen, Hunde und Kleintiere in den Käfigen eine temporäre Heimat. Seit der Corona-Pandemie befinden sich viele Tierheime laut Tierheimsponsoring sogar an ihren Kapazitätsgrenzen, denn so manch einer hat sich Zeiten des Homeoffice und der Kurzarbeit ein Haustier angeschafft, nur um es Monate später wieder abzugeben. Die vielen Tiere müssen natürlich irgendwie versorgt werden, doch Futter und Streu verursachen eine Menge Kosten. FFTIN hat daher ein Konzept entwickelt, durch das Tierheime mit kostenlosen Versorgungspaketen beliefert werden, was für die Institutionen eine riesige, finanzielle Entlastung darstellt.

TIERLIEBE MENSCHEN WERDEN IMMER GESUCHT

Die Kosten für die FFTIN Versorgungspakete werden von tierlieben Menschen übernommen, die bereit sind, einen Beitrag für die Erhaltung der Tierheime zu leisten. Für nur sieben Euro kann ein Versorgungspaket für ein Wunschtierheim übernommen werden. Das Geld wird dem Versorgungskonto des Wunsch-Tierheims gutgeschrieben und verrechnet, sobald das Tierheim ein Versorgungspaket bei Tierheimsponsoring in Auftrag gibt. Tierheimsponsoring beliefert die Tierheime anschließend kostenlos mit der gewünschten Menge an Paketen. Auf diese Weise konnten bereits fast 15 Millionen Kilogramm Streu und Futter an deutsche Tierheime verteilt werden. Tierheimsponsoring kündigen ist ebenfalls jederzeit möglich und ist genauso unkompliziert wie Mitglied werden.

TIERHEIMSPONSORING SPENDEN SIE FÜR FUTTER FÜR TIERE IN NOT – SICHER SEIN, DASS DAS GELD ANKOMMT

Natürlich möchte man, wenn man die Kosten für ein Tierheimsponsoring Versorgungspaket übernommen hat, auch sicher sein, dass das Geld für den Zweck verwendet wird, für den es gedacht ist. FFTIN legt großen Wert auf Transparenz und pflegt auf seiner Homepage regelmäßig ein, welches Tierheim wann mit wie viel Kilogramm Futter und Streu beliefert wurde. Darüber hinaus stehen die Tierheime jederzeit für Rückfragen zur Verfügung. Mitglieder können die Tierheime also persönlich kontaktieren und sich versichern, dass Tierheimsponsoring seriös Tierheime unterstützt.

TIERHEIME ZEIGEN SICH VOM KONZEPT BEGEISTERT – JETZT TIERHEIMSPONSORING SERIÖS UNTERSTÜTZEN!

Tierheime zeigen sich von ihrer Partnerschaft mit FFTIN begeistert. Viele Einrichtungen profitieren schon seit einigen Jahren von der Zusammenarbeit und loben unter anderem die Qualität des Tierheimfutters sowie die unkomplizierte Bestellung und Lieferung der Versorgungspakete, die stets pünktlich zum gewünschten Zeitpunkt erfolgt. Darüber hinaus geben einige Einrichtungen an, dass die Versorgungspakete von Tierheimsponsoring ihnen in einer finanziell sehr schwierigen Zeit weiterhelfen und sie sogar vor existenziellen Problemen bewahren.

Wer Tieren in Tierheimen helfen möchte, kann sich über die offizielle Webseite von Tierheimsponsoring https://www.tierheimsponsoring.de/ eingehend über das Konzept informieren. Hier findet sich alles an Informationen, die wichtig sind, um Tierheimsponsoring seriös dabei zu unterstützen, Tierheime kostenlos mit hochwertigen Spezialfutter und Streu zu versorgen.

NACHHALTIGE UNTERSTÜTZUNG

UNSER FIRMENKONZEPT IST AUSSERGEWÖHNLICH!

Wir beliefern Tierheime kostenlos mit Tiernahrung.

Warum wir das können:

Als Dienstleistungsunternehmen suchen wir im Auftrag der Tierheime tierliebe Personen, die ein Versorgungspaket für Ihr Wunschtierheim übernehmen. Durch diese Versorgungspakete ist es möglich, dass die monatlichen Futterkosten gesenkt, oft sogar bis zu 100% abgedeckt werden können. Wir bieten Tierheimen den kompletten Service, von der Futtermittelbeschaffung bis hin zur logistischen Anlieferung ins Tierheim. Ein Großteil dieser Tierheime würde ohne unsere Arbeit nicht mehr existieren, da finanzielle Mittel immer knapper werden.

Pressekontakt:

FFTIN – TIERHEIMSPONSORING GmbH & Co. KG

Herr H. B.

Carl-Borgward-Str. 14

72108 Rottenburg

fon ..: 0 74 72 / 98 86 60

web ..: https://www.tierheimsponsoring.de/

email : info@tierheimsponsoring.eu

