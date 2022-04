Tierheimsponsoring: Rettung für die Tierheime

Tierheimsponsoring unterstützt Tierheime deutschlandweit durch kostenloses Futter

Das Tierheim ist ein Ort, an dem herrenlose Hunde, Katzen und Kleintiere ein sicheres und trockenes Zuhause finden, nachdem sie oft lange auf der Straße oder unter anderen schlechten Bedingungen gelebt haben. Die Tiere werden hier nicht nur gefüttert, kastriert und gepflegt, sondern bekommen durch die Pfleger auch erstmals die Fürsorge und Zuneigung, die ihnen zusteht – und finden im besten Fall ein neues Für-Immer-Zuhause. Rund 85 Prozent aller Tierheime in Deutschland sind finanziell allerdings mittlerweile so schlecht aufgestellt, dass sie existenzielle Sorgen haben. An dieser Stelle tritt Tierheimsponsoring auf den Plan. Das Dienstleistungsunternehmen versorgt seine Partner-Tierheime durch Rundum-Sorglos-Pakete, wodurch sich die Institutionen finanziell wieder erholen können.

Hier finden Sie Antworten auf Fragen wie:

o Wie funktioniert das Konzept von Tierheimsponsoring?

o Was ist das Besondere an dem Futter von FFTIN Tierheimsponsoring?

o Inwiefern hilft das FFTIN Versorgungspaket Tierheimen finanziell wieder auf die Beine zu kommen?

o Warum haben viele Tierheime so große finanzielle Schwierigkeiten?

WIE FUNKTIONIERT DAS KONZEPT VON TIERHEIMSPONSORING?

Tierheimsponsoring macht durch lokale Infostände und Promotion-Aktionen auf die Situation der Partnertierheime aufmerksam. Ziel ist es, dadurch tierliebende Personen zu gewinnen, die bereit sind, für sieben Euro monatlich die Kosten für ein Versorgungspaket für ihr Wunschtierheim zu übernehmen. Die eingehenden Gelder fließen auf das FFTIN Versorgungskonto des jeweiligen Tierheims. Die Tierheime haben dann die Möglichkeit, ihren Versorgungsbedarf an Tierfutter oder Katzenstreubestellungen einzureichen, woraufhin Tierheimsponsoring diesen Gegenwert mit dem entstandenen Guthaben auf dem Versorgungskonto verrechnet und den Tierheimen kostenloses Futter zukommen lässt.

WAS IST DAS BESONDERE AN DEM FUTTER VON TIERHEIMSPONSORING?

Gerade Hunde und Katzen besitzen einen sehr empfindlichen Magen, der durch falsches oder ständig wechselndes Futter schnell aus dem Gleichgewicht geraten kann. Tierheimsponsoring liefert deshalb ausschließlich qualitativ hochwertiges Futter, dass auf die Bedürfnisse der Tierheimtiere abgestimmt ist. Dadurch verbessert sich die Gesundheit der Tiere und es kommt zu deutlich weniger Magen- und Darmproblemen, was wiederum die Tierarztkosten für die Tierheime erheblich senkt.

INWIEFERN HILFT DAS TIERHEIMSPONSORING VERSORGUNGSPAKET TIERHEIMEN FINANZIELL WIEDER AUF DIE BEINE ZU KOMMEN?

Das Tierheimsponsoring kostenloses Versorgungspaket beinhaltet zum Beispiel wertvolles Futter, für das Tierheime sonst eine Menge Geld in die Hand nehmen müssen. Durch die finanziellen Einsparungen können die FFTIN Partnertierheime ihr Geld für andere wichtige Ausgaben nutzen, wie zum Beispiel die Instandhaltung des Gebäudes, den Bau von neuen Zwingern oder die Ausbildung neuer Tierpfleger.

WARUM HABEN VIELE TIERHEIME SO GROSSE FINANZIELLE SCHWIERIGKEITEN?

Das Problem ist, dass die meisten Tierheime nur wenig Unterstützung vom Staat oder ihren Gemeinden bekommen, dafür aber selbst viele Ausgaben haben. Tierarztkosten, Stromrechnungen und Co. summieren sich mit der Zeit, was einige Tierheimen in große finanzielle Schwierigkeiten bringt. Das Angebot von FFTIN Tierheimsponsoring konnte allerdings schon dazu beitragen, vielen Tierheimen die Existenz zu sicher, da die monatlichen Futterkosten oft sogar bis zu 100 Prozent abgedeckt werden können. Insgesamt können mittlerweile rund 40.000 Tiere täglich in den Genuss der Tierheimsponsoring Versorgungspakete kommen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FFTIN – TIERHEIMSPONSORING GmbH & Co. KG

Herr H. B.

Carl-Borgward-Str. 14

72108 Rottenburg

Deutschland

fon ..: 0 74 72 / 98 86 60

fax ..: 0 74 72 / 98 86 666

web ..: https://www.tierheimsponsoring.de/

email : info@tierheimsponsoring.de

NACHHALTIGE UNTERSTÜTZUNG

UNSER FIRMENKONZEPT IST AUSSERGEWÖHNLICH!

Wir beliefern Tierheime kostenlos mit Tiernahrung.

Warum wir das können:

Als Dienstleistungsunternehmen suchen wir im Auftrag der Tierheime tierliebe Personen, die ein Versorgungspaket für Ihr Wunschtierheim übernehmen. Durch diese Versorgungspakete ist es möglich, dass die monatlichen Futterkosten gesenkt, oft sogar bis zu 100% abgedeckt werden können. Wir bieten Tierheimen den kompletten Service, von der Futtermittelbeschaffung bis hin zur logistischen Anlieferung ins Tierheim. Ein Großteil dieser Tierheime würde ohne unsere Arbeit nicht mehr existieren, da finanzielle Mittel immer knapper werden.

