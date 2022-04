BEMER Magnetfeldtherapie mit Bemer Pro Set & Bemer Classic Set

Über die Magnetfeldtherapie und die Produkte Bemer Matte, Bemer Pro Set und Bemer Classic Set der Firma BEMER

Mit ihren Produkten im Bereich der Magnetfeldtherapie hat die Firma Bemer sich in den vergangenen Jahren eine starke Position auf dem medizinischen Zukunftsmarkt erarbeitet. Da sich Aspekte wie der demografische Wandel und die Häufung von Volks- und Zivilisationskrankheiten immer mehr beschleunigen, erfreuen sich Produkte wie die Bemer Matte, das Bemer Classic Set und das Bemer Pro Set einer immer größeren Beliebtheit. Nach ihren großen Erfolgen im Bereich der Magnetfeldtherapie in der Humanmedizin hat das Gesundheitsunternehmen mittlerweile auch eine eigene Bemer Veterinary Line entwickelt, durch die sich auch die Gesundheit von Pferden nachweislich verbessert.

KÖRPERLICHE BESCHWERDEN DURCH MIKROZIRKULATIONSSTÖRUNGEN

Früher oder später hat fast jeder Mensch irgendwann mal mit Rückenschmerzen, Zerrungen, Stress oder Schlafstörungen zu tun. Auf den ersten Blick haben diese Beschwerden nicht sonderlich viel gemeinsam. Doch wie die Firma Bemer herausgefunden hat, basieren viele dieser Leiden auf Störungen im Mikrozirkulationssystem des Menschen. Die Durchblutung gilt als das Versorgungssystem des menschlichen Körpers und erfolgt zu etwa 75 Prozent im Bereich der kleinsten Blutgefäße, die man auch als Mikrozirkulation bezeichnet. Insgesamt müssen diese kleinen Blutgefäße stolze 120.000 Kilometer beliefern und säubern, darunter wichtige Organe wie Herz und Gehirn. Betrachtet man diese Fakten wird deutlich, wie problematisch eine Störung der Mikrozirkulation werden kann, wenn man diese nicht rechtzeitig erkennt und behandelt. Durch die Bemer Matte, die im Rahmen des Bemer Pro Set und Bemer Classic Set erworben werden kann, können solche Störungen ausfindig gemacht und behandelt werden. Das erfolgt wiederum durch das Konzept der Bemer Magnetfeldtherapie.

DIE MIKROZIRKULATION DURCH BEMER MAGNETFELDTHERAPIE ANREGEN

Die Bemer Matte ist ein Produkt, dass das Prinzip der Bemer Magnetfeldtherapie anwendet. Die Magnetfeldtherapie dient dazu, körperlichen Beschwerden, die auf einer Störung der Mikrozirkulation basieren, in natürlich begrenztem Rahmen entgegenzuwirken. Dabei werden elektromagnetisch übertragene Stimulationssignale durch die Bemer Matte in den Körper übertragen und stimulieren durch Pumpbewegungen die kleinsten Blutgefäße, wodurch der Blutfluss in diesen Bereichen wieder normalisiert wird. Enthalten ist die Bemer Matte in verschiedenen Ausführungen, wie zum Beispiel im Bemer Pro Set und Bemer Classic Set.

KRANKHEITEN HEILEN DURCH BEMER MAGNETFELDTHERAPIE

Die Bemer Matte kann sowohl im Bemer Pro Set als auch im Bemer Classic Set für verschiedene Behandlungsbereiche angewandt werden. Als besonders wirksam hat sich die Magnetfeldtherapie bei schmerzhaften Beschwerden wie Arthrose, Rückenschmerzen, Bänderrissen, Knochenbrüchen erwiesen, doch auch bei Krankheiten wie Diabetes, Fatigue oder Verschlusskrankheiten können große Erfolge erzielt werden. Wichtig ist allerdings, dass die Bemer Matte nicht als alleiniges Behandlungsmittel angewandt werden sollte, sondern immer in Kombination mit einer medizinischen Behandlung. Den Gang zum Art ersetzen die Bemer Produkte in akuten Fällen nämlich nicht. Dafür tragen sie zu einer schnelleren Heilung und Linderung der Symptome bei und können darüber hinaus auch zur Prophylaxe angewandt werden.

DIE EINFLÜSSE DER BEMER MAGNETFELDTHERAPIE AUF KRAFT, AUSDAUER UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Bemer Matte, Bemer Pro Set und Bemer Classic Set sind nicht nur wirkungsvolle Produkte, wenn es darum geht, akute Beschwerden zu lindern oder vorzubeugen. Auch die Kraft, Ausdauer und Leistungsfähigkeit kann dadurch erheblich gesteigert werden. So basieren die mentalen Fähigkeiten zum Teil sehr stark auf der körperlichen Gesundheit und können bei körperlichen Beschwerden eingeschränkt werden. Die Magnetfeldtherapie macht es deshalb möglich, nicht nur den Körper zu regenerieren, sondern auch die geistige Leistungsfähigkeit zu stärken und zu unterstützen. Darüber hinaus stärken die Produkte das Immunsystem, fördern die Heilung von Verletzungen und verringern das Verletzungsrisiko – optimale Voraussetzungen, die zum Beispiel für Sportler sehr wichtig sind.

MAGNETFELDTHERAPIE DURCH DIE BEMER MATTE

Wie funktioniert sie denn nun, die Magnetfeldtherapie? Diese Frage wird den Experten der Firma Bemer häufig gestellt. Grundsätzlich ist eine Behandlung durch das Bemer Pro Set oder Bemer Classic Set ziemlich einfach. Hauptbestandteil der beiden Sets ist die Bemer Matte, eine Magnetfeldmatte, die sich bequem auf den Boden, die Couch oder einen Sessel legen lässt. Gesteuert wird die Matte je nach Set über Steuergeräte, die verschiedene Applikationsmodule besitzen. Der zu Behandelnde muss sich nur auf die Matte legen und kann dann entweder am ganzen Körper oder punktuell mit den elektromagnetischen Impulsen versorgt werden. Die Behandlung tut dabei selbstverständlich nicht weh – in manchen Fällen ist lediglich ein leichtes Kribbeln zu spüren, wohingegen der positive Effekt meist im Anschluss an die Therapiesitzung eintritt.

WANN EIN ERFOLG DER BEMER MAGNETFELDTHERAPIE ZU ERWARTEN IST

Wann die Behandlung durch Bemer Matte, Bemer Pro Set oder Bemer Classic Set zu ersten spürbaren Ergebnissen führt, hängt immer ganz von der individuellen Schwere der Krankheit oder Verletzung ab, ebenso wie von Alter und Lebensweise des Patienten. Achtet der Betroffene auch grundsätzlich auf einen gesunden Lebensstil und hält den Basisplan konsequent ein, dürfen erste Erfolge allerdings nach etwa vier bis sechs Wochen zu erwarten sein. Um einen langfristigen Erfolg zu erzielen und die Gesundheit und Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter zu erhalten, empfiehlt die Firma Bemer eine dauerhafte, zweimal tägliche Anwendung der Bemer Matte.

WANN MAN DIE BEMER MAGNETFELDTHERAPIE NICHT ANWENDEN SOLLTE

Bei schweren Krankheiten wie Schlaganfällen, Gefäßverkalkungen oder Tumoren empfiehlt es sich grundsätzlich, die Anwendung der Bemer Magnetfeldtherapie vorerst mit einem Arzt abzusprechen. Auch Schwangere sollten die Behandlung vorsichtshalber mit einem Mediziner abklären. Grundsätzlich ist die Bemer Matte im Rahmen des Bemer Pro Set und Bemer Classic Set für fast jeden Menschen geeignet, da sie sich grundsätzlich positiv auf die Behandlung von Krankheiten auswirkt und die Selbstheilungskräfte des menschlichen Organismus anregt und unterstützt. Aus diesem Grund bietet die Bemer Matte auch die Grundlage vieler schulmedizinischer Therapien und Naturheilverfahren.

