NEW TAIPEI CITY, TAIWAN – TOA DR Enterprise Co., Ltd. ist führend als Hersteller von Präzisionsschneidanlagen, Tellermessern und Schneidewerkzeugen. Es handelt sich um ein innovatives Unternehmen für Maschinen, Fertigung und Werkzeuge, das erfolgreiche Lösungen für das Schneiden von Sonderbreiten oder Schnittqualität mit guter Verschleißfestigkeit anbietet. TOA DR wird sein neues Produkt, das Tellermesser, auf der kommenden EuroBLECH 2021 vorstellen. Das Produkt wird auf dem Messegelände der EuroBLECH 2021 vom 9. bis 12. März ausgestellt (Stand H13, Halle 27).

Das Tellermesser zeichnet sich durch hohe Präzision und hervorragende Qualität aus und schneidet Spulen fachmännisch in Streifen für die weitere Verarbeitung. TOA DR ist bestrebt, seinen globalen Kunden hochpräzise Schneidelösungen aus einer Hand anzubieten, und sieht eine große Chance auf dem amerikanischen und europäischen Markt. Die Nachfrage der Industrie nach höherer Präzision und Spitzenqualität beim Schneiden wird sich für TOA DR als vorteilhaft erweisen, da sie weiterhin hochwertige Spaltanlagen und Messer für ihre Kunden bereitstellen.

Wichtige technische Spezifikationen:

o Dickentoleranz im Bereich ±0,001 mm (±0,00004 Zoll)

o Parallelität im Bereich 0,005 mm

o Streng kontrollierte Härte

Über TOA DR Enterprise Co., Ltd.

Die 1972 gegründete TOA DR Enterprise Co., Ltd. mit Sitz in New Taipei City, Taiwan, R.O.C., ist ein Marktführer in der Entwicklung innovativer Bandschnittmethoden. Sie konzentriert sich darauf, ihren Kunden die besten Qualitätslösungen zu angemessenen Kosten anzubieten. Das Unternehmen macht seine Dienstleistungen für mehr als 500 KMU auf der ganzen Welt erschwinglich/verfügbar, indem es präzise Produkte und Lösungen für das Spalten von Metall- und Nichteisenmetall-Coils liefert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.slitterline.com.

