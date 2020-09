Absolute Qualitätskontrolle mit den maßgefertigten Produkten von RunGu

NEU-TAIPEH-STADT, TAIWAN – RunGu Enterprise Co.,Ltd ist ein OEM- und ODM-Hersteller von Verbindungsmitteln und ist in Taiwan mit ISO 9001 zertifiziert. Da die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Verbindungsmitteln steigt, hat RunGu expandiert, um die Produktionskapazitäten auszuweiten und um Dienstleistungen aus einer Hand für die Fabrikfertigung zu bieten.

Maßgefertigte Abstandsbolzen (männlich-weiblich) sind die Kernprodukte von RunGu und werden seit Jahren von bekannten japanischen Unternehmen in Branchen wie Elektronik, Haushaltsgeräte, Möbel, Spielwaren und anderen verwendet. Um einen hohen Produktertrag zu gewährleisten, hat RunGu TQM (Total Quality Control) im Herstellungsprozess eingeführt, um die Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Maßgefertigte Abstandsbolzen (männlich-weiblich) werden nach dem Kundenbedarf nach Außendurchmesser, Längen, Anschlussdurchmesser der Abstandshalter und der Oberflächenbehandlung hergestellt. RunGu hat sich darauf spezialisiert, die beste Qualität, maßgeschneiderte Dienstleistungen und fristgerechte Lieferung an Kunden in aller Welt zu bieten.

Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile:

o Höherer Produktertrag als die Mitbewerber

o Maßgeschneiderte Dienstleistungen

o Mindestgröße bis zu 1 mm mit +- 5mm Maßtoleranz

o Materialzertifizierungen und andere Berichte verfügbar

Besondere technische Spezifikationen:

o Weibliche C3604-Abstandsbolzen mit Gewinde, Sechskant, Messing

o 18-8 männlich-weibliche Sechskant-Abstandsbolzen mit Gewinde aus rostfreiem Stahl

Über RunGu Enterprise Co.,Ltd

1997 gegründet und mit Hauptsitz in Neu-Taipeh-Stadt, Taiwan, ist RunGu Enterprise Co.,Ltd Marktführer bei der Entwicklung von innovative Rändelschrauben aus Metall und CNC-Drehteilen. RunGu engagiert sich für Umweltschutz mit grüner Produktforschung und -entwicklung, der Förderung von umweltverträglichen Angeboten, der Einführung von Recycling-Mechanismen und der Einhaltung der RoHS-Richtlinien. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.rungu.com.tw.

Weitere Informationen:

Download des Pressedossiers: https://brand.sparkamplify.com/rungu-enterprise-co-ltd

Facebook: https://www.facebook.com/RUNGU97485120

Medienkontakt: Sylvia Lin

Email: rungubolts@gmail.com

Telefon: +886-933916809

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RunGu Enterprise Co.,Ltd

Frau Sylvia Lin

Dongshun Street, Shulin District No. 72

238 New Taipei City

Taiwan

fon ..: +886933916809

web ..: https://www.rungu.com.tw/main/

email : sylvialinrungu@gmail.com

Pressekontakt:

SPOTLIGHTHUB INTERNATIONAL CO., LTD.

Herr Mark Press

SEC. 3, NANJING E. RD., ZHONGSHAN DIST. No. 101 4F

10487 TAIPEI CITY

fon ..: +886 2 77260398

web ..: https://www.spotlighthub.co/

email : pr_success@spotlighthub.co

