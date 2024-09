Tochtergesellschaft 305 Care startet mit erfolgreicher Markteinführung

München, den 19.09.2024 (IRW-Press/19.09.2024) – Die Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) gibt bekannt, dass die 305 Care GmbH („305 Care“), eine mehrheitliche Tochtergesellschaft der Darwin AG, erfolgreich in den Kosmetikmarkt gestartet ist. 305 Care bietet hochqualitative Kosmetika im Onlinedirektvertrieb an. Die Produkte sind dermatologisch getestet, vegan und wurden ohne Tierversuche entwickelt.

Wesentliches Alleinstellungsmerkmal des Produktsortiments ist eine nach den spezifischen Hautmerkmalen der Kunden und verknüpft mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen individualisierte Pflegecreme. Die dafür notwendige Technologie stellt eine weitere Darwin Tochtergesellschaft, die Novogenia GmbH, zur Verfügung.

Seit dem ersten Pre-Launch der Produkte im April 2024 liegt das durchschnittliche monatliche Wachstum der Bestelleingänge bei +67% / Monat. 305care ist nun darauf fokussiert, diesen erfolgreichen Wachstums-Trend im für den Kosmetikmarkt wichtigen 4. Quartal fortzuführen und später international auszurollen.

Weitere Informationen zu 305 Care unter

305care.com/.

Über die Darwin AG

Die „Darwin Gruppe“ (d.h. Darwin AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Biotechnologieunternehmen insbesondere im Bereich Humangenetik. Die im eigenen Labor durchgeführten Genanalysen finden Anwendung in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika. Darwin agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus investiert Darwin in innovative Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences.

