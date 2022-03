Tocvan schließt erste Phase der Phase-III-Bohrungen ab und berichtet vor Veröffentlichung der Bohrergebnisse über aktuelle Entwicklungen

Calgary, Alberta – 24. März 2022. Tocvan Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; FWB: TV3) freut sich, über den aktuellen Stand in seinem Gold-Silber-Projekt Pilar im mexikanischen Sonora zu informieren. Im Zuge der Phase-III-Bohrungen wurden neun Bohrlöcher über insgesamt 1.500 Meter absolviert, die wichtige Informationen über die Hauptzone (Main Zone) und den Trend 4-T liefern sollen (siehe Abbildung 1). Alle Proben wurden zur Aufbereitung und Analyse bei ALS (Hermosillo) eingereicht; die ersten Ergebnisse werden in Kürze bekannt gegeben.

Aktueller Stand der Bohrungen

Es wurden neun Bohrlöcher über insgesamt 1.540 Meter niedergebracht (Abbildung 1). Ziel der Bohrungen ist die Erweiterung der Hauptzone durch Stepout-Löcher im Abstand von 25, 50 und 100 Metern nach Südosten in einem Zwischenraum der Bohrlöcher JES-20-32 (94,6 m mit 1,6 g/t Au) und JES-21-50 (39,7 m mit 0,96 g/t Au) entlang des Haupttrends, in dem nur wenige Bohrungen absolviert wurden. Die Bohrungen erprobten auch den 4-T-Trend unterhalb des Schürfgrabens T-21-3, welcher 19,5 Meter mit 0,61 g/t Au lieferte.

Abbildung 1. Lageplan der ausstehenden Phase-III-Bohrlöcher.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64887/Tocvan_032422_DEPRcom.001.jpeg

Wir bereiten uns derzeit auf den Eingang der Bohrergebnisse aus der Startphase der Phase-III-Bohrungen vor und freuen uns auf die nächste Planungs- und Bohrphase für Pilar, so Brodie Sutherland, CEO. Die Verarbeitung der Ergebnisse dauert aufgrund des veränderten Umfelds infolge von COVID-19 länger, wir sind jedoch dankbar, dass sich diese Lage in Mexiko verbessert, und danken unseren Aktionären für ihre Geduld. Die Ergebnisse der metallurgischen Untersuchungen werden voraussichtlich auch in den nächsten zwei Monaten analysiert und veröffentlicht werden. Sie werden uns einen weiteren Einblick in die Gold- und Silbergewinnungsraten bei Pilar bieten.

Aktueller Stand der metallurgischen Arbeiten

Das Unternehmen hat fünf Proben von Pilar für Säulenlaugungsuntersuchungen eingereicht. Eine Übersicht finden Sie in Tabelle 2. Der Head-Gehalt der ersten Probe, die bei SGS Durango eingereicht wurde, beträgt 0,95 g/t Au und 9,5 g/t Ag.

Tabelle 1. Zusammenfassung der metallurgischen Massenproben

Probe-Nr. Gewicht Head-Gehalt Head-Gehalt Anmerkun

(kg) (Au) (Ag) g

Met-Pil-01321,6 0,95 g/t 9,5 g/t

Met-Pil-01106,4 TBD TBD Duplikat

Met-Pil-02110,1 TBD TBD

Met-Pil-03113,4 TBD TBD

Met-Pil-04135,8 TBD TBD

Jahreshauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung (HV) des Unternehmens findet am 8. April 2022 statt. Das Unternehmen hält alle Aktionäre zur Teilnahme an der Versammlung an.

Aktueller Stand im Projekt El Picacho

Bei El Picacho werden derzeit Standortbesichtigungen und Planungen durchgeführt, um die bestmögliche Verwendung der Explorationsmittel in naher Zukunft zu bestimmen. Es liegen derzeit Genehmigungen für Bohrungen über bis zu 15 Kilometer und Schürfgrabungen über zwei Kilometer vor. Die Bohrungen werden absolviert, sobald die Bewertung der wichtigsten Zielgebiete durch Kartierungen, geochemische Untersuchungen und geophysikalische Messungen abgeschlossen ist. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass El Picacho einen erheblichen Wert für die Aktionäre schaffen wird. Die Eckdaten des Projekts El Picacho lauten wie folgt:

– Potenzial für die Auffindung mehrerer Millionen Unzen Gold und Silber

– Zu erkundendes Gebiet von 24 km2

– Aussichtsreicher Trend auf derzeit 6 km definiert

– 18 km von der aktiven Mine San Francisco (3 Mio. Unzen Gold) entfernt

– Über den Straßenweg erreichbar (2,5 Stunden von Hermosillo entfernt)

– Nationale Eisenbahnstrecke 3 km östlich

– Vollständig genehmigt:

o Schürfgrabungen über 2 km

o Bohrungen über 15 km

Ein Video zu El Picacho können Sie hier abrufen: youtu.be/OxPjdOMH04U

Über das Konzessionsgebiet Pilar

Das Gold-Silber-Konzessionsgebiet Pilar wird als strukturkontrolliertes epithermales Projekt mit niedriger Sulfidierung in Andesitgestein interpretiert. Drei Zonen mit Mineralisierung wurden durch historische Oberflächenarbeiten und Bohrungen im nordwestlichen Bereich des Konzessionsgebiets identifiziert und werden als die Zonen Main, North Hill und 4 Trench bezeichnet. Strukturmerkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem Mineralisierungstrend, der gesamtheitlich betrachtet von Nordwesten nach Südosten verläuft. Bis dato wurden mehr als 22.700 Bohrmeter absolviert. Nennenswerte Ergebnisse sind nachstehend angeführt:

– Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 39,7 m mit 0,96 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,0 g/t Au

o 47,7 m mit 0,70 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

o 29 m mit 0,71g/t Au

o 35,1 m mit 0,66 g/t Au

– Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

o 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0g/t Au und 12 g/t Ag

o 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

– Historische Kern- und RC-Bohrungen von 17.700 m. Zu den Höhepunkten gehören:

o 61,0 m mit 0,8 g/t Au

o 16,5 m mit 53,5g/t Au und 53 g/t Ag

o 13,0 m mit 9,6 g/t Au

o 9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo das Management Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat rund 32 Millionen Aktien ausgegeben und ist derzeit dabei, 100 % der Anteile an zwei faszinierenden Projekten in Sonora (Mexiko) zu erwerben: das Gold-Silber-Projekt Pilar und das Gold-Silber-Projekt El Picacho. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.

Brodie A. Sutherland, P.Geo., CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/QP) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden oder werden.

Diese zukunftsgerichtete Aussagen – und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen – werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

TOCVAN VENTURES CORP.

Brodie A. Sutherland, CEO

820-1130 West Pender St.

Vancouver, BC V6E 4A4

Telefon: 403-668-7855

E-Mail: bsutherland@tocvan.ca

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

