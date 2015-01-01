Tocvan Ventures, vom Explorations- zum Produktionsprojekt

Vom Gran Pilar-Projekt von Tocvan Ventures in Sonora gibt es gleich zwei gute Nachrichten

Eine realisierbare Gold- und Silberproduktion rückt in greifbare Nähe und Tocvan Ventures hat sich nun 100 Prozent des Projektes gesichert. Tocvan Ventures (ISIN: CA88900N1050; WKN: A2PE64) konnte einen großen Schritt in Richtung Gold- und Silberproduktion von seinem in Mexiko gelegenen Projekt vermelden. Die sechs Hektar große und genehmigte Pilotanlage nähert sich der Betriebsbereitschaft. Die Zufahrtsstraßen und die Treibstoffversorgung sind vorhanden, die Flächen sind vorbereitet, die Grabenarbeiten für die Pilotmine wurden gestartet und so kann bald die Gold- und Silbergewinnung unter realen Bedingungen kurzfristig beginnen. Und die Infrastrukturarbeiten erschließen neue Bereiche mit oberflächennaher Oxidmineralisierung.

Die zweite gute Nachricht ist, dass Tocvan Ventures aufgrund einer Transaktion mit Colibri Resources zu 100 Prozent Eigentümer seines Flaggschiff-Projekts Gran Pilar wird. Die Konzessionen umfassen eine Fläche von rund 105 Hektar, darin enthalten ist die „Main Zone“ (Hauptzone), damit der am weitesten fortgeschrittene Bereich. Bisher hatte Tocvan Ventures Corp. eine 100-prozentige Beteiligung an den umliegenden Erweiterungsflächen, verfügte über 51 Prozent an den Konzessionen. Colibri Resources hatte 49 Prozent und nun erwirbt Tocvan Ventures den 49-prozentigen Anteil. Das Eigentum geht über an die mexikanische Tochtergesellschaft von Tocvan Ventures. Colibri Resources bekommt eine NSR-Lizenzgebühr von einem Prozent, dabei wurde eine Rückkaufoption vereinbart. „Die volle Kontrolle über eines der am weitesten fortgeschrittenen und strategisch günstig gelegenen Gold-Silber-Projekte in Sonora, der wichtigsten Bergbauregion Mexikos stellt einen bedeutenden Meilenstein für Tocvan Ventures dar“, so CEO Brodie Sutherland.

Doch zurück zum Gran Pilar-Projekt. Die Pilotmine ist auf zehn Jahre ausgelegt und sie hat eine Kapazität von 50.000 Tonnen. Das mineralisierte Material wird auf einem 1,76 Hektar großen Heap-Leach-Pad großvolumig ausgebracht werden. Dies bedeutet einen niedrigen Kapitalaufwand und eine gute Vorbereitung für die spätere Entwicklung im industriellen Maßstab. Neben der Wirtschaftlichkeit steht auch der Ausbau der Ressourcen im Blickpunkt. Denn es ist bereits ein zweites Bohrgerät im Einsatz, es läuft ein 20.000-Meter-Bohrprogramm. 38.000 Meter wurden bisher gebohrt, hochgradige Abschnitte und mächtige Mineralisierungszonen konnten ausgemacht werden. Die Finanzierung ist übrigens gesichert.

Neue Gold- und Silberzonen konnten außerhalb der Main Zone, einer 500 Meter langen Bodenanomalie, schon ausgemacht werden. Die Entwicklungsfortschritte sprechen für sich, ebenso wie das Explorationspotenzial. Einige Bohrergebnisse stehen noch aus, wobei es bereits positive Ergebnisse gab. Mehr als 6.200 Meter des 20.000-Meter-Bohrprogramms sind abgeschlossen. Dabei erbrachte die neue Zone 1 beispielsweise einen Abschnitt von 3,1 Metern mit 1,5 Gramm Gold je Tonne Gestein und 25 Gramm Silber je Tonne Gestein ab einer Tiefe von 27,5 Metern. Dieses Bohrloch erweitert die Mineralisierung entlang des El-Mezquite-Trends um 1.000 Meter nach Süden. „Diese frühen Explorationserfolge bei Gran Pilar, allen voran die Entdeckung dreier neuer Gold-Silber-Zonen, stellen einen hervorragenden Auftakt für unser Programm 2026 dar“, kommentierte CEO Brodie Sutherland. Die Zukunft sollte also spannend werden. Mit Tocvan Ventures könnte sich eine schöne Chance für Anleger ergeben, wobei der Vollständigkeit halber darauf hingewiesen wird, dass Aktieninvestments immer mit einem gewissen Risiko verbunden sind.

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Eine realisierbare Gold- und Silberproduktion rückt in greifbare Nähe und Tocvan Ventures hat sich nun 100 Prozent des Projektes gesichert. Tocvan Ventures (ISIN: CA88900N1050; WKN: A2PE64) konnte einen großen Schritt in Richtung Gold- und Silberproduktion von seinem in Mexiko gelegenen Projekt vermelden.

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