Tonnenweise Gold

Noch immer gibt es viele verloren geglaubte Goldschätze. Gold ist nach wie vor begehrt, bei Anlegern, Notenbanken und institutionellen Investoren.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Amex Exploration Inc. und GoGold Resources Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 30.06.2026, 15:15 Uhr Zürich/Berlin

Mehr als 50 Jahre hat es gedauert, bis ein im Zweiten Weltkrieg verschollenes japanisches U-Boot, das vermutlich rund zwei Tonnen Gold enthält, entdeckt wurde. Aktuell gibt es vielleicht Anleger, die Gold als Wertaufbewahrungsmittel neu entdecken und beim derzeit günstigen Preis zuschlagen. Zwei Tonnen Goldbarren soll das U-Boot beinhalten, doch der Schatz, geschätzt mehr als 100 Millionen Dollar wert, ist derzeit nicht erreichbar. Denn noch sind einige Bereiche des U-Bootes nicht zugänglich.

Gold ist und bleibt ein wertvolles Gut. In 2025 stieg der Preis des Edelmetalls um etwa 44 Prozent an, damit so viel wie seit 1980 nicht mehr. Die Faktoren, die 2025 den Preis nach oben getrieben haben, existieren weiterhin, wie auch die Rolle des Goldes als sicherer Hafen. Es sind dies die geopolitischen Risiken und Unsicherheiten sowie Sorgen um die langfristigen Aussichten des US-Dollars. Dazu gesellten sich Sorgen bezüglich der Unabhängigkeit der US-Notenbank und jüngst der Energieschock. Portfoliodiversifizierung, durch Goldinvestments etwa, sind heute wichtiger denn je, man denke nur an die politischen Unsicherheiten, die die USA hervorbringen.

Hohe Goldpreise haben in 2025 zu einem Rückgang der globalen Schmuckproduktion geführt. Besonders Barren und Münzen zu Investmentzwecken waren gefragt. War dies eher eine traditionelle Anlageform, so kaufen heute auch immer mehr jüngere Menschen Gold. Denn unbestreitbar hat sich der Wert des Edelmetalls über die Jahrzehnte im Durchschnitt erhöht. Und Gold glänzt nun mal mit Beständigkeit. Auch in einem gut aufgestellten Aktienportfolio sind Goldwerte eine überlegenswerte Angelegenheit.

Amex Exploration – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/amex-exploration-inc/ – zählt zu den beachtenswerten jungen Goldunternehmen. Im Blickpunkt stehen rentable Goldprojekte im bergbaufreundlichen Quebec. Große und hochgradige Goldvorkommen beherbergt vor allem das Goldprojekt Perron von Amex Exploration. Es ist zu 100 Prozent im Eigentum des Unternehmens und punktet mit einer hervorragenden Infrastruktur und einer positiven Machbarkeitsstudie. Die Erzaufbereitung soll in 2027 starten. Eine Privatplatzierung spült gerade frisches Geld in die Kasse.

GoGold Resources, – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gogold-resources-inc/ – schuldenfrei, produziert Gold und Silber in Mexiko. Im zweiten Quartal, endend am 31. März 2026, wurden gut 230.000 Unzen Silber, rund 2.500 Unzen Gold sowie 84 Tonnen Kupfer und 93 Tonnen Zink produziert, damit fast 400.000 Unzen Silberäquivalent. Das Parral-Tailings-Projekt liegt im Bundesstaat Chihuahua. Beim fortgeschrittenen Untertagebauprojekt Los Ricos rechnet das Unternehmen mit einem schnellen Baubeginn. Das mexikanische Bundesumweltministerium hat alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für den Bau der Untertagemine erteilt. Mit den laufenden Einnahmen können Los Ricos North und Los Ricos South bestens entwickelt werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Amex Exploration (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/amex-exploration-inc/ -) und GoGold Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gogold-resources-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

Quellen: GoGold Resources, Amex Exploration,

https://www.kitco.com/news/article/2026-06-05/gold-breaks-below-key-technical-support-analysts-see-buying-opportunity;

https://www.kitco.com/news/article/2026-06-05/gold-demand-will-drop-year-even-supply-increases-average-price-will-still;

https://www.popularmechanics.com/military/a71657050/sunken-wwii-submarine-gold/;

https://www.gold.de/gen-z/:

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

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