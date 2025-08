Top-Bergbauländer

Das renommierte Fraser Institut hat wieder die Ergebnisse seiner jährlichen Umfrage veröffentlicht.

Bewertet wurden sowohl die Bodenschätze als auch die politischen Rahmenbedingungen. Auf Platz eins als weltweit führende Jurisdiktion für Investitionen hat sich diesmal Finnland platziert. Auf Platz zwei befindet sich Nevada und Platz drei gebührt Alaska. Die weiteren Top Ten sind Wyoming, Arizona, Schweden, Saskatchewan, Neufundland und Labrador, Guyana und Norwegen. Von August bis Mitte Dezember führte das Fraser Institute seine Umfrage weltweit durch. Befragt wurden 2.289 Explorations-, Entwicklungs- und andere Unternehmen mit Bergbaubezug, bewertet wurden 82 Jurisdiktionen. Zu den schwächsten Kandidaten zählten laut Umfrage Äthiopien, Suriname, Niger, Nova Scotia, Mozambik, Madagaskar, Bolivien, Dominikanische Republik Kongo, Guinea und Minnesota.

Vier Jahre unter den Top Ten in Folge war Quebec, das diesmal auf Platz 22 abgerutscht ist. Der Grund waren politische Faktoren und auch die Bodenschätze. Zu den zehn besten Jurisdiktionen in Sachen Bodenschätze zählten British Columbia, Manitoba und Yukon. Bei der Bewertung insgesamt schafften es zwei kanadische Regionen, Saskatchewan und Neufundland und Labrador unter die ersten Zehn.

In Saskatchewan befindet sich beispielsweise IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/play/uran-update-mit-isoenergy-uranium-energy-oklo-und-uranium-royalty/ – mit hochgradigen Uranliegenschaften. Über weitere Uranlagerstätten verfügt die Gesellschaft in Australien, Argentinien und in den USA.

In Nevada, zudem in Neufundland und Labrador sowie in weiteren Regionen besitzt Goldproduzent Equinox Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/equinox-gold-entstehung-eines-der-fuehrenden-goldproduzenten-in-amerika-mit-viel-potenzial/ – Projekte. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt in einigen Jahren mehr als eine Million Unzen Gold jährlich zu produzieren.

