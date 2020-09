Toun28 koreanische Kosmetik – 100% natürlich. 100% recyclebar.

Neue Toun28 koreanische Kosmetik Produkte bei Miss&Missy- 100% Natural Cosmetic in recyclebarer Verpackung. Toun28 Sun Screen, Waterful Lotion, Trouble Care. Mehr über Toun28 auf www.missandmissy.de

Die Hersteller von Toun28 sind der Meinung, dass der Kosmetikmarkt verändert werden muss. Die Haut verändert sich jeden Monat. Ist es richtig, die gleichen Kosmetika zu kaufen? Nun, Hautpflegeprodukte sollten durch prädiktive Datenanalyse auf der Grundlage diagnostischer Ergebnisse hergestellt werden und nicht aufgrund von Präferenzen oder Empfindlichkeit.

Weniger Kunststoffe

Bei Toun28 denken sie nicht nur an die Umwelt. Sie handeln für die Umwelt.

Zwei Milliarden Tiere werden jedes Jahr durch das Verschlucken von abgeladenem Plastikmüll getötet. Die Plastikbehälter, die wir für unsere täglichen Kosmetikprodukte verwenden, sind nicht anders. Hinzu kommt, dass viele Flaschen für Naturkosmetikprodukte grün gefärbt sind, was die Umwelt symbolisiert. Aber ist das wirklich umweltfreundlich, wenn es nicht recycelt werden kann?

Deshalb hat man bei TOUN28 einen biologisch abbaubaren Papierbehälter für Alltagskosmetika entwickelt, um den Kunststoffverbrauch zu reduzieren. TOUN28 hat mehr als 500 Mal versucht, die weltweit erste Verpackung aus Papier für Recycling-Etiketten zu entwickeln. Und die Leute bei Toun28 sind immer noch auf dem Weg, einen zu 100% biologisch abbaubaren Papierbehälter ohne Plastikdeckel herzustellen.

Aber in der Zwischenzeit gibt Toun28 ihren Kunden organische und natürliche „Put Ons“ in den Papierverpackungen, von denen jeder zu sagen pflegte, dass sie unmöglich seien.

Zutaten zuerst

Bis jetzt haben wir für Kosmetikbehälter bezahlt, nicht für Kosmetikprodukte. In den meisten Fällen betragen die Rohstoffkosten nur 2 bis 10%. Schätzungsweise 60 bis 98% der Kosten entfallen auf Behälter und Marketing. TOUN28 ‚Put Ons‘ zahlen 90% der Kosten für die Rohstoffe und nur 10% für die Behälter.

Die Kosmetik-Produkte von Toun28

Intelligente Hautpflege in einem Schritt : TOUN28 bietet ‚Put Ons‘ für jeden Gesichtsmanagementbereich (T-Zone, O-Zone, U-Zone, N-Zone) basierend auf genauen Hautmessungen. TOUN28 bietet aufrichtige individuelle Hautpflege. Es ist für einen einfachen, einstufigen Service von der Hautmessung und dem individuellen Design bis zum Abonnement konzipiert.

Gesichts-Partialpflege : Die traditionelle Kosmetik verlangte von Ihnen die wiederholte Verwendung von mindestens fünf bis sieben Schritten von Hautpflegeprodukten (Booster < Haut < Essenz < Lotion < Augencreme < Feuchtigkeitscreme < Nährcreme). Aber TOUN28 verzichtete auf unnötige Schritte und entwarf 'Put Ons' für alle verschiedenen Hauttypen und Gesichtspartien. Mit diesen 'Put Ons' können Sie Ihre Haut mit nur ein oder zwei Schritten vollständig pflegen. 24M bis 28D :Basis-Hautpflegekosmetika haben eine Haltbarkeit von 24 bis 36 Monaten. Chemische Konservierungsstoffe, von denen viele bekanntermaßen Hautprobleme und Hautirritationen verursachen, werden hinzugefügt, um die Haltbarkeit zu verlängern. Eine mikrobielle Kontamination tritt auf, wenn diese Produkte zu lange verwendet werden. Aber die „Put Ons“ von TOUN28 sind vor all diesen Sorgen sicher, da die Produkte alle mit natürlich gewonnenen schützenden Inhaltsstoffen hergestellt werden und so konzipiert sind, dass sie nur 28 Tage lang verwendet werden können. Wie verwendet man die Toner, Essenz, Lotion, Augencreme von Toun28?

Die Kosmetika bestehen im Allgemeinen aus einer Aufhellungslinie, einer elastischen Linie, einer feuchtigkeitsspendenden Linie, einer Problemlinie und einer empfindlichen Linie. Jede dieser Linien hat Toner-Essenz-Lotion-Augencreme-Creme (5 bis 7 Stufen). Die Sache ist die, dass 45% der Menschen komplexe Hauttypen mit verschiedenen Hauttypen in verschiedenen Gesichtspartien haben. TOUN28 hat die sich wiederholenden Schritte jeder Kosmetiklinie drastisch reduziert, um unnötige Kosten zu sparen und Unannehmlichkeiten für die Kunden zu minimieren.

Toun28 enthält essentielle Inhaltsstoffe und ist so hergestellt, dass es eine ausreichende Hautpflege für verschiedene Gesichtspartien bietet. Sie können auf die Verwendung anderer Produkte verzichten, deren Funktionen sich unnötig überschneiden.

Die neuen Produkte von Toun28

Toun28 – Organic Blue Light & UV Screen B1 for dry skin 45g

Die TOUN28 ORAGANIC HEV/UV Sonnencreme B1 für trockene Haut ist eines der weltweit ersten organischen Sonnenschutzmittel, das Sie auch vor Blaulicht (HEV – hochenergetisches, sichtbares Licht) schützt und ultraviolette Strahlen blockiert. Blaues Licht erhöht den aktiven Sauerstoffgehalt in der Haut und ist die häufigste Ursache für Hautalterung.

Wichtige Inhaltsstoffe sind FloraGLO Lutein 5% topische Flüssigkeit in Safloröl, d.h. Extrakte aus großen Samtblüten, Samenöl und Safrandistel. Diese haben starke antioxidative Eigenschaften. Sie erhöhen die Feuchtigkeit und Elastizität der Haut und verbessern gleichzeitig die Schutzfunktion der Haut . Die Inhaltsstoffe wirken als Schutz gegen Blaulicht (HEV). Der Sonnenschutz ist für Menschen mit trockener Haut geeignet. Es kann auch von Kindern ab 1 Jahr und schwangeren Frauen verwendet werden.

TOUN28 – Organic Blue Light & UV Screen B2 for Oily Skin 45g

Die Toun28 ORAGANIC HEV/UV Sonnencreme B2 für Misch- und fettige Haut ist eines der weltweit ersten organischen Sonnenschutzmittel, das auch vor Blaulicht (HEV – hochenergetisches sichtbares Licht) schützt und ultraviolette Strahlen blockiert. Blaulicht erhöht den aktiven Sauerstoffgehalt in der Haut und ist die häufigste Ursache für Hautalterung.

Dieser Sonnenschutz ist zertifiziert, um die Haut mit organischen Ingredienzien vor Blaulicht zu schützen. Es hat einen Sonnenschutzfaktor bis zu SPF 50+ PA ++++. Es ist ein Sonnenschutzmittel für den täglichen Gebrauch. Die Creme hat auch die maximale FDA-Wasserabweisung, so dass Sie auch an sehr aktiven Tagen sicherstellen können, einen guten Hautschutz zu haben.

Das Produkt ist nach deutschen Richtlinien für Bio-Zertifizierungen zertifiziert und besteht aus hypoallergenen Bio-Inhaltsstoffen.

Toun28 – Waterful Lotion „PUT ON“ Ceramide + Antarcticine 50g

TOUN28 Waterful Lotion (Ceramide + Antarcticine) ist eine feuchtigkeitsspendende Lotion, die die Erneuerung und Wiederherstellung empfindlicher Haut unterstützt.

Es beruhigt die Haut und spendet trockenen Hautpartien intensive Feuchtigkeit.

Es enthält Grüntee-Extrakte, angereichert mit starken Antioxidantien, die Ihre Haut revitalisieren und verjüngen. Es wirkt beruhigend bei Rötungen und Reizungen mit Kamillenextrakt und Gotu Kola.

Diese Lotion ist frei von Duftstoffen und die Verpackung besteht aus einem recycelbaren Papierbeutel.

TOUN28 – Trouble Care For Dehydrated Oily Skin 40g

100% Natural / Natural Origin

TOUN28 Trouble Care Creme ist eine feuchtigkeitsspendende Creme, die bei fettigen Hautstellen ausgleicht und Feuchtigkeit in den Trockene Hautstellen hinzufügt, auf den Hautzustand ausgleichend wirkt und so das Hautbild verbessert.

Bei Misch- bis fettiger Haut sollten keine ölhaltigen Produkte verwendet werden, um ein Dehydrieren der Haut zu vermeiden.

Die Trouble Care Feuchtigkeit-Creme enthält keine Ölbestandteile, so dass die Haut nur mit Feuchtigkeit versorgt wird.

Ein wichtiger Inhaltsstoff ist Guaiazulen aus Kamille. Es hat eine beruhigende Wirkung und ist ideal für empfindliche und unruhige Haut. Weitere wichtige Inhaltsstoffe sind Heilmittel von Centella Asiatica, Niacinamid zur Aufhellung und Salicylsäure zur Verfeinerung der Poren.

TOUN28 – Trouble Care for Sensitive Skin 40g

100% Natural / Natural Origin

TOUN28 Trouble Care Creme ist eine feuchtigkeitsspendend und für gereizte und empfindliche Haut geeignet. Es lindert Reizungen und Rötungen und wirkt beruhigend auf die Haut.

Sie enthält 100 % natürliche Inhaltsstoffe, wie Centella asiatica Gotu Kola. Dieses ist bekannt für seine antioxidativen Eigenschaften und reich an Aminosäuren. Es dient zur Beruhigung der gestörten Hautstellen. Der gesunde Hautzustand wird unterstützt und gleichzeitig Feuchtigkeit gespendet.

Über Miss&Missy

Koreanische Kosmetik liegt im Trend und kann mit hochwertigen Inhaltsstoffen wie etwa Organic Argan Öl, Aloe Vera, Propolis und Grünen Tee (etwa die Green Tea von Innisfree) überzeugen.

Der Online Shop für asiatische Kosmetik bietet eine große Palette an Fernost Beauty Produkten der im asiatischen Raum und darüber hinaus angesagten großen Koreanischen Kosmetikmarken Aromatica, Innisfree, Laneige, KinGirls, Kocostar, Tony Moly und den innovativen Produkten von Holika Holika, Neogen, Benton, Cosrx, Dr.G und Cremorlab sowie weiteren hochwertiger Kosmetik von Insidertipps wie Klairs, ThankYou Farmer, Whamisa, Unitouch, Petitfee und PureHeals. Neuzugänge im Sortiment sind die Koreanischen Kosmetikmarken A. by Bom, d’Alba, Leegeeham, Son&Park und Enature.

Die breite Auswahl an Lotionen, Cremes, Gesichtsölen, Serum-Ampoulen (Essence) sowie Koreanische Reinigung & Peeling macht das Kosmetik Online Shopping zum Erlebnis – natürlich auch die oben erwähnten Sheet Masken und Sleeping Masken. Neben Anti-Aging Kosmetik findet man im Online Shop für Koreanische Kosmetik bei missandmissy.de für fast jeden Hauttyp wie Mischhaut, sensible Haut oder trockene Haut, aber auch spezielle Pflegeprodukte zur Behandlung von Problemhaut oder schonenden Reinigung und Pflege, wenn die Haut zu Mitessern neigt.

