Tourismus-Juwel Erzurum ist Gastgeber des Palandöken-Wirtschaftsforums 2025

Erzurum wird am 26. und 27. April Gastgeber des internationalen Palandöken-Wirtschaftsforums sein, das Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zusammenbringt.

Die osttürkische Provinz Erzurum ist von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (ECO) zur Tourismus-Capitale des Jahres 2025 erklärt worden. Nun wird diese Region am 26. und 27. April Gastgeber des internationalen Palandöken-Wirtschaftsforums sein, das Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zusammenbringt. Auf dem zweitägigen Symposium geht es um die Auswirkungen der digitalen Transformation unter besonderer Berücksichtigung künstlicher Intelligenz (KI).Mit Erzurum rückt eine Region in den Fokus, die sich immer mehr als ganzjähriges Juwel unter den türkischen Tourismus-Destinationen positioniert. Das dortige Skigebiet Palandöken ist eines der wichtigsten Winterreiseziele in Türkiye und verfügt über die längste Skipiste des Landes. Der Stadt wurde von der ACES (Europäische Hauptstadt- und Städte des Sports Föderation) der Titel der ersten Europäischen Hauptstadt des Wintersports für das Jahr 2025 verliehen. Erzurum bietet jedoch auch eine Fülle von Urlaubsalternativen, die es zu jeder Jahreszeit zu einem faszinierenden Ort machen. Vor allem die Frühlingsmonate sind ideal, um die Stadt auf einer Wanderung durch ihre einzigartigen historischen, kulturellen und natürlichen Wunder zu entdecken.

Erzurum bietet auch zahlreiche natürliche und historische Sehenswürdigkeiten, die es zu einem faszinierenden Ziel zu jeder Jahreszeit machen. Besonders die bevorstehenden Frühlingsmonate bieten eine ideale Gelegenheit, die Stadt auf einer Wanderung durch ihre einzigartigen historischen, kulturellen und natürlichen Wunder zu entdecken.

Erzurum, das als Tor nach Anatolien bekannt ist, war ein wichtiger Knotenpunkt auf der antiken Seidenstraße und ist seit Jahrhunderten bewohnt. Viele historische Stätten, die die tiefgreifende Geschichte der Stadt miterlebten, warten darauf entdeckt zu werden. Dazu gehören die Ulu-Moschee, die auf die Saltukiden-Dynastie zurückgeht, das seldschukische Architekturdenkmal der Doppelminarett-Madrasa, die Yakutiye-Madrasa aus der Ilkhaniden-Zeit und Üç Kümbetler (drei Gräber), eines der schönsten Beispiele für monumentale Gräber in Anatolien. Jede dieser historischen Stätten erzählt eine andere Geschichte aus der bewegten Vergangenheit der Stadt. Geschichtsträchtige Häuser nehmen die Besucher ebenfalls mit auf eine Reise durch die Zeit. Dazu gehört das Haus von Mustafa Kemal Atatürk, dem Gründer der Türkischen Republik, sowie das Gebäude, in dem der historische Kongress von Erzurum tagte und die Grundlage für die Republik legte.

Reisende können sich auch an einigen atemberaubenden Naturwundern in Erzurum erfreuen. Der Tortum-Wasserfall, einer der höchsten Wasserfälle der Türkei, und ein gleichnamiger Natursee in der Cittaslow-Stadt Uzundere hinterlassen bei den Besuchern einen bleibenden Eindruck mit sprudelndem Wasser, endemischen Pflanzen, Vögeln und Schmetterlingen. Narman, das „Land der Roten Feen“, verführt die Besucher mit seinen rot gefärbten, kegelförmigen Felsformationen. Die surreale Atmosphäre dieser majestätischen Feenkamine, die zu Fuß, mit dem Fahrrad oder zu Pferd erkundet werden können, schafft eine Szene, die direkt aus einem Märchen stammen könnte. Unterdessen laden die blauen vulkanischen Seen in den üppigen Tälern von Ispir Yedigöller die Reisenden zu einem friedlichen Rückzug in die Natur ein. Die historische Stadt Oltu, die für ihren einzigartigen Oltu-Stein bekannt ist, aus dem zahlreiche Souvenirs und Schmuckstücke gefertigt werden, und der Çoruh-Fluss, ein beliebtes Ziel für Rafting- und Kanufahrer, bereichern den natürlichen Charme von Erzurum.

Kein Besuch in Erzurum ist vollständig, ohne die berühmten lokalen Spezialitäten probiert zu haben. Das bekannteste Gericht der Stadt ist zweifellos Cag Kebabi, das durch das horizontale Grillen von Lammfleisch auf Spießen zubereitet wird. Weitere traditionelle Gerichte wie Ispir-Bohnen und Kadayif Dolmasi, ein köstliches Dessert, das aus Kadayif (leicht gebackenem, fadenförmigem Teig) mit Walnüssen besteht, mit Eiern überzogen, in einer Pfanne gebraten und dann in Sirup getaucht, sind ebenfalls ein Muss. Viele geografisch geschützte Produkte wie Civil-Käse, Karnavas-Dut-Pekmezi (Maulbeersirup) und Erzurum Su Böregi (Teiggebäck) zeigen die reiche gastronomische Tradition der Stadt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TravelMarketing Romberg GmbH

Frau Elvira Bredenbals

Erkrather Str. 401

40321 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 0211/86 84 25 91

web ..: https://goturkiye.com/de

email : e.bredenbals@travelmarketing.de

Die TravelMarketing Romberg TMR GmbH, kurz TMR genannt, vertritt seit 1992 erfolgreich erfolgreich internationale Reiseziele in den deutschsprachigen Märkten Deutschland, Österreich und Schweiz. TMR ist bekannt als effiziente Full-Service-Agentur für Destinationsmarketing, Public Relations, Logistik, Eventmanagement, Social Media und Multimedia. Durch ihre langjährige Tätigkeit im deutschsprachigen Raum verfügt TMR über einen großen Erfahrungsschatz im deutschsprachigen Raum und haben Kontakte zur weltweiten Tourismusbranche.

Pressekontakt:

TravelMarketing Romberg GmbH

Frau Elvira Bredenbals

Erkrather Str. 401

40321 Düsseldorf

fon ..: 0211/86 84 25 91

email : e.bredenbals@travelmarketing.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zwischen den Meeren – Vernissage im Kunsthaus SPO Direkt ins Abenteuer