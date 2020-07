Toycu – Professioneller Ansprechpartner für Türsprechanlagen und Videoüberwachung

Mönchengladbach, 03.07.2020 – Video Türsprechanlagen sorgen für Sicherheit. Durch eine IP-Netzwerkgesteuerte oder mit 2-Draht-Anbindung installierte Türsprechanlage werden Besucher schnell erkannt.

Toycu – Home Security heißt die Firma aus Mönchengladbach, die professionelle Videoanlagen und Alarmanlagen anbietet. Video Türsprechanlagen, Alarmanlagen und Videoüberwachung gehören für viele Unternehmen bereits zur Standardabsicherung. Toycu – Home Security bietet moderne Alarm- und Überwachungsanlagen, die auf Gewerbe und Privat zugeschnitten werden. Die Sicherungsanlagen sind in günstigen und qualitativ hochwertigen Varianten erhältlich. Der interessierte Gewerbe- und Privatkunde kann aus diversen Video Türsprechanlagen und Alarmanlagen wählen.

Die Anschlussmöglichkeiten sind ebenfalls vielfältig. Wer die Alarm- und Videoanlagen per IP-Netzwerk steuern möchte, kann beispielsweise Modelle mit LAN-Anbindung wählen. Des Weiteren bietet Toycu – Home Security Modelle an, die über 2-Draht-Anbindung verfügen. Die vielseitigen Verbindungsmöglichkeiten erlauben es dem Kunden, die Video Türsprechanlagen und Alarmanlagen auch in ältere Gebäude und IT-Anlagen zu integrieren. Neben einer Videoüberwachung bietet Toycu dem interessierten Kunden auch die passenden Komponenten für Audioüberwachung an. Die Video- und Audioüberwachung ist in Ultra-HD- und HD-Niveau erhältlich. Bei Bedarf kann die Verbindung per Netzwerkkabel CAT oder per Koaxialkabel erstellt werden. Sollten Sie bei der Zusammenstellung Hilfe benötigen, melden Sie sich bei uns und wir helfen Ihnen gerne weiter.

Das Home Security-Unternehmen bietet Anlagen in den Videoformaten UltraHD (2160 Pixel), FullHD (1080 Pixel) und HD (720 Pixel) an. Die fachkundigen Mitarbeiter der Firma aus Mönchengladbach stehen für interessierte Gewerbe- und Privatkunden bereit und bieten eine ausführliche sowie kompetente Beratung. Türsprech-, Video- und Alarmanlagen werden passend zu den Kundenbedürfnissen empfohlen.

