TOYCU – Home Security – So schützt man seine Liebsten vor ungewollten Eindringlingen

Mönchengladbach,Juni 2022. Die Familie sowie das Hab und Gut mit einer modernen Türsprechanlage auszustatten bietet Sicherheit für die gesamte Familie. Goliath-Shop bietet dafür die passenden Systeme.

Das Düsseldorfer Unternehmen Goliath-Intercom bietet seinen Kunden modernste Systeme, um die Sicherheit der Hausbewohner garantieren zu können. Mit unterschiedlichen Systemen, die als IP oder 2-Draht BUS Hybride entwickelt wurden, um somit den individuellen Bedürfnissen der Kunden zu entsprechen, erhält jeder Hausbesitzer die Möglichkeit, das Sicherheitssystem zu erwerben, dass zu den hohen Anforderungen passt. Die Rheinländer haben sich auf hochwertige Sicherheitssysteme für Privathaushalte spezialisiert und ermöglichen ihren Kunden somit perfekte Lösungen für jeden Wunsch.

Die einzelnen Module, wie zum Beispiel die Goliath IP Video Türsprechanlage 1 Familienhaus Sets können beliebig erweitert werden Mit Monitoren, Außenstationen und externen IP Kameras und so den modernsten Standards entsprechen, um die Sicherheit der Bewohner gewährleisten zu können. Auch die Goliath 2 Draht BUS Video Türsprechanlagen 1 Familienhaus Sets entspricht den modernsten Techniken der Haussicherheit und bietet den Bewohnern die Möglichkeit, über die integrierte 180 Grad HD Kamera zu sehen, wer sich gerade vor der Haustür befindet.

Sowohl die Goliath IP Video Türsprechanlage 1 Familienhaus Sets sowie die Goliath 2 Draht BUS Video Türsprechanlagen 1 Familienhaus Sets bieten verschiedenste Lösungen, die alle die Sicherheit von Bewohnern sowie den Schutz vor Einbrüchen und Diebstahl in die privaten vier Wände gewährleisten. Nutzer der Goliath Betriebssysteme können nicht nur live sehen, wer sich vor der Haustür befindet, sondern auch bei Abwesenheit die aufgenommenen Protokolle ansehen (Bildaufzeichnung) und so im Nachgang verfolgen, wer sich auf dem Grundstück befunden hat. Ebenfalls ist die Überwachung per Smartphone APP möglich, denn die Goliath IP Video Türsprechanlage 1 Familienhaus Sets sowie die Goliath 2 Draht BUS Video Türsprechanlagen 1 Familienhaus Sets lassen sich auch unkompliziert über das Handy steuern, sodass Nutzer jederzeit und an jedem Ort Zugriff auf die Sicherheit des Eigenheims haben. Wer weitere Informationen wünscht, schaut unter www.goliath-shop.de.

Toycu Home Security vertreibt IP oder 2 Draht Video Türsprechanlagen / Gegensprechanlagen von namhaften Herstellern.

