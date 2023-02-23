  • TPG erweitert Leistungsportfolio durch den Erwerb von parameta

    Stärkung der Verbindung von Methoden-, Beratungskompetenz und Softwareexpertise

    BildMünchen, 20. März 2026 – Die TPG Management GmbH („TPG“), ein führender Anbieter von Software und Beratungsleistungen im Projekt-, Portfolio- und Ressourcenmanagement („PPRM“), übernimmt die parameta GmbH („parameta“). Mit der Akquisition baut TPG das Leistungsportfolio gezielt aus und stärkt die Verbindung von Methoden-, Beratungskompetenz und Softwareexpertise, insbesondere die Kompetenzen in der Organisations- und Projektmanagementberatung. Gleichzeitig ergänzt die langjährige Erfahrung von parameta das Portfolio in der Ausrichtung von Projektorganisationen, dem Aufbau von Governance-Strukturen sowie der Einführung moderner PPRM-Lösungen. „Mit parameta gewinnen wir ein hervorragend positioniertes Team mit hoher Beratungstiefe im Projekt- und Portfoliomanagement. Die Partnerschaft ist ein konsequenter Schritt, um unsere Kunden künftig noch umfassender zu unterstützen – von der Konzeption bis zur Umsetzung, mit klarer Verantwortung und messbarer Wirkung.“ kommentiert Volker Schinkel, CEO der TPG.

    parameta wird weiterhin als eigenständige Einheit und Marke geführt. Für Kunden und Partner bedeutet dies Kontinuität in laufenden Projekten und bei bestehenden Ansprechpartnern. Gleichzeitig profitieren sie von erweiterten Kompetenzen, zusätzlichen Skalierungsmöglichkeiten und der internationalen Präsenz der TPG. „Für unsere Kunden und Mitarbeiter steht Kontinuität im Mittelpunkt: Wir bleiben parameta, mit unserem ganzheitlichen Ansatz, unserer Kultur und vertrauten Werten. Gleichzeitig schaffen wir durch die Zugehörigkeit zur TPG zusätzliche Möglichkeiten, um Projekte noch skalierbarer und technologisch breiter aufzustellen.“ ergänzt Melanie Weiss, Geschäftsführerin von parameta.

    Durch das erweiterte, integrierte Angebot an Dienstleistungen und Softwarelösungen wird der Fokus der Gruppe gestärkt, Kunden durch Methodenberatung und Softwareeinführungen ein ganzheitliches Leistungsangebot zu bieten. „Die Nachfrage nach integrierter Projektmanagement- und Technologieberatung wächst weiterhin deutlich. Die Partnerschaft mit parameta ist ein wichtiger Schritt, um die Marktposition der TPG weiter zu stärken und den Kunden ein noch leistungsfähigeres Angebot aus Software und Beratungsleistungen zu bieten.“ kommentiert Florian Strehle, Partner bei Alpina.

    Über TPG

    TPG ist ein international führender Anbieter von Softwareprodukten, Implementierungsleistungen und Beratung für PPRM. Als Microsoft Partner kombiniert TPG über 27 Jahre Beratungserfahrung mit leistungsstarker Next Generation Software wie TPG ProjectPowerPack, TPG PSLink und TPG CoReSuite. Damit unterstützt TPG Unternehmen aller Branchen dabei, den Reifegrad ihres Projektmanagements zu steigern, moderne PPRM-Tools erfolgreich einzuführen und den Erfolg ihrer Projekte zu maximieren.

    Über parameta

    parameta ist eine spezialisierte Beratung für Projekt-, Portfolio- und Ressourcenmanagement mit einem ganzheitlichen Ansatz entlang der Dimensionen Mensch, Methode und Technologie. Seit über 20 Jahren unterstützt parameta Unternehmen dabei, Projektorganisationen wirksam auszurichten, Governance-Strukturen aufzubauen und Projekterfolg sichtbar zu machen. Mit tiefem Methodenwissen, praxisnaher Organisationsberatung und breiter Technologiekompetenz begleitet parameta Kunden aller Branchen dabei, Projektarbeit effizienter, transparenter und nachhaltiger zu gestalten.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    TPG The Project Group
    Herr Achim Schmidt-Sibeth
    Destouchesstr. 68
    80796 München
    Deutschland

    fon ..: 08961559330
    web ..: https://www.theprojectgroup.com
    email : achims@theprojectgroup.com

    Über The Project Group (TPG)
    TPG ist ein international führender Anbieter von Softwareprodukten, Implementierungsleistungen und Beratung für PPRM. Als Microsoft Partner kombiniert TPG über 27 Jahre Beratungserfahrung mit leistungsstarker Next Generation Software wie TPG ProjectPowerPack, TPG PSLink und TPG CoReSuite. Damit unterstützt TPG Unternehmen aller Branchen dabei, den Reifegrad ihres Projektmanagements zu steigern, moderne PPRM-Tools erfolgreich einzuführen und den Erfolg ihrer Projekte zu maximieren.

    Pressekontakt:

    The Project Group Informationstechnologie GmbH
    Herr Achim Schmidt-Sibeth
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    80796 München

    fon ..: 08961559330
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