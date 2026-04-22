Weg von Reporting – hin zu Wirkung: TPG Event zeigt, wie PMOs mit den richtigen KPIs echten Mehrwert schaffen

Wie PMOs mit wirksamen KPIs Transparenz erhöhen, Akzeptanz schaffen und bessere Entscheidungen im Portfolio treffen – kostenloses Event am 19.Mai 2026 in München und im Online-Stream

München, 22.04.2026 – Welche Kennzahlen tragen tatsächlich zur Steuerung von Projekten und Portfolios bei? Dieser Fragestellung widmet sich im Rahmen der „PM Performance“ Community und Veranstaltungsreihe das kostenlose Event „Weg von Reporting – hin zu Wirkung: die richtigen KPIs für das PMO“ von TPG The Project Group und parameta, das am 19. Mai 2026 ganztägig in München stattfindet. Die Vorträge am Vormittag werden zudem im Live-Stream übertragen.

Im Mittelpunkt stehen Ansätze zur Auswahl und Einführung von KPIs, die den Beitrag von Project Management Offices (PMOs) transparenter machen und fundierte Entscheidungen im Projektportfolio unterstützen. Thematisiert werden unter anderem Kriterien für relevante Kennzahlen, Methoden zur erfolgreichen Implementierung sowie Möglichkeiten, den Wertbeitrag des PMO systematisch zu erfassen und zu kommunizieren.

Die Vorträge am Vormittag umfassen Themen wie „Der ROI des PMO – warum Templates keinen Wert schaffen: Welche KPIs tatsächlich zählen“ von Sebastian Klein, PMO, Arvato Systems, „Vom Feedback zur Einführung: Überarbeitung des Ampelsystems bei Ziehl-Abegg“ von Katharina Pohl, PMO, Ziehl-Abegg und „So kommen Sie zufrieden aus Ihrem Portfoliomeeting: Wie Menschen, Prozesse und Tools gemeinsam Wirkung entfalten“ von Johann Strasser, TPG und Melanie Weiß, parameta. Diese Vorträge werden auch im Live-Stream übertragen.

Am Veranstaltungsort in München finden am Nachmittag weiterführende KPI-Workshops statt, die ausschließlich vor Ort angeboten werden. In diesen interaktiven Formaten bearbeiten die Teilnehmenden konkrete Fragestellungen aus der Praxis, wie z. B.:

* Welche KPIs sind wirklich sinnvoll und relevant für das PMO?

* Wie lassen sich Kennzahlen einführen, die akzeptiert werden und Wirkung zeigen?

* Wie kann Künstliche Intelligenz die Nutzung und Auswertung von KPIs unterstützen?

* Wie lässt sich der Wertbeitrag des PMO messbar und überzeugend darstellen?

Die Teilnehmenden arbeiten direkt an realen Use Cases aus ihrem Unternehmenskontext. Gemeinsam entwickeln sie ein PMO-Dashboard mit KPIs, das als Grundlage für bessere Portfolioentscheidungen dient.

Die Veranstaltung richtet sich an PMOs, Projektmanagement-Verantwortliche, Projektleitende und Entscheidungsträger, die ihre Steuerungsmechanismen im Projektmanagement weiterentwickeln möchten.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.pm-performance.com

Weitere Informationen und Anmeldung zur PM Performance Community auf LinkedIn: www.linkedin.com/groups/16189077/

Über TPG

TPG ist ein international führender Anbieter von Softwareprodukten, Implementierungsleistungen und Beratung für PPRM. Als Microsoft Partner kombiniert TPG über 27 Jahre Beratungserfahrung mit leistungsstarker Next Generation Software wie TPG ProjectPowerPack, TPG PSLink und TPG CoReSuite. Damit unterstützt TPG Unternehmen aller Branchen dabei, den Reifegrad ihres Projektmanagements zu steigern, moderne PPRM-Tools erfolgreich einzuführen und den Erfolg ihrer Projekte zu maximieren.

Über parameta

parameta ist eine spezialisierte Beratung für Projekt-, Portfolio- und Ressourcenmanagement mit einem ganzheitlichen Ansatz entlang der Dimensionen Mensch, Methode und Technologie. Seit über 20 Jahren unterstützt parameta Unternehmen dabei, Projektorganisationen wirksam auszurichten, Governance-Strukturen aufzubauen und Projekterfolg sichtbar zu machen. Mit tiefem Methodenwissen, praxisnaher Organisationsberatung und breiter Technologiekompetenz begleitet parameta Kunden aller Branchen dabei, Projektarbeit effizienter, transparenter und nachhaltiger zu gestalten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TPG The Project Group

Herr Achim Schmidt-Sibeth

Destouchesstr. 68

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Deutschland

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email : achims@theprojectgroup.com

Über The Project Group (TPG)

TPG ist ein international führender Anbieter von Softwareprodukten, Implementierungsleistungen und Beratung für PPRM. Als Microsoft Partner kombiniert TPG über 27 Jahre Beratungserfahrung mit leistungsstarker Next Generation Software wie TPG ProjectPowerPack, TPG PSLink und TPG CoReSuite. Damit unterstützt TPG Unternehmen aller Branchen dabei, den Reifegrad ihres Projektmanagements zu steigern, moderne PPRM-Tools erfolgreich einzuführen und den Erfolg ihrer Projekte zu maximieren.

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