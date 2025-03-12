Traction Uranium gibt Spezifikationen für hochauflösende radiometrische und magnetische Flugvermessung auf Uranprojekt Aurora in Saskatchewan bekannt

Traction positioniert sich mit einem 5.212 Linienkilometer umfassenden Programm im Hinblick auf wichtige Explorationsimpulse im Sommer 2026

11. Mai 2026, (Calgary, AB) / IRW-Press / Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das Unternehmen oder Traction) freut sich, weitere Details der geplanten radiometrischen Flugvermessung auf dem Uranprojekt Aurora (Aurora oder das Projekt) bekannt zu geben, das sich im Athabasca-Becken in Saskatchewan befindet. Hinsichtlich der vorherigen Bekanntgabe des Unternehmens bezüglich der Beauftragung von Special Projects Inc. (SPI) ist davon auszugehen, dass die Untersuchung aus einer geländefolgenden, hochauflösenden radiometrischen und aeromagnetischen Flugvermessung auf etwa 5.212 Linienkilometern im gesamten Projektgebiet bestehen wird. Die Vermessung wird unter der Leitung von Cosa Resources Corp. (Cosa), dem zugrunde liegenden Eigentümer und Betreiber des Projekts, durchgeführt. Traction besitzt eine Option auf den Erwerb einer 80-%-Beteiligung an Aurora von Cosa, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Earn-in-Anforderungen (siehe Pressemitteilung vom 11. Februar 2026). Das Projekt Aurora erstreckt sich über eine vielversprechende Streichlänge von etwa 17 km entlang des südöstlichen Randes des Athabasca-Beckens.

Die geplante Vermessung soll voraussichtlich zwischen Juni und Juli 2026 über einen geschätzten Zeitraum von 17 Tagen durchgeführt werden, vorbehaltlich der saisonalen Witterungsbedingungen, der Verfügbarkeit von Flugzeugen, der Vorbereitung und Kalibrierung der Ausrüstung sowie anderer betrieblicher Überlegungen. Die Feldarbeiten werden voraussichtlich vorwiegend von Points North Landing, Saskatchewan, aus durchgeführt werden. Die Vermessung wurde konzipiert, um eine hochauflösende radiometrische Abdeckung über dem Gebiet von Aurora zu ermöglichen, wobei Querlinien im Abstand von 50 m und Verbindungslinien im Abstand von 750 m geplant sind. Die Vermessung wird – vorbehaltlich der Sicherheits- und Betriebsbedingungen – unter Anwendung eines bodennahen, geländefolgenden Fluges durchgeführt werden und sowohl spektrometrische als auch hochauflösende Magnetikdaten erfassen. Die geplante Vermessungskonfiguration soll die Identifizierung radioaktiver Anomalien unterstützen, geologische und strukturelle Interpretationen verfeinern und dabei helfen, Gebiete für die Folgeexploration zu priorisieren.

Das luftgestützte radiometrische System von SPI umfasst eine Anordnung aus 16 Compton-geschirmten, thermisch stabilisierten Natriumiodid-Szintillometern, die durch hochauflösende Magnetikerfassung, Laserhöhenmesser, das Global Navigation Satellite System (GNSS), Trägheitsnavigation sowie integrierte Qualitätskontrollsysteme unterstützt wird. Die vorläufige Qualitätskontrolle und Verarbeitung der Daten soll sowohl vor Ort als auch aus der Ferne erfolgen, wobei die endgültige Verarbeitung in Calgary, Alberta, durchgeführt werden soll. Die erwarteten Ergebnisse umfassen nivellierte Magnetikdaten, energiekalibrierte radiometrische Daten, Daten des digitalen Höhenmodells (DEM), vorläufige Vermessungsprodukte und, sofern gerechtfertigt, interpretierte radiometrische Ziele.

Jared Suchan, Chief Executive Officer von Traction, sagte: Diese Vermessung stellt einen bedeutsamen Schritt dar, um das Potenzial von Aurora zu erschließen. Die Kombination aus engen 50-m-Linienabständen und moderner radiometrischer und magnetischer Erfassung wird voraussichtlich einen soliden Datensatz liefern, der unsere Bemühungen zur Zielgenerierung leiten und das Projekt für ein potenzielles erstes Bohrprogramm positionieren wird. Wir freuen uns darauf, im Laufe des Programms – von der Datenerfassung über die Interpretation bis hin zur Priorisierung der Ziele – weitere Informationen bereitzustellen.

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Abbildung 1: Geplante Linienanordnung der hochauflösenden radiometrischen Flugvermessung bei Aurora mit den geplanten Vermessungslinien im Abstand von 50 m und dem Korridor der Key Lake-Stromleitung

Qualifizierter Sachverständiger

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., CEO und Direktor des Unternehmens, hat in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie in seinem zuletzt eingereichten technischen Bericht, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Traction Uranium Corp.

Traction ist in den Bereichen Mineralexploration und -erschließung von Prospektionsgebieten mit Entdeckungspotenzial in Kanada tätig und verfügt unter anderem über ein Uranprojekt in der weltbekannten Region des Athabasca-Beckens. Wir laden Sie ein, unter www.tractionuranium.com mehr über unsere Aktivitäten im Explorationsstadium in der westlichen Region Kanadas zu erfahren.

Über Cosa Resources Corp.

Cosa Resources ist ein kanadisches Uranexplorationsunternehmen, das im Norden von Saskatchewan tätig ist. Das Portfolio des Unternehmens umfasst etwa 237.000 Hektar in mehreren zu 100 % unternehmenseigenen und von Cosa betriebenen Joint-Venture-Projekten in der Region des Athabasca-Beckens, die allesamt noch nicht ausreichend erkundet sind und mehrheitlich innerhalb oder im Umfeld bewährter Urankorridore liegen.

Das preisgekrönte Managementteam von Cosa kann mit einer langen Erfolgsbilanz in Saskatchewan aufwarten. Im Jahr 2022 wurden Mitglieder des Teams von Cosa mit dem AME Colin Spence Award für ihre frühere Beteiligung an der Entdeckung der Lagerstätte Hurricane von IsoEnergy ausgezeichnet. Neben Hurricane haben Mitarbeiter von Cosa als Teamleiter oder persönlich an der Entdeckung der Lagerstätte Gryphon von Denison mitgewirkt und hatten Schlüsselrollen bei der Gründung von NexGen und IsoEnergy.

Im Namen des Board of Directors

Jared Suchan

CEO und Direktor

(604) 425-2271

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Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen: das Risiko, dass das Unternehmen die Option nicht ausübt oder keine Beteiligung am Projekt Aurora erwirbt; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralprojekten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung von Plänen sowie des Risikos, dass die Explorations- und Erschließungsaktivitäten höhere Kosten verursachen als vom Unternehmen dafür veranschlagt; Zugangs- und Versorgungsrisiken; operative Risiken; regulatorische Risiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Einholung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; sowie Finanzierungs-, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

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