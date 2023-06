Traction Uranium und Forum Energy Metals schließen geophysikalische Flugvermessung beim Projekt Grease River im Athabasca Basin ab

Geophysikalische Flugvermessung zur Unterstützung von strukturellen Kartierungen sowie zur Definierung vielversprechender Bohrziele für das Projekt Grease River in Athabasca Basin in Saskatchewan

28. Juni 2023 – Calgary (Alberta) / IRW-Press / – Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das Unternehmen oder Traction) und Forum Energy Metals Corp. (TSX-V: FMC; OTCQB: FDCFF) (Forum) freuen sich bekannt zu geben, dass sie eine magnetische, elektromagnetische (EM) und radiometrische Flugvermessung beim sich zu 100 % im Besitz von Forum befindlichen Projekt Grease River, das am nördlichen Rand des Athabasca Basin in Saskatchewan liegt, abgeschlossen haben. Insgesamt wurden 1.353 Linienkilometer in einem Abstand von 100 Metern mit einem eigens von New Resolution Geophysics entwickelten Xcite Time Domain Electromagnetic System untersucht. Die Untersuchung wurde auf den gesamten Grease River-Claims mit einer Gesamtfläche von 10.528 Hektar entlang der Grease River Scherzone (Abbildung 1) durchgeführt. Die Daten werden innerhalb von sechs Wochen von der Axiom Exploration Group erwartet und werden für Folgeexplorationen evaluiert werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71142/(06-28-23)GreaseSurveyCompleteNR_de_PRcom.001.jpeg

Abb. 1: Standort des Projekts Grease River im Norden von Saskatchewan, in der Nähe der Gemeinde Fond-du-Lac. Die gestrichelte Linie ist die Scherzone Grease River.

Traction hat mit Forum ein Optionsabkommen unterzeichnet, dem zufolge Traction berechtigt ist, eine 51-%-Beteiligung am Konzessionsgebiet zu erwerben, indem es insgesamt 250.000 $ zahlt, insgesamt 1.625.000 Stammaktien ausgibt und bis 31. Dezember 2025 Explorationsausgaben in Höhe von insgesamt 3 Millionen $ im Konzessionsgebiet leistet. Forum fungiert während dieses ersten Optionszeitraums als Betreiber. Traction hat außerdem die Option, durch Barzahlungen in Höhe von 1,7 Millionen $, Aktienzahlungen in Höhe von 5,5 Millionen $ und Explorationsausgaben in Höhe von 6 Millionen $ bis 31. Dezember 2028 eine Beteiligung von bis zu 100 % am Projekt zu erwerben. Forum würde eine NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 2 % und Meilensteinzahlungen in Höhe von 8 Millionen $ einbehalten (siehe Pressemitteilung vom 7. Februar 2023).

Das Projekt Grease River

Das Projekt Grease River befindet sich am nördlichen Rand des Athabasca Basin, in der Nähe der Gemeinde Fond du Lac. Das Projekt Grease River besteht aus zwei separaten Schürfrechteblöcken, die sich entlang der in Richtung Nordosten verlaufenden Scherzone Grease River befinden, einer umfassenden, intrakontinentalen Scherzone mit einer Länge von über 400 km. Die nahe gelegene Uranlagerstätte Fond du Lac wurde bereits zuvor innerhalb der Scherzone von Amok Ltd. (Amok) und Eldorado Nuclear Ltd. (Eldorado) in den 1970er-Jahren entdeckt und es wurde eine historische Ressourcenschätzung von 1 Million lbs Uran mit einem Durchschnittsgehalt von 0,25 % U3O8* integriert, die jedoch nicht gemäß den Anforderungen von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt worden war. Obwohl das Unternehmen die historische Schätzung als relevant und vertrauenswürdig erachtet, hat angesichts der umfassenden Explorationsarbeiten, die von den erfahrenen Mineralressourcenunternehmen Amok und Eldorado durchgeführt wurden, keine qualifizierte Person ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung zu verifizieren und als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren, und das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressource. Die historischen Schätzungen sollten daher nicht vertrauenswürdig erachtet werden. Das Unternehmen weist außerdem darauf hin, dass sich die Schürfrechte des Projekts Grease River entlang des Abschnitts der Lagerstätte in Richtung Südwesten und Südosten befinden. Im Gebiet des Projekts Grease River wurden bis dato nur eingeschränkte Explorationen durchgeführt.

* Homeniuk, L. A., Clark, R. J., und Bonnar, R., Eldorado Nuclear Limited, CIM Bulletin Mai 1982. „Fond-du-Lac uranium deposit“

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Ken Wheatley, M.Sc, P. Geo. geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, ist. Die Informationen geben einen Hinweis auf das Explorationspotenzial der Konzessionsgebiete des Unternehmens, sind jedoch möglicherweise nicht repräsentativ für die zu erwartenden Ergebnisse.

Über Traction Uranium Corp.

Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) ist in den Bereichen Mineralexploration und Erschließung von Prospektionsgebieten in Kanada tätig und verfügt unter anderem über drei Uranprojekte in der weltbekannten Region Athabasca.

Wir laden Sie ein, unter www.tractionuranium.com mehr über unsere Aktivitäten im Explorationsstadium in der westlichen Region Kanadas zu erfahren.

Über Forum Energy Metals Corp.

Forum Energy Metals Corp. (TSX-V: FMC; OTCQB: FDCFF) ist ein diversifiziertes Energiemetallunternehmen mit Uran-, Kupfer-, Nickel- und Kobaltprojekten in Saskatchewan, der in puncto Explorationen und Erschließungen am besten bewerteten kanadischen Bergbauprovinz, einem strategischen Uranlandpaket in Nunavut und einem strategischen Kobaltlandpaket im Kobaltgürtel von Idaho.

Weitere Informationen: www.forumenergymetals.com/

Für das Board of Directors

Lester Esteban

Chief Executive Officer

+1 (604) 561 2687

info@tractionuranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, unter anderem in Bezug auf das Unternehmen, die Untersuchung und die weitere Exploration und Erschließung des Projekts Grease River. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Informationen allgemeinen oder spezifischen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden können. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten unter anderem das Risiko, dass das Unternehmen die Untersuchung nicht wie geplant oder überhaupt nicht abschließen kann, das Risiko, dass die Untersuchung nicht die erwarteten Informationen und Daten liefert, das Risiko, dass das Projekt Grease River nicht wie geplant oder überhaupt nicht exploriert oder erschlossen wird, sowie jene Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Traction Uranium Corp.

Michael Malana

6th Floor, 905 West Pender Street

V6C 1L6 Vancouver, BC

Kanada

email : michael.malana@gmail.com

Pressekontakt:

Traction Uranium Corp.

Michael Malana

6th Floor, 905 West Pender Street

V6C 1L6 Vancouver, BC

email : michael.malana@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Lernen Sie unseren perfekten Service für die Rechner Müll-Entsorgung kennen Grid Dynamics bringt AI Focus Groups Starter Kit auf den Markt – eine innovative, generative KI-Lösung