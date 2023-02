Traction Uranium und Forum Energy Metals schließen Optionsvereinbarung für das Konzessionsgebiet Grease River im Athabasca-Becken ab

Fläche von 10.528 Hektar entlang der von Osten nach Nordosten verlaufenden Grease River-Struktur südlich des Lake Athabasca unweit der Uranlagerstätte Fond Du Lac

7. Februar 2023 (Calgary, AB) / IRW-Press / Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das Unternehmen oder Traction) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Forum Energy Metals Corp. (der Verkäufer) eine Optionsvereinbarung (die Optionsvereinbarung) für ein Konzessionsgebiet datiert mit 3. Februar 2023 (das Gültigkeitsdatum) unterzeichnet hat. Gemäß der Optionsvereinbarung hat das Unternehmen das Recht, nach eigenem Ermessen eine Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Grease River im Athabasca-Becken im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan (das Konzessionsgebiet) zu erwerben. Im Gegenzug dafür sind eine Reihe von Barzahlungen, Aktienemissionen und die Finanzierung von Explorationsausgaben vorgesehen, die in drei Phasen unterteilt sind. Die erste Phase berechtigt das Unternehmen zum Erwerb einer 51%igen Beteiligung am Konzessionsgebiet, indem es bis zum 31. Dezember 2025 insgesamt 250.000 Dollar zahlt, insgesamt 1.625.000 Stammaktien begibt und Explorationsausgaben auf dem Konzessionsgebiet in Gesamthöhe von 3.000.000 Dollar finanziert. Forum wird der Betreiber des Konzessionsgebiets sein, bis das Unternehmen die erste Phase abgeschlossen hat.

Lester Esteban, Chief Executive Officer von Traction, sagt dazu: Unser Forschungsteam bemüht sich emsig darum, das Forschungsprogramm zur Quarzdegradation bei Hearty Bay abzuschließen (siehe Traction-Pressemeldung vom 31. Januar 2023) und wir freuen uns darauf, die Ergebnisse vorzulegen, sobald unser Team seinen Bericht fertiggestellt hat. Angesichts der Nähe zu unserem Projekt Hearty Bay ist das Projekt Grease River eine aufregende Ergänzung unseres Portfolios und wir sind bestrebt, sämtliche Anteile an diesem Konzessionsgebiet zu erwerben. Insgesamt zeigt dies unser Interesse an der Erschließung des Uranentdeckungspotenzials in der Region Fond du Lac. Wir freuen uns darauf, unseren technischen Berater Boen Tan, Ph.D., P.Geo., mit Dr. Rebecca Hunter, Ph.D., P.Geo., und Ken Wheatley, P.Geo., M.Sc., von Forum bei diesem Projekt zusammenzubringen. Zusammen hat dieses geschätzte Team mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Uranexploration und kann auf zahlreiche Entdeckungen verweisen.

Richard Mazur, President & CEO von Forum Energy Metals, erklärt: Wir freuen uns, mit dem Team von Traction zusammenzuarbeiten, um das Potenzial für neue, große Uranlagerstätten entlang dieses unzureichend erkundeten, günstigen Strukturkorridors zu erschließen.

Das Konzessionsgebiet Grease River

Das Projekt Grease River befindet sich am nordzentralen Rand des Athabasca-Beckens in der Nähe der Gemeinde Fond du Lac (siehe Abbildung 1). Das Projekt besteht aus zwei separaten Claimgruppen, die sich entlang der nach Nordosten verlaufenden Scherzone Grease River befinden. Es ist dies eine große intrakontinentale Scherzone mit einer Länge von über 400 km (siehe Abbildung 2). Die Firmen Amok und Eldorado haben bereits in den 1970er-Jahren die nahegelegene Uranlagerstätte Fond du Lac innerhalb dieser Scherzone entdeckt; sie verfügt über eine geschätzte, nicht konforme historische Ressource von 1 Million Pfund Uran mit einem Durchschnittsgehalt von 0,25 % U3O8*. Die Claims des Projekts Grease River befinden sich im Streichen der Lagerstätte in Richtung Südwesten und Nordosten. Im Konzessionsgebiet fanden bisher nur in begrenztem Maße Explorationsarbeiten statt und es besteht das Potenzial für zusätzliche Uranmineralisierungen entlang der Scherzone. Geophysikalische Flugmessungen sind für das Jahr 2023 geplant, um die strukturelle Kartierung zu unterstützen und aussichtsreiche Bohrziele zu ermitteln.

Abbildung 1 (Standort des Konzessionsgebiets):

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69167/Traction_070223_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 2 (Kartenausschnitt):

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69167/Traction_070223_DEPRcom.002.jpeg

Bedingungen der Vereinbarung

Phase Eins

Das Unternehmen ist berechtigt, eine 51%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet (die erste Option) zu erwerben, indem es bis zum 31. Dezember 2025 insgesamt 250.000 Dollar zahlt, 1.625.000 Stammaktien (die Aktien) begibt und Explorationsausgaben in Gesamthöhe von 3.000.000 Dollar auf dem Konzessionsgebiet tätigt. Bei Ausübung der ersten Option wird das Unternehmen Betreiber des Konzessionsgebiets.

Phase Zwei

Falls das Unternehmen die erste Option ausübt, kann es eine zusätzliche Beteiligung von 19 % am Konzessionsgebiet erwerben, was einer Gesamtbeteiligung von 70 % entspricht (die zweite Option). Dazu muss es bis zum 31. Dezember 2027 insgesamt 700.000 Dollar in bar zahlen, 2.500.000 Aktien begeben und Explorationsausgaben in Gesamthöhe von 3.000.000 Dollar auf dem Konzessionsgebiet tätigen.

Phase Drei

Falls das Unternehmen die zweite Option ausübt, kann es eine weitere 30%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet erwerben, wodurch die Gesamtbeteiligung auf 100 % steigt (die dritte Option). Dazu muss es bis zum 31. Dezember 2028 insgesamt 1.000.000 Dollar in bar zahlen, 3.000.000 Aktien begeben und Explorationsausgaben in Gesamthöhe von 3.000.000 Dollar auf dem Konzessionsgebiet tätigen.

Falls die dritte Option ausgeübt wird, wäre das Unternehmen auch verpflichtet, (i) dem Verkäufer eine 2%ige NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Returns Royalty – die NSR-Royalty) zu gewähren, (ii) nach Abschluss einer wirtschaftlichen Erstbewertung (gemäß der Definition in National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101)) für das Konzessionsgebiet zusätzliche 1.000.000 Dollar zu zahlen, (iii) nach Abschluss und Veröffentlichung einer NI 43-101-konformen Machbarkeitsstudie weitere 2.000.000 Dollar an den Verkäufer zu zahlen und (iv) nach Beginn der kommerziellen Produktion auf dem Konzessionsgebiet eine weitere Zahlung in Höhe von 5.000.000 Dollar an den Verkäufer zu leisten.

Alle Aktien, die gemäß der Optionsvereinbarung an den Verkäufer begeben werden, sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine viermonatige Haltedauer gebunden.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Boen Tan, Ph.D., geprüft und genehmigt, die eine qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, ist. Die Informationen geben einen Hinweis auf das Explorationspotenzial der Konzessionsgebiete des Unternehmens, sind jedoch möglicherweise nicht repräsentativ für die erwarteten Ergebnisse.

* Einige historische Schätzungen wurden vor der Einführung von NI 43-101 durchgeführt, andere sind interne Schätzungen von früheren Betreibern. Angesichts der umfangreichen Explorationsarbeiten, die von erfahrenen Mineralressourcenunternehmen durchgeführt wurden, und der Qualität der durchgeführten historischen Arbeiten ist das Unternehmen der Ansicht, dass die historische Schätzung relevant und zuverlässig ist. Ein qualifizierter Sachverständiger hat jedoch keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung zu verifizieren und als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren. Das Unternehmen behandelt die historische Schätzung daher nicht als aktuelle Mineralressource. Man sollte sich dementsprechend nicht auf diese Schätzung verlassen. Es ist zu beachten, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit gemäß NI 43-101 haben.

Über Traction Uranium Corp.

Traction Uranium Corp. ist in den Bereichen Mineralexploration und Erschließung von Prospektionsgebieten in Kanada tätig und verfügt unter anderem über zwei Vorzeige-Uranprojekte in der weltbekannten Region Athabasca. Wir laden Sie ein, unter www.tractionuranium.com mehr über unsere Aktivitäten im Explorationsstadium in der westlichen Region Kanadas zu erfahren.

Für das Board of Directors

Lester Esteban

Chief Executive Officer

+1 (604) 561 2687

info@tractionuranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, unter anderem in Bezug auf die Erwartung, dass das Unternehmen Phase 1, Phase 2 und Phase 3 abschließt, dass das Unternehmen eine Beteiligung am Konzessionsgebiet erwirbt, der Zeitpunkt der Barzahlungen, Aktienausgaben und Anforderungen in Bezug auf Finanzierung/Ausgaben, die Gewährung der NSR-Lizenzgebühr und die weitere Exploration und Erschließung des Konzessionsgebiets. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Informationen allgemeinen oder spezifischen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden können. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die Risiken, dass das Unternehmen Phase 1, Phase 2 und Phase 3 nicht wie erwogen oder überhaupt abschließen wird, dass das Unternehmen die erste Option, die zweite Option oder die dritte Option wie erwogen oder überhaupt ausüben wird, dass das Unternehmen keine Beteiligung am Konzessionsgebiet oder eine Beteiligung von weniger als 100 % erwerben könnte, dass die NSR-Lizenzgebühr nicht wie erwogen oder überhaupt gewährt wird, sowie jene Risiken,, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

