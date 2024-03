Tradition trifft Moderne: Kachelöfen Breuer erweitert sein Geschäft in die Nordeifel

Das Traditionsunternehmen Kachelöfen Breuer bietet seine handwerkliche Expertise und sein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Ofen- und Kaminlösungen nun auch in der Nordeifel an.

Von einem Kamin oder Kachelofen träumen viele Eigenheimbesitzer. Für sie ist dies eine sehr gute Investition in ihre Immobilie. Denn zum einen können sie damit den Wert ihres Hauses am Markt steigern, und zum anderen gewinnen sie erheblich an Lebensqualität. Kamine und Kachelöfen stehen für Behaglichkeit und Komfort, sie spenden Wärme und Licht und schaffen neue Möglichkeiten für das Design eines Objektes. Und nicht zu vergessen: Holz gilt als umweltfreundliche Wärmequellen, und Kamin oder Kachelofen kann in Zeiten der Energiewände für eine höhere Unabhängigkeit von Strom und Gas in der Wärmeversorgung führen.

Aber bevor Kamin oder Kachelofen wohlige Wärme ausstrahlen kann, müssen sich Interessenten einige wichtige Fragen beantworten: Wie finde ich den richtigen Handwerker? Wie laufen Planung und Umsetzung ab? Auf welche technischen Details muss ich achten? Und wie erkenne ich, ob der Anbieter wirklich seriös ist? Der Hintergrund: „Im Kachelofen- und Luftheizungsbau kommt es auf höchste Qualität und Fachkompetenz an. Fehler können schwer zu korrigieren sein und der Freude am Kamin langfristigen Schaden zufügen. Die richtige Umsetzung gibt Ruhe und Gelassenheit für dieses wichtige und langfristig orientierte Projekt. Je komplexer das Vorhaben ist, desto wichtiger ist es, für Planung und Installation von Kamin oder Kachelofen den richtigen Betrieb auszuwählen“, betont Kachelofen- und Luftheizungsbaumeister Marcus Breuer, Inhaber von Kachelofen Breuer (www.kacheloefen-breuer.de).

Das Traditionsunternehmen ist seit 1970 in Viersen am Niederrhein ansässig und betreut seitdem Kunden vorrangig in Mönchengladbach, Krefeld, Neuss, Viersen und im Kreis Heinsberg. Jetzt geht Marcus Breuer den nächsten Schritt und erweitert sein Geschäft in die Nordeifel. Der Unternehmer lebt selbst seit einigen Jahren in Heimbach und erhält seither mehr und mehr Anfragen von Kunden aus den umliegenden Städten und Gemeinden wie Nideggen, Simmerath, Monschau, Euskirchen und Düren. „Die Nachfrage wächst kontinuierlich, unter anderem auch bei Eigentümern von Ferienimmobilien. Daher positionieren wir uns jetzt aktiv in der Nordeifel. Unsere Leidenschaft für das Handwerk und unser Streben nach Perfektion sind die Grundsteine unseres Erfolgs. Die Erweiterung in die Nordeifel ist ein aufregender Schritt für uns, und wir freuen uns darauf, neue Kunden kennenzulernen und ihnen zu helfen, ihre Wohn- und Arbeitsräume mit unseren maßgeschneiderten Lösungen noch schöner und wärmer zu gestalten“, sagt Marcus Breuer.

Neben dem Angebot an hochwertigen Kaminen und Öfen bietet das Unternehmen umfassende Beratung, Planung und Installation aus einer Hand. Jedes Projekt wird mit größter Sorgfalt und Aufmerksamkeit für die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Kunden umgesetzt. Diese Individualität ist dem Kachelofen- und Luftheizungsbauermeister besonders wichtig. „Jeder Mensch hat sein eigenes Wärmeempfinden, und jedes Haus, jede Wohnung individuelle Anforderungen. Wir finden für jeden Bedarf die passende Lösung.“ Zudem sei ein Ofen nicht nur ein optisches Highlight in den eigenen vier Wänden, er sei gleichzeitig energiesparend und umweltfreundlich. Professionelle Kaminbauer kennen die verschiedenen Typen und können daher gemeinsam mit dem Kunden das richtige System den Ansprüchen entsprechend zu besprochen.

Fachleute wie Marcus Breuer sind auch immer auf dem neuesten Stand der Rechtsprechung. In Deutschland müsse eine Feuerstätte grundsätzlich für den Betrieb zugelassen sein. Dies erkennt man am sogenannten CE-Zeichen. Es gelte, Sicherheitsabstände zu überprüfen, Abmessungen und bauliche Voraussetzungen sowie vorhandene Anschlüsse sind genauso zu berücksichtigen wie die Wärmeleistung des Kaminofens in Abhängigkeit zur Größe des Aufstellraumes. Der Ofen müsse auch der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz entsprechen, um eine Betriebserlaubnis zu erhalten.

Über Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer

Die Firma Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer ist ein Meisterbetrieb mit Tradition. Das Unternehmen mit Sitz in Viersen am Niederrein bei Mönchengladbach, Krefeld, Düsseldorf und Neuss und einer Niederlassung in Heimbach in der Eifel besteht seit 1970 und bietet umfassende Services im Ofen- und Kaminbau. Geführt wird Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer heute in zweiter Generation von Kachelofen- und Luftheizungsbauermeister Marcus Breuer. Im Fokus von Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer stehen die individuelle Planung und Errichtung sowie Reparatur, Wartung und Pflege von Kaminen und Kachelöfen aller Art, die sowohl optisch als auch technisch alle Anforderungen erfüllen. Jedes Stück wird den jeweiligen baulichen Gegebenheiten unter Beachtung sämtlicher Umweltschutzrichtlinien angepasst, sodass ein Kachelofen, Pelletofen, ein Heizkamin, ein Gaskamin oder auch ein Kachelherd oder ein schwebender Kamin aus dem Hause Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer immer ein Einzelstück ist. Die Qualität der Produkte wird nach Fertigstellung durch das RAL-Gütezeichen „Handwerklicher Kachelofen“ der Gütegemeinschaft Kachelofen e.V., deren Mitglied das Unternehmen seit vielen Jahren ist, besiegelt. Ein Schwerpunkt von Marcus Breuer und seinem Team: Kamine und Kachelöfen als Alternative zur herkömmlichen Heiztechnik anzubieten und insbesondere durch die moderne Hybridtechnik Einsparungen bei den Energiekosten zu realisieren. Zudem ist Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer Mitglied bei HAGOS (Verbund deutscher Kachelofen- und Luftheizungsbauer), Meisterbetrieb für Arbeiten mit Betonstein und Terrazzo, geprüfter und zertifizierter Energieberater im SHK-Handwerk beim Zentrum für Umwelt und Energie in Oberhausen und Fachbetrieb für Ofen- und Solar-Ganzhausheizung, Wassertechnik, Scheitholz- und Pelletfeuerungen in einem Gerät. Weitere Informationen unter: www.kacheloefen-breuer.de

