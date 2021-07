Wieder geöffnet: Interaktive Ausstellung bei Kachelöfen Breuer

Kachelöfen Breuer aus Viersen hat vergangenes Jahr einen Show Room eröffnet. Seit dem Ende der Corona-Beschränkungen zeigt das Unternehmen wieder zahlreiche Lösungen rund um Kamine und Kachelöfen.

Marcus Breuer ist optimistisch. „Die nun schon seit fast 18 Monaten herrschende Corona-Krise und die damit verbundenen Beschränkungen sind ein schwerer Schlag für Unternehmen und Privatpersonen. Aber es stehen ja alle Zeichen auf Ende, sodass sich das Leben dann wieder normalisieren wird. Daher freuen wir uns, dass wir durch die zuletzt möglichen Öffnungsschritte auch unseren Show Room unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wieder für alle Kunden zugänglich machen können“, sagt der Ofen- und Kaminbaumeister und Inhaber des Familienunternehmens Kachelöfen Breuer aus Viersen, der mittlerweile auch eine Niederlassung in Heimbach in der Eifel unterhält.

Marcus Breuer hat vergangenes Jahr intensiv in seinen Show Room in Viersen-Rahser investiert, die Kamin-Ausstellung am Stammsitz des Unternehmens modernisiert und flächenmäßig erweitert. Vor Ort können über Simulationen Kamine und Kachelöfen live geplant werden. Diese Ausstellung ist traditioneller Bestandteil von Kachelöfen Breuer und wurde von Marcus Breuers Vater als Unternehmensgründer vor vielen Jahrzehnten errichtet. Eröffnet hat Marcus Breuer den neuen Show Room im Februar 2020 – kurz vor Ausbruch der Krise in Deutschland.

Daher ist der Handwerksunternehmer jetzt sehr glücklich über die fortschreitenden Lockerungen. „Letztlich fehlt doch allen Menschen die Möglichkeit, sich zu treffen und persönlich auszutauschen. Und gerade in einer beratungsintensiven handwerklichen Dienstleistung wie dem Ofen- und Kaminbau ist das direkte Gespräch wichtig. Wir empfangen dementsprechend gerne in unserem Show Room.“

Kachelöfen Breuer zeigt dort unterschiedliche Kamine und Kachelöfen, die in bestimmte Wohnkonzepte integriert sind. Das sind kleinere Standardmodelle für eingeschränkte Möglichkeiten genauso wie handwerklich gebaute Systeme mit exklusiven Materialien und schwebende Kamine mit integrierter Unterhaltungstechnik. Die Bandbreite bei Kaminen und Kachelöfen sei sehr groß, sodass der Fantasie kaum Grenzen gesetzt seien, betont Marcus Breuer. „Wenn der Platz und die technischen Möglichkeiten gegeben sind, können wir auch sehr extravagante Wünsche erfüllen.“

So hat Marcus Breuer mit seinem Team beispielsweise schon eine ganze Kaminecke mit versenkbarem Flachbildfernseher errichtet oder einen schwebenden Kamin, bei dem neben der zentralen Feuerstelle links und rechts Aquarien eingebaut wurden. „Wir entwerfen die Pläne gemeinsam mit dem Kunden und bauen dann den Kamin nach den individuellen Vorgaben in unserer Meisterwerkstatt. Später errichten wir ihn beim Kunden und arbeiten dabei mit anderen Gewerken zusammen, beispielsweise Elektrofach- und Malerbetriebe. Das koordinieren wir zentral, damit die Leistung aus einer Hand entsteht.“ Für Marcus Breuer ist diese Vernetzung der Gewerke sehr wichtig, gerade bei speziellen Anforderungen. „Als Kaminbauer sind für den Entwurf, die technische Umsetzung und die kontinuierliche Wartung zuständig. Aber Arbeiten wie das Verputzen von frei im Raum schwebenden Kamine oder auch die Integration eines gasbetriebenen Systems in die Smart Home-Technologie müssen andere Fachleute übernehmen.“

Apropos Smart Home: Die Bedienung des Kamins über digitale Lösungen ist mittlerweile durchaus möglich. Das bedeutet laut Marcus Breuer: Bevor man nach der Arbeit ins Auto steigt, feuert man den Kamin an, der auf Betriebstemperatur ist, wenn man zuhause angekommen ist. Und dann wird der Timer so eingestellt, dass der Kamin ein paar Stunden sich selbst abschaltet – der Hausbesitzer kann also beruhigt auf dem Sofa einschlafen oder einfach ins Bett gehen, ohne sich um den Kamin und ein die ganze Nacht voll beheiztes Haus kümmern zu müssen. „Die Steuerung intelligenter Kaminöfen lässt sich mithilfe einer Fernbedienung, via SMS-Befehl oder per Smartphone-App ganz bequem von überall aus vornehmen. Das bezieht sich unter auf die gewünschte Raumtemperatur und die Brenndauer.“

Über Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer

Die Firma Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer ist ein Meisterbetrieb mit Tradition. Das Unternehmen mit Sitz in Viersen am Niederrein bei Mönchengladbach, Krefeld, Düsseldorf und Neuss und einer Niederlassung in Heimbach in der Eifel besteht seit 1970 und bietet umfassende Services im Ofen- und Kaminbau. Geführt wird Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer heute in zweiter Generation von Kachelofen- und Luftheizungsbauermeister Marcus Breuer. Im Fokus von Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer stehen die individuelle Planung und Errichtung sowie Reparatur, Wartung und Pflege von Kaminen und Kachelöfen aller Art, die sowohl optisch als auch technisch alle Anforderungen erfüllen. Jedes Stück wird den jeweiligen baulichen Gegebenheiten unter Beachtung sämtlicher Umweltschutzrichtlinien angepasst, sodass ein Kachelofen, Pelletofen, ein Heizkamin, ein Gaskamin oder auch ein Kachelherd oder ein schwebender Kamin aus dem Hause Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer immer ein Einzelstück ist. Die Qualität der Produkte wird nach Fertigstellung durch das RAL-Gütezeichen „Handwerklicher Kachelofen“ der Gütegemeinschaft Kachelofen e.V., deren Mitglied das Unternehmen seit vielen Jahren ist, besiegelt. Ein Schwerpunkt von Marcus Breuer und seinem Team: Kamine und Kachelöfen als Alternative zur herkömmlichen Heiztechnik anzubieten und insbesondere durch die moderne Hybridtechnik Einsparungen bei den Energiekosten zu realisieren. Zudem ist Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer Mitglied bei HAGOS (Verbund deutscher Kachelofen- und Luftheizungsbauer), Meisterbetrieb für Arbeiten mit Betonstein und Terrazzo, geprüfter und zertifizierter Energieberater im SHK-Handwerk beim Zentrum für Umwelt und Energie in Oberhausen und Fachbetrieb für Ofen- und Solar-Ganzhausheizung, Wassertechnik, Scheitholz- und Pelletfeuerungen in einem Gerät. Weitere Informationen unter: www.kacheloefen-breuer.de

