Startschuss für interaktive Beraterkarte

Kleine und Mittelständische Unternehmen in Deutschland haben eine Vielzahl von Möglichkeiten für Beratungs- und Förderungmaßnahmen. Berater*innen und Unternehmen können die Beraterkarte nutzen.

Im Zuge der Corona-Krise 2020 ist die Nachfrage nach geförderten Beratungen sprunghaft gestiegen. Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten: Kurzfristig war eine zu 100 % geförderte Beratung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) möglich. Eine geförderte Beratung („go-digital“) gibt es unter anderem mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi). Aber auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) unterstützt bei Beratungsdienstleistungen, zum Beispiel im Rahmen von Energieberatungen bei energetischer Sanierung.

Die Möglichkeiten für eine Beratung sind also vielfältig. Passend hierfür bietet Beraterkarte.de einen kostenfreien Service an. Hier können passende Berater*innen gefunden werden. Es kann bequem nach unterschiedlichen Zertifizierungen (BAFA, KfW, go-digital) oder nach Berater*innen in der eigenen Region gefiltert werden.

Die interaktive Beraterkarte ermöglicht es Berater*innen überregional gefunden zu werden und Unternehmen profitieren von der schnellen und intuitiven Suche nach zertifizierten Beratern und Beraterinnen.

Berater*innen und Beratungsunternehmen können in wenigen Minuten einen eigenen Eintrag erstellen. Die Einträge können jederzeit selbstständig aktualisiert werden.

Die Beraterkarte ist über die Adresse https://www.beraterkarte.de erreichbar. Sie wird fortlaufend aktualisiert.

Bis 2020 gab es keine umfangreiche und unabhängige Berater-Datenbank. Diese Lücke möchten wir schließen und Berater und Unternehmen zusammenbringen.

Mit unserem Angebot ermöglichen wir es Ihnen als Berater überregional gefunden zu werden und Unternehmen profitieren von unserer schnellen und intuitiven Suche nach zertifizierten Beratern und Beraterinnen.

Mit beraterkarte.de können BAFA / go-digital / KfW-zertifizierte Berater schnell und einfach gefunden werden.

Pressekontakt:

Lange & Strohbach GbR

Herr Ralf Strohbach

Sassenburger Weg 6d

22147 Hamburg

fon ..: 015228235960

web ..: https://beraterkarte.de

email : mail@beraterkarte.de

