Traditionelle Handwerkskunst auf Wasserschloss Mellenthin

Handwerk hat auf Usedom lange Tradition. Beim kulturhistorischen Handwerkermarkt vom 2. bis zum 4. Oktober 2020 im Wasserschloss Mellenthin auf Usedom kann man diese hautnah erleben.

Handwerkskunst auf Usedom

Mit fünf Millionen Übernachtungen ist Usedom nicht nur ein beliebtes Urlaubsziel für Erholungsuchende. Auch Genussmenschen und Liebhaber von Kunst und Kultur kommen auf der zweitgrößten deutschen Ostseeinsel auf ihre Kosten. Besonders hoch im Kurs steht dabei die traditionelle Handwerkskunst. So gibt es auf Usedom auch heute noch Handwerksberufe, die andernorts schon längst in Vergessenheit geraten sind. Holzbootsbauer und Segelmacher, aber auch die unzähligen Strandkörbe an dem 40 Kilometer langen Ostseestrand sowie Usedoms Mühlen sind weithin sichtbare Beispiele hierfür. Bei Einheimischen und Gästen gleichermaßen beliebt sind zudem auch die vielen Töpfereien, in denen Kunstgegenstände geschaffen werden, die Ästhetik mit Funktion und Tradition kombinieren.

Kulturhistorischer Handwerkermarkt

Freunde von Usedoms traditioneller Handwerkskunst dürfen sich auf Anfang Oktober freuen. Vom 2. Oktober 2020 ab 11.00 Uhr bis zum 4. Oktober 2020 um 18.00 Uhr findet nämlich wieder der beliebte kulturhistorische Handwerkermarkt auf Wasserschloss Mellenthin statt. Traditionell bieten dann wieder Handwerker aus allen möglichen Berufen ihre selbst gefertigten Waren an. Neben einem Bernsteinschleifer, einem Korbflechter und einer Lederschneiderin zeigt auch ein Woll-Handwerker, was man alles aus Naturprodukten machen kann. Ganz traditionell geht es auch am Stand eines Schreibers zu, der in der Manier längst vergangener Zeiten Zeilen und Texte an die Liebsten in die richtige Form bringt. Beste Unterhaltung für Groß und Klein ist auch beim Wikingerschach sowie am Abschlusstag abends bei großem Lagerfeuer und Live-Musik garantiert.

Kunst und Genuss auf Wasserschloss Mellenthin

Der Ort für den traditionellen Handwerkermarkt ist perfekt gewählt. Schließlich wurde das Wasserschloss Mellenthin in der Blütezeit des deutschen Renaissance-Stils zwischen 1575 und 1580 erbaut. Eingebettet in einen Park mit uraltem Baumbestand und umgeben von einem breiten Wassergraben, gelangt man über eine kleine Brücke auf den idyllischen Schlosshof. Im hinteren Teil führt eine große Freitreppe direkt in den Schlossgarten.

In den historischen Kellergewölben des beliebten Hotels und Restaurants finden nicht nur kulinarische Themenabende statt. Hier lernen Gäste und Interessierte auch alles über die Kunst des Bierbrauens oder die Herstellung von edlen Geistern oder Likören. Freunde des Lieblingsgetränks der Deutschen können zudem in der hauseigenen Kaffeerösterei des Wasserschlosses Mellenthin alles über Kaffee und die Kunst des Röstens, der richtigen Zubereitung und des richtigen Genusses erfahren. Am besten bei einem Stück Kuchen oder einer Waffel nach geheimer Rezeptur, die im Wasserschloss Mellenthin ebenfalls noch mit handwerklichem Können und viel Liebe hergestellt werden.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wasserschloss Mellenthin

Herr Jan Fidora

Schlossallee 5

17429 Mellenthin

Deutschland

fon ..: 038379 2878-0

fax ..: 038379 2878-280

web ..: https://www.wasserschloss-mellenthin.de

email : info@wasserschloss-mellenthin.de

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und Limonadenherstellung zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Mittelalterliche Ritterbuffets, Brauerabende und Schlemmer-Events runden am Abend das Wohlfühl-Erlebnis ab.

Pressekontakt:

Marketing effizient

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

fon ..: 033397-60519

web ..: http://www.marketing-effizient.de

email : mail@marketing-effizient.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kostenlose Bücher – Erfolgsautoren verschenken Ihre Bestseller