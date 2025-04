TRAFFIQX-Webinar: Drei Monate eRechnungspflicht – Fehler vermeiden, Potenziale entfalten

eRechnungspflicht ab 2025: Empfangen muss jeder – doch viele Unternehmen hadern noch mit der Umsetzung. Wie es richtig geht, zeigt das TRAFFIQX® Webinar am 8. April um 14:00 Uhr.

Kostenfreies Webinar am 8. April 2025, 14:00 – 15:00 Uhr

Für alle Unternehmen, die die Digitalisierung nicht nur ertragen, sondern aktiv gestalten wollen

Seit drei Monaten ist die eRechnungspflicht für B2B-Transaktionen in Deutschland in Kraft, doch viele Unternehmen kämpfen noch immer mit der Umsetzung. Die Herausforderungen reichen von unklaren Prozessen über technische Hürden bis hin zu mangelnder Vorbereitung auf gesetzliche Vorgaben.

Im kostenfreien TRAFFIQX®-Webinar erfahren Sie:

1. Zeitplan und Fristen:

Was gilt wann und wie können Sie sicherstellen, dass Sie keine wichtigen Deadlines verpassen?

2. Workflow-Optimierung:

Wie verändert sich Ihr Rechnungsprozess und welche Anpassungen sind notwendig, um effizient und gesetzeskonform zu bleiben?

3. Praxisbeispiel:

Eine erfolgreiche eRechnungsprojektumsetzung und deren Meilensteine – lernen Sie, wie Sie ähnliche Erfolge erzielen können.

4. Q&A Session:

Stellen Sie Ihre Fragen direkt an unsere Experten.

Mit diesem Webinar unterstützt das TRAFFIQX®-Netzwerk Unternehmen dabei, gesetzeskonform und effizient mit der eRechnungspflicht umzugehen. Erfahren Sie, welche Stolpersteine es zu vermeiden gilt und wie Sie das volle Potenzial digitaler Rechnungsverarbeitung ausschöpfen können.

Jetzt zum kostenlosen Webinar am 8. April 2025 um 14:00 Uhr anmelden!

>> Teilnahme sichern

TRAFFIQX® ist ein Netzwerk aus unabhängigen Providern, die jeweils verschiedene Kernsegmente bedienen. Ziel ist es, die Digitalisierung einfach umsetzbar und für jedes Unternehmen nutzbar zu machen – egal in welcher Anwendergruppe diese agieren. Dazu haben sich die Bundesdruckerei, DATEV, RICOH, SGH, Quadient, Asterion, BeCloud und b4value.net mit einer gemeinsamen technologischen Basis zu einem bislang einzigartigen Business-Netzwerk zum Austausch von Geschäftsdokumenten zusammengeschlossen. Damit beseitigen sie wesentliche Einstiegshürden für Unternehmen zum elektronischen Dokumenten- und Datenaustausch. Bereits seit 2004 wird mit Unterstützung des Deutschen Forschungsinstituts für Künstliche Intelligenz (DKFI) mit Sitz in Kaiserslautern eine Technologie entwickelt, mit der Geschäftsdokumente zwischen Sendern und Empfängern unabhängig von der jeweiligen Systemumgebung ausgetauscht werden können. Für die notwendige Prozess-Sicherheit und Skalierbarkeit sorgt eine redundante Netzwerk-Architektur, in der jeder Knotenpunkt einen eigenständigen Provider darstellt. Jeder Provider basiert auf der gleichen technologischen Plattform. Was sich im ersten Moment nach einem komplexen Pilotprojekt anhört, ist längst gängige Praxis und erfordert auf Teilnehmerseite weder Investitionen noch Änderungen bestehender Prozesse.



