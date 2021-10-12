Transcold AG wird erste GDP-qualifizierte Carrier-Servicewerkstatt der Schweiz

EIPL und Transcold schließen eine lang bestehende Lücke in der Pharmalogistik.

Walldorf/Härkingen, 15. Januar 2026 – Die Transcold AG in Härkingen ist die erste Carrier-Servicewerkstatt der Schweiz, die offiziell nach den Anforderungen der Good Distribution Practice (GDP) _als qualifizierter Lieferant_ für Service- und Wartungsleistungen anerkannt wurde. Die Bewertung erfolgte durch das European Institute for Pharma Logistics Services GmbH (EIPL), das seit 2012 am Markt aktiv ist und durch seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit eine hohe Expertise in Audits, Lieferantenqualifizierungen und Compliance-Prozessen entlang der pharmazeutischen Lieferkette aufgebaut hat und somit über ein Jahrzehnt Erfahrung verfügt.

Im Gegensatz zu verbreiteten Annahmen macht die GDP keine speziellen Vorgaben für Werkstätten oder Servicebetriebe. Sie fordert jedoch klar, dass alle Lieferanten qualifiziert werden müssen, die einen Einfluss auf die Produktqualität haben – und dazu gehören auch die Servicepartner, die die Temperaturintegrität von Kühlfahrzeugen gewährleisten. Genau hier bestand in der Branche seit Jahren eine Sicherheits- und Compliance-Lücke.

„Wir erleben seit Jahren in unseren Audits, dass Pharmahersteller und Großhändler zunehmend die Qualifizierung von Servicebetrieben fordern“, erklärt Christian Specht, Geschäftsführer von EIPL. „Bisher wurde das jedoch meist mit einfachen Lieferantenbewertungen abgehakt – ohne echte fachliche Tiefe. Mit Unternehmen wie Transcold, die sich frühzeitig professionell aufstellen, wird diese Lücke endlich geschlossen.“

Transcold & EIPL setzen europäischen Branchenimpuls

Die Qualifizierung der Transcold AG entfaltet im EIPL-Partnernetzwerk eine klare Signalwirkung: Sie zeigt, dass GDP-konforme, auditfähige Serviceprozesse nicht nur möglich, sondern praxisnah realisierbar sind – und setzt damit einen Impuls, dem weitere Partner folgen werden.

Mit der Qualifizierung der Transcold AG setzt EIPL einen neuen Standard für Servicebetriebe in der Transportkälte – ein Meilenstein für die gesamte Pharmalogistik.

EIPL unterstützt bestehende Partnerbetriebe bei Fragen zu Qualifizierungsanforderungen und informiert interessierte Unternehmen über die Möglichkeiten einer künftigen Zusammenarbeit im EIPL-Partnernetzwerk.

Transcold AG – Ein Servicepartner, der die Sprache der GDP versteht

Die Transcold AG arbeitet seit mehreren Jahren eng mit EIPL zusammen und verfügt dadurch über ein tiefes Verständnis der regulatorischen Anforderungen. Der Servicebetrieb erfüllt nun nachweislich die Erwartungen, die immer häufiger seitens Pharmaherstellern, Großhändlern und Logistikunternehmen an Wartungspartner gestellt werden.

„Für uns war klar: Wenn unsere Kunden GDP-konform arbeiten müssen, dann müssen wir als Servicepartner dieselbe Sprache sprechen“, sagt Roland Leuenberger, Geschäftsführer der Transcold AG. „Begriffe wie _Dreipunkt-Kalibrierung_, _Change-Control_ und _Rückverfolgbarkeit von Prüfmitteln_ sind bei uns kein Fremdwort – sie gehören zu unserem Tagesgeschäft.“

Durch die Qualifizierung können Auftraggeber sicher sein, dass:

* Kalibrierungen dokumentiert rückverfolgbar sind, inklusive Seriennummern und Prüfmittelverwaltung,

* Change-Control-Prozesse eingehalten werden, wenn Komponenten wie Sensoren, Steuergeräte oder Mikroprozessoren ausgetauscht werden,

* Servicetechniker über fundiertes GDP-Wissen verfügen,

* Dokumentationen auditfähig und vollständig sind,

* der Qualifizierungsstatus eines Kühlfahrzeugs auch nach größeren Reparaturen erhalten bleibt, da alle relevanten servicebedingten Änderungen nachvollziehbar dokumentiert und bewertet werden.

Entlastung für Logistikdienstleister und Verlader

Mit der Qualifizierung der Transcold AG setzt erstmals ein europäischer Servicepartner den Schritt um, den viele unserer Netzwerkbetriebe bereits diskutieren und vorbereiten. Die steigenden Erwartungen der Pharmahersteller und Großhändler an qualifizierte Servicepartner sind spürbar – und Transcold hat diese Entwicklung früh erkannt und konsequent umgesetzt.

Dieser Schritt wird in unserem europäischen Partnernetzwerk aufmerksam wahrgenommen, denn er zeigt, wie wertvoll eine klar dokumentierte und auditfähige Ausrichtung der Serviceprozesse ist. Wir sind überzeugt, dass Transcold nicht der einzige Partner bleiben wird, der diesen Weg geht – aber sie sind die Ersten, die ihn vollständig umgesetzt haben.

Ein wesentlicher Vorteil für die Kunden: Die Qualifizierung der Transcold AG reduziert den eigenen Aufwand erheblich.

* Reduzierter Prüf- und Auditaufwand für Logistikdienstleister

* Weniger Administrationskosten für Verlader und Pharmahersteller

* Verlässliche Dokumentationen, die im Auditfall standhalten.

Mit der erfolgreichen Qualifizierung nimmt die Transcold AG erstmals die Rolle eines GDP-Premium-Partners im EIPL-Netzwerk in der Schweiz ein – ein Status, der durch konsequent umgesetzte, auditfähige Serviceprozesse erreicht wird und weiteren Partnern offensteht.

„Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass sie mit uns einen Lieferanten einsetzen, der ihre Compliance-Anforderungen versteht und erfüllt“, so Roland Leuenberger. „Damit sparen alle Beteiligten Zeit, Kosten und Risiken.“

EIPL – langjähriges Erfahrungsspektrum aus vielen Qualifizierungs- und Auditprojekten fließt ein

Ein weiterer zentraler Aspekt unserer Zusammenarbeit mit der Transcold AG war der gemeinsame Aufbau eines praxisorientierten und handhabbaren Qualitätsmanagementsystems. Unser Ansatz folgt dabei konsequent dem EIPL Grundsatz des pragmatischen Consultings: keine überladenen Prozesslandschaften, keine theoretischen Papierkonstrukte, sondern klare, funktionale und umsetzbare Lösungen, die den Arbeitsalltag tatsächlich unterstützen.

Durch diesen praxisnahen Ansatz, in Kombination mit der EIPL Dienstleistung GDP@cloud entstand bei Transcold ein QM-System, das nicht nur die Anforderungen der Auftraggeber erfüllt, sondern im täglichen Betrieb zuverlässig funktioniert – verständlich, revisionssicher, auditfest und ohne unnötige Komplexität.

EIPL unterstützt nicht nur Logistikdienstleister und Servicebetriebe, sondern auch pharmazeutische Großhändler in zentralen Bereichen ihres Qualitätsmanagements. Dazu zählen unter anderem Lager- und Fahrzeugqualifizierungen, die Erstellung und Weiterentwicklung von QM-Systemen, GDP-Schulungen für Mitarbeitende, die Begleitung bei Inspektionen und Audits sowie die Implementierung praxisnaher Prozesse entlang der gesamten Lieferkette.

Durch diese enge Zusammenarbeit kennen wir die komplexen Anforderungen pharmazeutischer Großhändler besonders gut – von der Temperaturüberwachung über die Dokumentationspflichten bis hin zu den spezifischen Erwartungen der Verlader und Aufsichtsbehörden. Dieses Wissen fließt unmittelbar in unsere Lieferantenqualifizierungen ein und ermöglicht eine Bewertung, die sowohl praxisorientiert als auch regulatorisch belastbar ist.

EIPL führt seit über einem Jahrzehnt Audits bei Logistikdienstleistern, Transportkälte-Herstellern, Wartungsbetrieben und Subunternehmern durch. Die Qualifizierung von Transcold basiert daher nicht auf theoretischen Modellen, sondern auf praxisbewährten Kriterien, die echte Sicherheit in der pharmazeutischen Lieferkette schaffen.

„Wir arbeiten seit Jahren mit einem europaweiten Netzwerk spezialisierter Servicebetriebe zusammen“, erklärt Christian Specht. „Daraus wissen wir genau, welche Risiken in der Transportkälte real existieren – und wo Unternehmen heute zwingend besser werden müssen.“

Über Transcold AG

Die Transcold AG mit Sitz in Härkingen ist ein führender Anbieter für Service, Wartung und Vertrieb von Carrier-Transportkälteanlagen in der Schweiz. Mit jahrelanger erfolgreicher Zusammenarbeit mit EIPL und einem hohen Qualitätsanspruch ist Transcold die erste qualifizierte Werkstatt für GDP-relevante Serviceprozesse in der Schweiz.

Transcold AG

Russmatten 32, CH-4624 Härkingen

+41 62 388 99 77

www.transcold.ch

Über EIPL

Das European Institute for Pharma Logistics Services GmbH (EIPL) mit Sitz in Walldorf/Baden ist ein europaweit anerkanntes Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen für GDP-Compliance, Qualifizierungen, Audits, Schulungen und Qualitätsmanagementsysteme in der Pharmalogistik.

EIPL – European Institute for Pharma Logistics Services GmbH

Siemensstraße 6, 69190 Walldorf

06227 6550035

www.eipl-institute.eu

Pressekontakt:

EIPL – European Institute for Pharma Logistics Services GmbH

marketing@eipl-institute.eu

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

European Institute for Pharma Logistics Services GmbH

Herr Christian Specht

Siemensstraße 6

69190 Walldorf

Deutschland

fon ..: +49 6227 655 00 35

web ..: http://www.eipl-institute.eu

email : marketing@eipl-institute.eu

Als führendes Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen für die pharmazeutische Logistik und den Pharmagroßhandel begleitet die European Institute for Pharma Logistics Services GmbH (EIPL) Unternehmen in Europa bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen gemäß Good Distribution Practice (GDP). Das Leistungsspektrum umfasst Auditierung, Qualifizierung, Schulung und digitale Qualitätsmanagementlösungen über die Plattform GDP@Cloud.

Pressekontakt:

EIPL Services GmbH

Herr Christian Specht

Siemenstraße 6

69190 Walldorf

fon ..: 06227 6550035

email : marketing@eipl-institute.eu

