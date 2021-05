Transpersonale Gestalttherapie – Humanistische Psychotherapie für das 21. Jahrhundert

Rajan Roth demonstriert in „Transpersonale Gestalttherapie“, wie sich die neue Spielart der Gestalttherapie umsetzen lässt.

Die Transpersonale Gestalttherapie ist eine neue Spielart der Gestalttherapie. Rajan Roth hat den Terminus nicht erfunden, aber er hat ihn sozusagen salonfähig gemacht. Die Leser erfahren in dem Buch, dass die Grundzüge der Humanistischen Psychologie bereits vor 60 Jahren formuliert wurden und alles, was sie bis heute auszeichnet, schon von Anfang an bereit lag. Auch der transpersonale Aspekt war immer präsent. Dem Autor scheint es heute alltäglich zu sein über Spiritualität, außersinnliche Wahrnehmung oder vergangene Leben zu sprechen. Daher ist es seiner Ansicht nach jetzt auch an der Zeit, darüber zu sprechen und zu schreiben, ohne den Kopf einziehen zu müssen. Er will in seinem Buch nun die Antwort auf die Frage „Wie sieht transpersonale Psychotherapie in der Praxis aus?“ am Beispiel der Transpersonalen Gestalttherapie liefern.

Die Leser lernen in „Transpersonale Gestalttherapie“ von Rajan Roth, der seit 25 Jahren als Lehrtherapeut an Instituten und Heilpraktikerschulen in ganz Deutschland tätig ist, alles, was sie über dieses Thema wissen müssen. In diesem Buch wird an zahlreichen Beispielen aus dem Praxisalltag demonstriert und erklärt, wie sich Transpersonale Gestalttherapie ganz konkret umsetzen lässt. Es bleiben dabei keine Fragen offen und die Leser erhalten im Verlauf der Lektüre faszinierende Einblicke in die Gestalttherapie und deren Wirkung auf Menschen.

„Transpersonale Gestalttherapie“ von Rajan Roth ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29752-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

