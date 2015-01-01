Trauer trifft Handwerkskunst: tierrahmenurne.de startet mit Fine-Art-Gedenkrahmen von PIXOprint

Wenn Trauer auf Handwerkskunst trifft: tierrahmenurne.de startet mit Fine-Art-Gedenkrahmen von PIXOprint. Ein Eichenrahmen mit Lieblingsfoto – innen die Asche, außen unsichtbar.

_Zwei Marken unter einem Dach schaffen individuelle Erinnerungsstücke für verstorbene Haustiere – seit Mai 2026 weltweit verfügbar._

Der Verlust eines geliebten Tieres hinterlässt eine Lücke, die oft nur schwer zu füllen ist. Für viele Tierhalter ist der Abschied von einem treuen Begleiter ein tiefer Einschnitt, der nach einer würdevollen Form der Erinnerung verlangt. Genau hier setzt tierrahmenurne.de an: Der neue Online-Anbieter verbindet eine dezente Urne für die Asche des Tieres mit einem persönlich gestalteten Gedenkrahmen aus massiver Eiche – handgefertigt in der eigenen Manufaktur von PIXOprint.

Hinter dem Angebot steht die Unternehmerin Ivette Winges, die beide Marken unter einem Dach vereint. Der Auslöser für das Projekt war ein sehr privater Moment: der Tod ihres eigenen Hundes Desy. „An diesem Punkt verbindet sich unsere private Trauer mit unserer beruflichen Leidenschaft“, erklärt Winges. „Seit fast zwei Jahrzehnten führen wir erfolgreich PIXOprint.de. Wir sind Experten für Fine-Art-Drucke, anspruchsvolle Galerie-Rahmungen und hochwertige Wanddekorationen. Unsere Werkstatt ist ein Ort, an dem handwerkliche Präzision auf moderne Technik trifft. Wir wussten: Wir haben die Werkzeuge, die Materialien und die Erfahrung, um etwas zu schaffen, das es so noch nicht gab.“

Aus dieser Verbindung von persönlichem Verlust und fachlichem Können entstanden die Tiergedenkrahmen, die ab Mai 2026 über tierrahmenurne.de bestellt werden können. Herzstück jedes Produkts ist ein Foto des Tieres, das im eigenen Fine-Art-Labor von PIXOprint auf hochwertigem Künstlerpapier ausbelichtet wird. Der Rahmen aus massivem Eichenholz wird in der angeschlossenen Manufaktur millimetergenau gefertigt und birgt im Inneren eine geschützte Kammer für die Asche. So entsteht ein stilles, ästhetisches Andenken, das sich harmonisch in das Zuhause einfügt. Tierrahmenurne gibt auf seine Gedenkrahmen eine Garantie von 20 Jahren.

Die Gedenkrahmen sind in verschiedenen Größen erhältlich – von der klassischen Hunde- und Katzenurne bis zum großzügigen XXL-Format als Pferdeurne. Ihr zurückhaltendes Design fügt sich unsichtbar in jede Wohnumgebung ein: Für Gäste wirken sie wie ein edler Bilderrahmen mit einem vertrauten Tierfoto. Dass sich im Inneren die Asche des geliebten Begleiters verbirgt, bleibt allein dem Wissen der Besitzer vorbehalten. So entsteht ein Ort stillen, würdevollen Erinnerns, der keinerlei Erklärung verlangt – und genau darin liegt sein tiefer Trost.

Handwerkliche Präzision und zertifizierte Fine-Art-Qualität

Das jeder Gedenkrahmen höchsten Ansprüchen genügt, ist für Ivette Winges eine Selbstverständlichkeit. PIXOprint gehört als Canson Infinity Certified Print Lab zu den wenigen spezialisierten Fine-Art-Druckereien in Deutschland. Moderne Großformatdrucker, ein eigener Maschinenpark für die Holzverarbeitung und jahrzehntelange Erfahrung in der Galerierahmung fließen in jedes einzelne Stück ein. „Wir arbeiten mit derselben Sorgfalt, die wir auch für Museumseditionen oder Künstler anwenden – nur dass es diesmal um etwas viel Persönlicheres geht“, betont Winges.

Einfach zu gestalten, schnell produziert, kostenlos versendet

Der Weg zum eigenen Gedenkrahmen führt über einen eigens entwickelten Online-Konfigurator (https://pixoprint.de/konfigurator/tierrahmenurne/). Dort können Kunden das Lieblingsfoto ihres Tieres hochladen, den Rahmen auswählen und bei Bedarf eine persönliche Gravur ergänzen. Dank der engen Verzahnung von Labor, Manufaktur und Versand unter einem Dach werden die fertigen Erinnerungsstücke zügig produziert und weltweit kostenlos verschickt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pixoprint.de

Frau Ivette Winges

Bahnhofstr. 105

99330 Geratal

Deutschland

fon ..: 036205949599

web ..: https://pixoprint.de/

email : info@pixoprint.de

Das FineArt-Labor pixoprint.de aus Geratal am Thüringer Wald erweitert seine Zusammenarbeit mit tierrahmenurne.de. und übernimmt die Produktion der hochwertigen Gedenkrahmen für Haustiere. Neben klassischen Leinwanddrucken, Acrylglasbildern und Fotos im Bilderrahmen bietet das Unternehmen auch Produkte aus der eigenen Rahmenmanufaktur – darunter Schattenfugenrahmen aus Naturholz, Rahmenbausätze und FineArt-Drucke in Handmade-Qualität.

Gegründet 2008 von Ivette Winges, steht pixoprint.de für nachhaltige Produktion, präzises Handwerk und faire Preise – made in Thüringen.

Pressekontakt:

Pixoprint.de

Frau Ivette Winges

Bahnhofstr. 105

99330 Geratal

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