Treatment.com AI gibt eine nicht vermittelte Privatplatzierung von Sonderoptionsscheinen im Wert von bis zu 1.750.000 Dollar bekannt

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 4. Oktober 2024 – Treatment.com AI Inc. (Treatment AI oder das Unternehmen) (WKN: A3EYD8 – CSE: TRUE – OTC: TREIF), freut sich bekannt zu geben, dass man eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 2.333.333 Sonderoptionsscheinen des Unternehmens (jeweils ein Special Warrant) zu einem Preis von 0,75 $ pro Sonderoptionsschein für einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 1.750.000 $ (das Angebot) durchführt.

Jeder Sonderoptionsschein wird automatisch in eine Einheit des Unternehmens (jeweils eine Einheit) umgewandelt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Aktie) und einem halben Stammaktien-Kaufoptionsschein (jeder volle Optionsschein ein Optionsschein). Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Aktie zu einem Preis von 1,00 $ pro Aktie für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Ausgabedatum der Optionsscheine.

Jeder Sonderoptionsschein wird automatisch und ohne zusätzliche Gegenleistung an dem Tag (dem Umwandlungstag) in Einheiten umgewandelt, der der frühere der folgenden Tage ist: (i) der dritte Geschäftstag nach dem Datum der Einreichung eines Prospektnachtrags zu einem Kurzformular-Basisprospekt (der Prospektnachtrag), der die Verteilung der Aktien und Optionsscheine, die bei der Umwandlung der Sonderoptionsscheine ausgegeben werden können, qualifiziert, und (ii) 4 Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum der Sonderoptionsscheine. Vor dem Umtauschdatum können die Inhaber keine Sonder-Warrants ausüben.

Das Unternehmen wird sich im Rahmen des wirtschaftlich Vertretbaren bemühen, den Prospektzusatz zur Qualifizierung des Vertriebs der bei Umwandlung der Sonder-Warrants auszugebenden Aktien und Warrants innerhalb von 60 Tagen nach Abschluss des Angebots (ohne das Abschlussdatum) einzureichen.

Das Unternehmen kann eine Vermittlungsprovision von bis zu 8 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot zahlen und an bestimmte berechtigte Vermittler nicht übertragbare Vermittler-Warrants (die Vermittler-Warrants) in Höhe von bis zu 8 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Sonder-Warrants ausgeben. Jeder Broker-Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Aktie (eine Broker-Aktie) zu einem Ausübungspreis von 1,00 $ pro Broker-Aktie für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Datum der Ausgabe der Broker-Warrants.

Das Unternehmen beabsichtigt, die aus dem Angebot erzielten Erlöse als Betriebskapital zu verwenden. Das Angebot wird voraussichtlich am oder vor dem 11. Oktober 2024 abgeschlossen. Das Angebot unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Canadian Securities Exchange. Vor der Einreichung des Prospektnachtrags und der automatischen Umwandlung der Sonder-Warrants unterliegen alle im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Das Angebot unterliegt keiner Mindestanzahl an Zeichnungen.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den USA oder an bzw. für Rechnung oder zugunsten von US-Personen nur mit vorheriger Registrierung oder einer entsprechenden Ausnahmegenehmigung von den Registrierungserfordernissen angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einer Rechtsordnung verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Über Treatment.com AI Inc.

Treatment.com AI ist ein Unternehmen, das KI und bewährte klinische Verfahren einsetzt, um das Gesundheitswesen positiv zu verändern und die derzeitigen Ineffizienzen und Herausforderungen zu bewältigen. In den letzten 7+ Jahren hat Treatment.com mit Hilfe von Hunderten von Fachleuten aus dem Gesundheitswesen weltweit eine umfassende, personalisierte KI-Engine für das Gesundheitswesen entwickelt, die Global Library of Medicine (GLM). Die GLM bietet hochqualifizierte klinische Informationen und Unterstützung für alle Fachkräfte im Gesundheitswesen und liefert eine Genauigkeit von mehr als 92 % bei der Erstdiagnose sowie empfohlene Tests (Untersuchung und Labor), Röntgenbilder und Abrechnungscodes. Der GLM hilft Fachleuten im Gesundheitswesen (Ärzten, Krankenschwestern oder Apothekern), ihren Verwaltungsaufwand zu verringern, mehr Zeit für persönliche Patiententermine zu gewinnen und die Qualität der Patientenbetreuung zu verbessern. Treatment konzentriert sich auch auf die nächste Generation von Fachkräften im Gesundheitswesen und unterstützt Medizin- und Krankenpflegeschulen, indem es das GLM nutzt, um die praktischen klinischen Fähigkeiten ihrer Studenten zu verbessern. Die GLM-Plattform von Treatment bietet auch die Möglichkeit, gesundheitliche Chancengleichheit und Integration für benachteiligte Gemeinschaften zu fördern. Um mehr über die Produkte und Leistungen von Treatment.com AI zu erfahren, besuchen Sie bitte www.treatment.com oder kontaktieren Sie das Unternehmen unter info@treatment.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Essam Hamza, CEO

Treatment.com AI Inc. (TRUE)

ehamza@treatment.com

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@treatment.com

Telefon: +1 (612) 788-8900

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die zukünftigen Geschäftstätigkeiten von Treatment und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie wird, kann, sollte, antizipiert, erwartet und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zum Angebot, zur Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, zur Einreichung eines Prospektnachtrags sowie zu den zukünftigen Plänen und Zielen von Treatment, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen von Treatment abweichen, gehören andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den von Treatment bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden.

Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung zukunftsgerichteter Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Treatment liegen, erheblich von den vorhergesagten Ergebnissen abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, obwohl sie vom Management zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und Treatment wird die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur dann aktualisieren oder öffentlich revidieren, wenn dies ausdrücklich durch das kanadische Wertpapierrecht vorgeschrieben ist.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

