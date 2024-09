Treatment.com AI: Unternehmensupdate zur medizinischen Ausbildungsinitiative sowie bgzl. Marketingaktivitäten

Treatment.com AI: Unternehmensupdate zur medizinischen Ausbildungsinitiative sowie bgzl. Marketingaktivitäten

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

· OSCE (Objective Structured Clinical Examination) wird mittlerweile in über 80 Ländern eingesetzt und jährlich von mehr als 200.000 Studierenden absolviert

· Führender kommerzieller Teilnehmer am Global/North American Symposium on AI Assessment in Medical Education AI Assessment in Medical Education Symposium

· Neue Lösungen für H2 2024 (AI Patient/Doctor in Pocket)

Vancouver, BC – 26. September 2024 – Treatment.com AI Inc. (Treatment AI oder das Unternehmen) (WKN: A3EYD8 – CSE: TRUE – OTC: TREIF), freut sich, Updates bzgl. Marketingaktivitäten sowie ein allgemeines Unternehmensupdate bzgl. der Nutzung von KI im Bereich der medizinischen Ausbildung bereitzustellen.

Marketing-Updates

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 2. Juli,, 5. September und 17. September 2024 die folgenden zusätzlichen Informationen bereitstellt, die gemäß der Richtlinie 7 der Canadian Securities Exchange für seine Marketing-Engagements von Leit Media Ltd. (Leit) und Interactive Media Group. (IMG) erforderlich sind.

Leit:

Am 2. Juli 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass es Leit mit der Übersetzung von Pressemitteilungen, Investor Relations und E-Mail-Marketing-Dienstleistungen beauftragt hat, mit Schwerpunkt auf dem deutschen Aktienmarkt und der deutschsprachigen Investorengemeinschaft für einen anfänglichen Zeitraum von sechs Monate, beginnend am 1. Juli 2024 und endend am 1. Januar 2025, für 250.000 EUR und gemäß einer Vereinbarung vom 1. Juli 2024 zu erbringen. Leit besitzt derzeit weder direkt noch indirekt Anteile an dem Unternehmen oder seinen Wertpapieren. Leits Adresse lautet Flat 285, 61 Praed St., London, W2 1NS, Vereinigtes Königreich (Telefon: 44-20-3883-9398, E-Mail: office@leit.media). Die Leit angebotene Gegenleistung umfasst keine Wertpapiere des Unternehmens, einschließlich Optionen. Leit und seine Direktoren und leitenden Angestellten sind vom Unternehmen unabhängig.

Am 5. September 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass es die Marketing-/Investor-Relations-Vereinbarung mit Leit geändert hat, wie bereits am 2. Juli 2024 vom Unternehmen angekündigt. Gemäß der geänderten Vereinbarung wird das Unternehmen Leit einen zusätzlichen Betrag von 250.000 EUR für die digitale Marketingkampagne zur Verfügung stellen, und die Kampagne wird sich weiterhin auf die deutschsprachige Investorengemeinschaft konzentrieren. Die Kampagne soll weiterhin vom 1. Juli 2024 bis zum 1. Januar 2025 laufen. Leit wird auch die Pressemitteilungen des Unternehmens ins Deutsche übersetzen.

IMG:

Am 17. September 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass es IMG mit der Durchführung eines Programms zur Steigerung des Marketingbewusstseins für das Unternehmen für einen Zeitraum von einem (1) Monat beauftragt hat, das am 24. September 2024 beginnt und am 24. Oktober 2024 endet, und zwar gegen eine Zahlung von 23.000 US-Dollar. IMG besitzt derzeit weder direkt noch indirekt Anteile am Unternehmen oder seinen Wertpapieren. Die Adresse von IMG lautet 9330 LBJ Freeway, Dallas, Texas, USA (Telefon: (214)253-8522, E-Mail: support@imginc.org). Die IMG angebotene Gegenleistung umfasst keine Wertpapiere des Unternehmens, einschließlich Optionen. IMG und seine Direktoren und leitenden Angestellten sind vom Unternehmen unabhängig. Die Marketing-Awareness-Dienstleistungen von IMG bestehen aus der Erstellung von E-Mail-Marketing-Kampagnen und Markenmarketing-Dienstleistungen.

Marktumfeld – Medizinische Ausbildung

Schätzungen zufolge haben mittlerweile über 80 Länder weltweit die OSCE (Objective Structured Clinical Examination) zur Bewertung der praktischen klinischen Fähigkeiten von Medizinstudenten eingeführt. Dazu gehören die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Kanada, Australien und Neuseeland, Europa (z. B. Irland, Deutschland, Niederlande), der Nahe Osten (z. B. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate) und Asien (z. B. Indien, China, Japan und Malaysia). Schätzungen zufolge legen weltweit zwischen 200.000 und 300.000 Medizinstudenten jedes Jahr die OSCE-Prüfung ab. Diese Zahlen stammen von wichtigen Berufsverbänden, darunter: ; ; www.nmc.org.in/; Education – GMC (gmc-uk.org)

In den letzten drei Jahren hat Treatment OSCE-Dienstleistungen für medizinische Fakultäten erbracht, darunter die University of Minnesota. Der Service umfasst die Nutzung unserer Plattform Global Library of Medicine (GLM) für (i) die Erstellung von Fällen für die OSCE-Prüfungen, (ii) die Erstellung von Skripten für die Schauspieler, die die Rolle der Patienten spielen, (iii) die Bewertung der Prüfungen mit unserer proprietären automatisierten Bewertungsplattform und (iv) die Bereitstellung von Sofortergebnissen für Dozenten und Studenten sowie die Bereitstellung von Plänen zur Bereicherung der Studenten.

Kommendes Symposium zur KI-Bewertung in der medizinischen Ausbildung

Um sein Engagement für die Unterstützung der nächsten Generation von Fachkräften im Gesundheitswesen weiter zu unterstreichen, wird Treatment ein führender Teilnehmer an einem kommenden Symposium zur KI-Bewertung in der medizinischen Ausbildung sein. KI-Bewertung in der medizinischen Ausbildung Symposium. Die University of Minnesota hat bestätigt, dass die Veranstaltung nur auf Einladung stattfindet und keine Medienvertreter anwesend sein werden. Dr. Claudio Violato, einer der wichtigsten Befürworter von Fortschritten in der medizinischen Ausbildung und Organisator des Symposiums, kommentiert:

„KI revolutioniert die Bewertung in der medizinischen Ausbildung, indem sie Benotungsprozesse und formatives Feedback automatisiert, klinische Fähigkeiten bewertet und Defizite in der Leistung der Lernenden diagnostiziert. KI-gestützte virtuelle Patienten bieten realistische Szenarien für die Praxis und verbessern die klinischen Entscheidungsfähigkeiten, ohne die Patientensicherheit zu gefährden.

Dieses wegweisende Symposium bringt am 1. November Experten an die Medizinische Fakultät der Universität von Minnesota, um sich auf die Nutzung generativer KI zur Erstellung von Testfragen und klinischen Bewertungen, maschinelle Auswertung und Analyse von Lernantworten auf Audio-Video-Aufzeichnungen der klinischen Leistung am Arbeitsplatz (z. B. Stationen, Kliniken usw.) und klinische Notizen zu konzentrieren. Das Symposium wird den nächsten Schritt in der Entwicklung von KI-Anwendungen für die medizinische Ausbildung gehen, um Ärzte auf höchstem Niveau hervorzubringen. Veranstaltungen | Büro für medizinische Ausbildung, Abteilung für Bewertung und Evaluierung (umn.edu)

Claudio Violato, PhD, Professor und stellvertretender Dekan für Bewertung und Evaluierung, Universität von Minnesota, Büro für medizinische Ausbildung, Abteilung für Bewertung und Evaluierung

Medical Education Suite (MES) Update

Treatment hat in den letzten zwei Quartalen fleißig daran gearbeitet, die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Medical Education Suite (MES) sicherzustellen, die von seiner Global Library of Medicine (GLM) unterstützt wird. Das Unternehmen ist weiterhin auf Kurs für die Veröffentlichung seiner bereits angekündigten zwei neuen monatlichen abonnementbasierten SaaS-Lösungen für Studenten, Assistenzärzte und alle medizinischen Fachkräfte in der zweiten Hälfte des Jahres 2024:

· AI Patient – nutzt KI und eine Bibliothek von Testfällen, um Studierende bei der Vorbereitung und Vorbereitung auf medizinische Multiple-Choice-Fragen (MCQs) und OSCE-Prüfungen weiter zu unterstützen.

· AI Doctor in a Pocket – bietet ein mobilfreundliches, KI-gestütztes Tool zur Unterstützung klinischer Entscheidungen für Angehörige der Gesundheitsberufe und Studierende, wenn sie in Kliniken, in der Facharztausbildung oder auf einer Krankenhausstation sind.

Dr. Essam Hamza, CEO von Treatment.com AI, kommentiert: Wir freuen uns darauf, der führende kommerzielle Teilnehmer zu sein und unsere proprietären MES-Produkte auf diesem wegweisenden globalen Symposium zu präsentieren.

Über Treatment.com AI Inc.

Treatment.com AI ist ein Unternehmen, das KI und bewährte klinische Verfahren einsetzt, um das Gesundheitswesen positiv zu verändern und die derzeitigen Ineffizienzen und Herausforderungen zu bewältigen. In den letzten 7+ Jahren hat Treatment.com mit Hilfe von Hunderten von Fachleuten aus dem Gesundheitswesen weltweit eine umfassende, personalisierte KI-Engine für das Gesundheitswesen entwickelt, die Global Library of Medicine (GLM). Die GLM bietet hochqualifizierte klinische Informationen und Unterstützung für alle Fachkräfte im Gesundheitswesen und liefert eine Genauigkeit von mehr als 92 % bei der Erstdiagnose sowie empfohlene Tests (Untersuchung und Labor), Röntgenbilder und Abrechnungscodes. Der GLM hilft Fachleuten im Gesundheitswesen (Ärzten, Krankenschwestern oder Apothekern), ihren Verwaltungsaufwand zu verringern, mehr Zeit für persönliche Patiententermine zu gewinnen und die Qualität der Patientenbetreuung zu verbessern. Treatment konzentriert sich auch auf die nächste Generation von Fachkräften im Gesundheitswesen und unterstützt Medizin- und Krankenpflegeschulen, indem es das GLM nutzt, um die praktischen klinischen Fähigkeiten ihrer Studenten zu verbessern. Die GLM-Plattform von Treatment bietet auch die Möglichkeit, gesundheitliche Chancengleichheit und Integration für benachteiligte Gemeinschaften zu fördern. Um mehr über die Produkte und Leistungen von Treatment.com AI zu erfahren, besuchen Sie bitte www.treatment.com oder kontaktieren Sie das Unternehmen unter info@treatment.com.

