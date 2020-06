Datametrex verkauft Testsätze im Wert von 1,5 Mio. $ und stellt Unternehmensupdate der letzten 90 Tage hinsichtlich COVID-19 sowie Umsatzprognose bereit

Toronto (Kanada), 18. Juni 2020. Datametrex AI Limited (TSX-V: DM, FWB: D4G, OTC: DTMXF) (Datametrex oder das Unternehmen) freut sich, ein Unternehmensupdate bereitzustellen und bekannt zu geben, dass es sich seit der Bekanntgabe am 16. April 2020 die Rechte für den Import und Verkauf qualitativ hochwertiger, in Südkorea hergestellter Nukleinsäure-COVID-19-Testsätze gesichert hat.

Datametrex unterstützt Unternehmen weiterhin durch die Bereitstellung von COVID-19-Testsätzen und Big-Data-KI-Analysetools, die dabei helfen können, zukünftige Ausbrüche gezielt zu bekämpfen, potenziell Fake News zu verfolgen, die sich nachteilig auf den Betrieb auswirken können, oder sogar das Publikum zu visualisieren, das in diesen kritischen Zeiten die schnellste Reaktion benötigt.

NEUER UMSATZ

Das Unternehmen hat etwa 30.000 Testsätze und sieben PCR- (Polymerase-Kettenreaktion)-Geräte an mehrere kanadische Unternehmen verkauft, was einem Bruttoumsatz von insgesamt etwa 1,5 Millionen kanadischen Dollar entspricht. Datametrex hat in Zusammenhang mit dem Verkauf dieser Testsätze nur geringe oder keine Vorlaufkosten.

HÖHEPUNKTE

– Seit 15. Mai hat Datametrex mit dem Verkauf von 10.000 Testsätzen und einem PCR-Gerät an ein großes kanadisches Bergbauunternehmen mit Betrieben in Westafrika einen Bruttoumsatz von 500.000 Dollar erzielt.

– Seit 8. Juni hat Datametrex 810.000 Dollar mit Erstbestellungen von 12.000 Testsätzen und sechs PCR-Geräten an zwei kanadische Unternehmen eingenommen.

– Am 9. Juni vereinbarte das Unternehmen mit dem Laborpartner Transpharm Canada Inc. (TCI) die Durchführung laufender Tests für ein privates Metallbergbauunternehmen in Quebec mit einer Erstbestellung von 2.000 Testsätzen, die Datametrex einen Bruttoumsatz von etwa 250.000 Dollar bescheren.

Mit dem Auftreten einer zweiten Welle von COVID-19 in mehreren Ländern und dem weltweiten Versuch, Lockdown-Maßnahmen schrittweise aufzuheben, um die Bürger wieder zurück zum Arbeitsplatz zu bringen, wird die Nachfrage nach Tests nur zunehmen. Diese schnellen, auf Antikörper basierenden Tests sind ein lebenswichtiges Instrument, um die Wirtschaft anzukurbeln, sagte Marshall Gunter, CEO des Unternehmens. Datametrex freut sich, den globalen Verkauf dieser Testsätze zu ermöglichen, indem es weltweit die Möglichkeit bietet, Testsätze von höchster Qualität zu verwenden, um die Kurve abzuflachen und sicher zur neuen Normalität zurückzukehren.

Advisory Board und neues Personal

Am 4. Mai willigte Todd Shapiro ein, dem Board of Directors von Datametrex beizutreten. Nachdem er ein erstklassiger Moderator von Radiosendungen und ein brillanter Marketingunternehmer mit einer Erfahrung von über 20 Jahren war, hat er sich kürzlich von den Mainstream-Medien abgewandt, um sich auf seine Arbeit als CEO von Red Light Holland zu konzentrieren. Todd sitzt zurzeit im Board of Directors von Red Light Holland, JamStacked und Mogul Productions.

Am 19. Mai hat Datametrex den President und Dean des Toronto Institute of Pharmaceutical Technology (das TIPT) und den klinischen Pharmakologen Dr. Alexander MacGregor, Ph.D., in das Medical Advisory Board des Unternehmens aufgenommen.

Am 10. Juni hieß das Unternehmen Edward Choi willkommen, der das Verkaufsteam in Seoul (Südkorea) leiten wird. Edward fungierte als Vice President von LOTTE und leitete dessen Abteilung für Cybersicherheit.

Datametrex-Pipeline

Die Projektpipeline des Unternehmens ist sowohl bei den COVID-19-Testsätzen als auch bei der persönlichen Schutzausrüstung (die PSA) äußerst umfassend und basiert auf mehreren Projekten in verschiedenen Entwicklungsstadien in Kanada, den USA, Afrika, Asien, Australien und der EU. Wir warten auf PO-Genehmigungen mit spezifizierten COVID-19-Verkäufen und/oder Ausschreibungsverfahren. Das Unternehmen wird beim Verkauf und Versand der Testsätze Umsätze generieren. Das Unternehmen wird auch zusätzliche Cashflows verzeichnen, sobald es sich neue Geschäfte sichert und weiterhin KI-Dienstleistungen anbietet sowie Verträge und/oder Lieferabkommen mit Regierungen und Firmenkunden nach der Lieferung erfüllt.

Über Transpharm Canada Inc.

Transpharm Canada Inc. bietet Studenten über seine Tochtergesellschaft, das Toronto Institute of Pharmaceutical Technology (TIPT), Nordamerikas führendes pharmazeutisches Ausbildungsinstitut, pharmazeutische Ausbildungs-, Technologie- und Forschungsmöglichkeiten. Das Institut ist auch eine durch Health Canada lizenzierte, GMP-konforme Herstellungs- und Prüfeinrichtung sowie ein Full-Service-Unternehmen für die klinische Entwicklung, das Biotechnologieunternehmen Dienstleistungen für klinische Studien anbietet. Nähere Informationen zum TIPT erhalten Sie unter www.tipt.com.

Über Datametrex

Datametrex AI Limited ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Nexalogy (www.nexalogy.com) in den Bereichen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen engagiert ist. Die Aufgabe von Datametrex besteht darin, Hilfsmittel bereitzustellen, die Unternehmen bei der Erfüllung ihrer Betriebsziele – einschließlich in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit – mit auf Vorhersagen und Prävention ausgerichteten Technologien unterstützen. Das Unternehmen bietet durch seine Zusammenarbeit mit Unternehmen bei der Festlegung neuer Standardprotokolle durch künstliche Intelligenz und Gesundheitsdiagnostik fortschrittliche Lösungen zur Unterstützung der Lieferkette. Weitere Informationen zu Datametrex finden Sie unter www.datametrex.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Bei allen hier enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig auf historischen Fakten basieren, könnte es sich um zukunftsgerichtete Informationen handeln. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Informationen durch Wörter oder Ausdrücke wie können, werden, erwarten, wahrscheinlich, sollten, würden, planen, antizipieren, beabsichtigen, potentiell, vorgeschlagen, schätzen, glauben oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere ähnliche Wörter, Ausdrücke und grammatikalische Variationen davon oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden, oder durch Strategiediskussionen identifiziert werden.

Die Leser werden aufgefordert, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung erstellt und basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Erstellung dieser zukunftsgerichteten Informationen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

