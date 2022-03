Treffzeit-Reisen.de die Bochumer Freizeit-und Reiseagentur mit neuen Angeboten Online Nicht nur der Name steht

Traumreisen weltweit – kein leeres Versprechen! Auf neuen Wegen ist das Reisebüro Bochum unterwegs, wenn es um spannende Freizeitakt

Traumreisen weltweit – kein leeres Versprechen!

Auf neuen Wegen ist das Reisebüro Bochum unterwegs, wenn es um spannende Freizeitaktivitäten und das Online Reise Buchen geht. www.treffzeit-reisen.de punktet auf der ganzen Linie!

Wenn Reisen angesagt ist, kommt man an der Bochumer Freizeit- und Reiseagentur nicht vorbei. Jetzt unter www.treffzeit-reisen.de zu finden, organisiert diese Agentur seit fast drei Jahrzehnten die Freizeitaktivitäten rund um Rhein & Ruhr. Nun stehen aber alle Zeichen auf Neubeginn…

Frische Angebote Online ziehen nicht nur Blicke magisch an, sondern machen das Reisen spannender und erlebnisorientierter. Wenn es um eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung von Familien, aber auch Singles geht, das Reisebüro Bochum ist der beste Ansprechpartner für Erlebnis-Reisen Pur.

Aktuelle Top-Reiseangebote, die Urlaubsfreuden bringen!

Apropos Top-Reiseangebote, die aktuellen überzeugen genauso wie die Sommerreisen & Winterreisen bei „Treffzeit“!

Auf nach Alaska, das wilde Land im Norden!

Mit der richtigen Ausrüstung geht´s in den hohen Norden…

Wie spannend ist das denn? Die USA, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, lockt mit dem Abenteuer Alaska. Im alten Yellow School Bus, jenem Bus, den jeder Mensch in Nordamerika kennt, gehts durch die Wildnis. Allerdings wird bei TREFFZEIT auf die Farbe Blau gesetzt. Diese außergewöhnliche Overland-Rundreise, wahlweise buchbar für 9, 12 oder 20 Tage, lässt auch noch genügend Raum für ein spannendes Rahmenprogramm inklusive Wanderungen im Denali Nationalpark, einer rasanten Kanufahrt auf dem MacLaren River und einer Paddeltour mit dem See-Kajak zwischen Eisbergen. Wer in Alaska weilt, muss natürlich auch Gold waschen, Lachse fischen und auf eine interessante „Foto-Safari“ gehen – diese Reise in den hohen Norden macht´s möglich!

Wie wäre es mit einer Jordanien-Rundreise?

Wer schon beim Gedanken an Alaska fröstelt, für den geht´s vielleicht zu den Highlights des haschemitischen Königsreichs…

Hier begeistert nicht nur die weltberühmte Felsenstadt Petra, hier wird in die faszinierende Geschichte und Kultur Jordaniens eingetaucht. Dazu gehört ein warmes, entspannendes Bad im Toten Meer genauso wie die Felsformationen im Wadi Rum, dem UNESCO Weltnaturerbe. Die Wüstenlandschaft scheint 1000 und einer Nacht entsprungen zu sein, und das Glitzern des Roten Meeres lässt nicht nur Romantiker auf ihre Kosten kommen. Getoppt wird dieses fantastische Programm noch durch eine Nacht im Wüsten-Camp, natürlich unter funkelndem Sternenhimmel!

Aber auch der Sommer in West-Schweden hat so seinen Reiz…

Willkommen im „Land der Inga Lindström“!

Schweden authentisch – das können alle erleben, die sich dieser Standort-Reise anschließen. Wie wäre es mit täglich wechselnden Landschaften und Erlebnissen? Idyllisch gelegene Dörfer mit Ur-alten Holzhäusern werden dabei genauso „Objekt der Begierde“ sein wie tiefblaue Seen und eine einzigartige Schären-Welt an der traumhaften Westküste. Die aufregende Hafenstadt Göteborg komplettiert dieses einzigartige Angebot einer Schweden-Reise, bei der Einzelreisende ihren Aufenthalt sogar noch ohne Einzelzimmer-Zuschlag genießen dürfen – Schweden von seiner authentischen Seite fasziniert mit unendlicher Weite, magischem Licht des nordischen Sommers und den sagenumwobenen „weißen Nächten“!

Und last but not least punkten Jugend-Reisen in den Sommerferien besonders…

Auf nach Spanien – die Costa Brava ruft!

…und mit ihr das Sport-Beach-Camp, in dem Erholung, Unterhaltung und natürlich Sport nicht zu kurz kommt. Hier gibt es Action Pur bei Tag und Nacht, und die folgende Auflistung soll nur ein kleiner Vorgeschmack sein…

Große Pool-Anlage für die ultimative Entspannung

Ein traumhafter Strand in Sichtweite

Gute Stimmung durch abendliche Partys, Musik und Show-Einlagen

Bewegungstraining durch den „Sportsday“ mit Turnieren im Beach-Handball, Beach-Volleyball und Beach-Soccer

Spike-Ball, der neue Fun-Sport, bringt Bewegung und regt den Kampfgeist an

Musik und Softdrinks an der Disco-Bar am Strand gibt´s dazu, und wer möchte, kann Aktionen wie SUP, Mountain-Bike, Windsurfen oder Katamaran-Segeln zusätzlich buchen plus einem Gratis-Meeresrauschen – alles perfekt, um neue Leute kennenzulernen und zum Chillen, natürlich zu Gitarren-Klängen im weißen Sand! Na, wie wär´s?

Jedoch sollte man sich auch die 11 Tage Südafrika-Rundreise und das 13-tägige Nord-Portugal & Galicien Wandern nicht entgehen lassen, denn das Reisen macht ja bekanntlich glücklich…

Und auch nicht ganz unwichtig – die Reiseversicherung!

Hier gibt es nur Gutes zu melden, denn die Ausgabe 01/2022 der Zeitschrift Finanztest hat 130 Tarife der Reiserücktrittskosten-Versicherung miteinander verglichen – und das Ergebnis wird nicht nur die Reisenden der Bochumer Treffzeit-Reisen erfreuen: Die TravelSecure-Tarife überzeugten erneut, so dass einmal mehr ein 3-facher Testsieger gekürt werden konnte!

Alles in allem überzeugt aber immer das „Gesamtpaket“, das www.treffzeit-reisen.de mit viel Liebe zum Detail schnürt, da es Spiel, Spaß und Spannung innovativ vereint!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TREFFZEIT Freizeit- und Reiseagentur

Herr Ingo Klappheck

Weilenbrink 19

44787 Bochum

Deutschland

fon ..: 0234 – 640 5555

web ..: http://www.treffzeit-reisen.de

email : info@treffzeit.de

Pressekontakt:

DigitalArt Agentur

Herr Ansgar Hermann

Goldhammer str 28

44793 Bochum

fon ..: 023481050330

web ..: http://www.digitalart-agentur.de

email : info@digitalart-media.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tandemlernen für ukrainische Flüchtlinge mit fortgeschrittenen Deutschkenntnissen