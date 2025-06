Trendige Reisebegleiter von Jeune Premier für Kids: Stylisch in den Sommerferien

Der belgische Schulranzen-Hersteller Jeune Premier bietet mit seiner „Travel“ Kollektion Mini-Koffer, Reisetaschen und Kulturbeutel für Kinder, die das „gewisse Etwas“ haben.

An eine Reisetasche für Kinder stellen sowohl die Eltern als auch die Kids selbst andere Ansprüche als an Koffer für Erwachsene. Einerseits müssen die Gepäckstücke leicht in der Handhabung sein, andererseits dürfen sie auch nicht zu langweilig aussehen. Die „Travel“ Kollektion des belgischen Herstellers Jeune Premier, der sich insbesondere durch seinen ergonomischen Schulranzen – der „Ergomaxx“ – einen Namen gemacht hat, schafft genau diesen Spagat. Die Kollektion umfasst dabei drei unterschiedliche Produkttypen: eine große Freizeittasche zum Schultern, einen Mini-Koffer und einen Kulturbeutel. Alle drei Produkte unterscheiden sich von vergleichbaren Taschen unter anderem durch ihre Größen und natürlich ihre Designs. Dazu punktet Jeune Premier auf Reisen gleich doppelt: Die Taschen sind alle zu 100% vegan sowie umweltfreundlich hergestellt und tragen damit ihren Teil zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks bei. Sie bestehen aus recycelten PET-Flaschen und setzen so ein klares Statement für den Umweltschutz – gerade auch auf Reisen.

Mini-Koffer, Weekend Bag & Travel Pouche

Die „Travel“ Kollektion umfasst drei unterschiedliche Produkttypen. Sie enthält einen Mini-Koffer, der bei Fluggesellschaften nicht extra aufgegeben werden muss, da er noch als Handgepäck gilt, sowie eine leicht zu schulternde „Weekend Bag“ mit praktischem Tragegurt und einen sogenannten Travel Pouche – eine etwas größere Variante des Kulturbeutels, in dem nicht nur Badezimmerzubehör Platz findet. Neben der Funktionalität punkten die Reisebegleiter vor allem in Sachen Design. Denn für Jeune Premier ist es wichtig, dass Kinder in ihrem Alltag mit der Wahl ihrer Taschen und Rucksäcke ihre eigene Individualität zum Ausdruck bringen. Das gilt für ihre Schulranzen und Sporttaschen genauso wie für ihre Reisebegleiter. Apropos Sporttaschen: Auch die City Bags des Herstellers eignen sich wunderbar für unterwegs – beispielsweise für einen Tag am Strand.

Komplettoufits in der Schule & auf Reisen

Unter den Designs der Reisebegleiter findet sich sowohl für Mädchen als auch Jungs garantiert etwas Passendes. Die Bandbreite reicht von dezenten Blau- und Rosatönen bis hin zu knallbunten Modellen für alle, die es etwas „flippiger“ mögen. Insbesondere die „Puffer“-Modelle sind echte Eyecatcher unter den Reisebegleitern: Für sie arbeitete der Hersteller in diesem Jahr zum ersten Mal mit beschichtetem Nylon. „Beste Freunde“ greifen zu den „BFF“-Taschen, die jeweils mit einer niedlichen Smiley-Stickerei veredelt sind, während ein riesiger Schmetterling auf den „Butterfly Stripe“-Modellen Naturfreunde begeistert. Neben den Taschen darf auf Reisen natürlich auch der passende Geldbeutel nicht fehlen. Eine weitere Besondere der Produkte von Jeune Premier: Sie lassen sich mit anderen Accessoires des Herstellers optisch kombinieren! Wer aus der aktuellen „Popcorn“-Kollektion beispielsweise den „Camp Life“-Schulranzen samt Mäppchen sein eigen nennt, findet im selben Stil auch einen „Travel Pouche“. So ist es jederzeit möglich, sich sowohl für den Schulalltag als auch für die Ferienzeit ein ganz eigenes Komplett-Outfit zusammenzustellen! Weitere Informationen finden sich unter www.jeunepremier.de.

Autor: bfs

Bilder: Jeune Premier

Jeune Premier stellt Schulränzen, Taschen und Accessoires für Kinder bis 12 Jahren her. Die aus Belgien stammende Marke legt dabei höchsten Wert auf Qualität und Ästhetik – getreu der Devise: weg von Polyester in leuchtenden Farben, hin zu Robustheit und Stil. Da Schulmode von Land zu Land unterschiedlich ist, bietet Jeune Premier sein Sortiment in allen ­Formen und Größen an. Kinder sollen mit den Produkten so bequem und sicher wie möglich zur Schule gehen und dabei gleichzeitig ihre Persönlichkeit ­ausdrücken sowie entfalten können.

