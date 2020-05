Trennen & Umverteilen – 7.6 Mrd. Menschen für eine zentralistische Klimabewegung

Christoph J. Rohland stellt in „Trennen & Umverteilen“ auf verständliche Weise eine globale Geopolitik vor, die aktuelle Umwelt- und Klimafragen löst und individuelles Engagement aufzeigt.

Klima- und Umweltentscheide finden im staatlichen Umfeld eines jeden Landes nur begrenzte Lösungen und sind für länderübergreifende Geopolitik nie umsetzbar. Jedes Land beantwortet auch heute noch seine Öko-Themen bestenfalls für sich selbst, wie man an Beispielen in der aktuellen Politik sehen kann. Ein Zusammenfinden aller 196 Staaten zu einer geopolitisch starken Welten Gemeinschaft wird aufgrund der aktuellen Situation jedoch zwingend.

Der Autor des aufrüttelnden Sachbuchs „Trennen & Umverteilen“, Christoph J. Rohland, macht deutlich, dass alle Bürger und ihre Regierungen Umwelt- und Klimafragen global zu verantworten haben. Es soll die Aufgabe eines neu definierten Welt-Rates sein, länderübergreifende natürliche Ressourcen aus dem nationalen staatlichen Besitz der Nationen zu entkoppeln, um dieses nun getrennte Erbgut bedarfsgerecht auf den Kontinenten umzuverteilen. Rohlands Buch und die dazu gehörige Website www.climate-solutions.org enthalten ein Briefmodell für alle Menschen. Der Autor fordert in allen Nationen der Welt, dass die Verantwortlichen und Mächtigen in Politik und Wirtschaft stark und marktorientiert führen, damit die drohende Klimakatastrophe auf unserem Planeten überall abgewendet werden kann.

Das Besondere an Rohlands Sachbuch: Der Autor zeigt auf, dass wir alle uns an diesem Projekt beteiligen können. Übernehmen Sie Rohlands Vorschlag als Vorlage für Ihren eigenen Appell oder verfassen Sie mithilfe des Buches selbst einen Text mit ähnlichem Anliegen. Denn diese Aufrufe sollen an die wichtigsten Bezugspersonen der Leser auf der ganzen Welt verbreitet werden. Die Klimabewegung erhält dadurch eine neue Chance und der Planet eine konkrete Aussicht auf Heilung. „Trennen & Umverteilen“ ist ein Muss für alle, die wissen, dass es nicht mehr viel Zeit zum Handeln gibt.

„Trennen & Umverteilen“ von Christoph J. Rohland ist ab sofort im tredition Verlag in Paperback ISBN: 978-3-347-07027-1, als E-Book ISBN: 978-3-347-04322-0 oder mit Hardcover ISBN: 978-3-347-05125-6 zu bestellen.

