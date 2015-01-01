Treppen als verbindendes Element: Transformation eines historischen Klinikbaus in zeitgemäßen Wohnraum

Die von EeStairs gefertigten Wendeltreppen fungieren dabei nicht nur als vertikale Erschließung, sondern als integraler Bestandteil des Raumflusses.

Der Stairfinder von EeStairs fungiert als inspirierendes Design- und Spezifikationstool und unterstützt Architekten dabei, komplexe Treppenanlagen zu realisieren, ohne Kompromisse zwischen formalem Anspruch und technischer Machbarkeit eingehen zu müssen. Das Projekt Carré van Bloemendaal in den Niederlanden verdeutlicht, wie eine enge Zusammenarbeit und ein integrierter Prozess eine räumliche Beschränkung in ein prägendes architektonisches Statement verwandeln können.

Mit der Umnutzung des Carré van Bloemendaal realisieren Bijsterbosch & Jacobs Architects ein anspruchsvolles Beispiel für den sensiblen Umgang mit denkmalgeschützter Bausubstanz. Das 1848 errichtete Gebäude – ursprünglich die erste psychiatrische Klinik der Niederlande – wurde in 44 Wohnungen überführt, ohne seine monumentale Raumwirkung zu verlieren.

Im Zentrum des Entwurfs steht die Frage nach dem richtigen Maßstab: Großzügige Raumhöhen und offene Volumen verlangten nach präzisen architektonischen Eingriffen, um Intimität und Wohnlichkeit zu erzeugen. Neben eingezogenen Ebenen und differenzierten Lichtkonzepten übernehmen insbesondere die Treppen eine zentrale Rolle in der räumlichen Organisation.

Die von EeStairs gefertigten Wendeltreppen fungieren dabei nicht nur als vertikale Erschließung, sondern als integraler Bestandteil des Raumflusses. Mit präzisionsgeschweißten Stahlbalustraden und einem ultrafeinen „EeSoffit“-Finish entwickeln sie eine skulpturale Präsenz, die die geschwungene Geometrie betont und zugleich zurückhaltend in das historische Umfeld eingebettet ist.

Holzstufen greifen die Materialität des Bestands auf und schaffen eine subtile Verbindung zur historischen Substanz, während transparente Glasgeländer zusätzliche Leichtigkeit erzeugen. So entsteht ein Spannungsfeld zwischen Alt und Neu, in dem die Treppe als vermittelndes Element wirkt – funktional, atmosphärisch und gestalterisch zugleich.

Das Projekt zeigt exemplarisch, wie Treppen in der Innenarchitektur über ihre reine Funktion hinausgehen können: als räumliche Schnittstelle, identitätsstiftendes Gestaltungselement und präzise gesetzter Maßstabgeber innerhalb komplexer Bestandsstrukturen.

Mit dem digitalen Stairfinder unterstützt EeStairs Architekten dabei, ihre konzeptionellen Absichten in technisch präzise und ästhetisch anspruchsvolle Realisierungen zu übersetzen – von der frühen Inspiration bis zur finalen Ausführung.

Link Stairfinder: https://www.eestairs.de/projekte/stairfinder

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EeStairs bv

Frau Ira Imig

De Landweer 8

3771 LN Barneveld

Niederlande

fon ..: 00 33 6 20 49 44 39

web ..: https://www.eestairs.com/

email : rp.fr@eestairs.com

Über EeStairs:

EeStairs ist ein niederländischer Treppenhersteller mit Sitz in Barneveld, 60 km südlich von Amsterdam. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 von Cornelis van Vlastuin und Dick Cluistra gegründet und drückt bereits in seinem Namen sein Streben nach Perfektion aus, denn das Kürzel „Ee“ steht für „Exponent of Excellence“, wobei der gesamte Herstellungsprozess – die Konzeption, das Design, die Produktion in der firmeneigenen Fabrik bis hin zum kleinsten Detail – dem Anspruch der Exzellenz unterliegt. So erfüllen die Produkte von EeStairs die höchsten internationalen Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Am Hauptsitz von Eestairs in Barneveld arbeiten etwa 60 Personen. Hinzu kommen 10 Außenstellen in Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Belgien usw.) und 35 Niederlassungen in den USA. Das Unternehmen arbeitet eng mit Architekten, Innenarchitekten und renommierten Privatkunden zusammen, darunter Zaha Hadid Architects, UNStudio, Allford Hall Monaghan Morris, Gensler Architectes Paris, Snøhetta und Peter Marino, sowie mit großen Luxusmarken wie Chanel, Dior und Louis Vuitton.

EeStairs‘ Streben nach Exzellenz drückt sich auch in seinem Hauptquartier in Barneveld aus: Das Gebäude wurde mit dem internationalen BREEAM-Zertifikat ausgezeichnet mit der Note „Outstanding“, das die Umweltverträglichkeit von Industriegebäuden bewertet.

Pressekontakt:

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Frau Ira Imig

De Landweer 8

3771 LN Barneveld

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