Trillion Energy meldet für August Rekordproduktion mit einem Produktionsumsatz von über 1.000.000 USD brutto

Projekt im Schwarzen Meer sorgt für starkes Umsatzwachstum bei Gas – Unternehmen bereitet sich auf Einbau von Hochgeschwindigkeitsrohren vor

4. September 2024 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Trillion Energy International Inc. (Trillion oder das Unternehmen) (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (FWB: Z62) freut sich, das nachfolgende Produktions-Update zu seinen Öl- und Gasfeldern zu veröffentlichen, das mit einer soliden Performance und strategisch relevanten Entwicklungen überzeugt.

Im Monat August wurde im Gasfeld SASB eine Gasförderung von 100 % und eine Fördermenge von 133,13 MMcf erzielt. Bei einem realisierten Erdgaspreis von rund 10,94 USD ergibt das einen Bruttogesamtwert von 1.456.400 USD, der für Trillion mit einem Wert von 49 % bzw. 713.640 USD zu Buche schlägt. Das Ölfeld Cendere beschert Trillion einen Bruttoumsatz von 342.700 USD. Trillions Bruttoumsatz aus der Produktion im August beläuft sich auf insgesamt 1.056.340 USD.

Der Gasertrag aus dem Gasfeld SASB stammt zu 95 % aus den Bohrungen Guluc-2 und South Akcakoca-2, die beide stabile Fördermengen liefern. Die restlichen 5 % stammen aus der Bohrung West Akcakoca-1, wo sich die Förderung noch nicht stabilisiert hat und es immer wieder zu Unterbrechungen kommt. Die durchschnittliche Fördermenge aus dem Gasfeld SASB betrug im August insgesamt 4,6 MMcf/Tag. Der Förderdruck (Well Head Pressure/WHP) in der Bohrung Akcakoca-3 ist weiter gestiegen und liegt derzeit bei 583 psi – verglichen mit einem anfänglichen WHP von 100 psi. Anfang der Woche soll das Loch für einen Durchflusstest geöffnet werden.

Die von Trillion Energy im August erzielte Leistung unterstreicht die immer stärker werdende Rolle des Unternehmens im europäischen Energiemarkt. Das Gasfeld SASB leistet einen erheblichen Beitrag zum Umsatz des Unternehmens, und im Zuge der Sondierung diverser Methoden zur Förderoptimierung ist bei Trillion ein zukünftiges Wachstum vorprogrammiert. Mit dem möglichen Einbau von Velocity Strings (Rohre, die eine höhere Strömungsgeschwindigkeit ermöglichen) in den Bohrlöchern erwartet man sich eine deutliche Steigerung der Gasproduktion, die an den Erfolg früherer Bohrungen, wo mit 2 3/8″-Rohren durchschnittlich 4,2 Bcf pro Bohrung gefördert wurden, anschließen soll.

Trillion Energy wird mit dem Austausch der aktuellen 4 1/2-Rohre durch 2 3/8-Velocity Strings (VS) die Produktion erheblich steigern können. Diese Aufrüstung dürfte zu einem deutlichen Anstieg der Gasdurchflussraten führen. Für den Einbau der Velocity Strings (VS) und den Wechsel des Rohrdurchmessers von 4 1/2 zu 2 3/8 ist bereits alles vorbereitet. Für die Installation der VS müssen die Bohrlöcher abgetötet bzw. stillgelegt werden. Da aber ein Stilllegen der Bohrlöcher bei diesen aktuell sehr hohen Tages-Gasförderraten nicht wünschenswert ist, wird geprüft, ob die Installation der VS auch in einem produktiven Bohrloch möglich ist.

CEO Arthur Halleran meint dazu:

Der Bruttoumsatz von Trillion im August in Höhe von 1,46 Mio. USD zeigt, dass es möglich ist, den Monatsumsatz in Zukunft weiter zu steigern, sobald wir mehr als nur zwei Gasbohrungen in Produktion haben. Die Installation von VS (2 3/8″-Förderrohren) in allen 6 Bohrlöchern wird zu einem deutlichen Anstieg der Gasproduktion im Gasfeld SASB führen. Aus den 10 bestehenden Bohrungen im Gasfeld SASB wurden zwischen 2007 und 2021 mit 2 3/8″-Förderrohren insgesamt 42,19 Bcf Gas gefördert, was etwa 4,2 Bcf pro Bohrung entspricht. Das Gleiche können wir auch bei unseren neuen Bohrungen erwarten, sobald wir die 2 3/8″-Rohre verlegt haben. Selbst mit den 4 1/2″-Förderrohren haben wir aus den 2022/23 gebohrten Löchern 2,71 Bcf Gas gefördert. Und wir kommen auf einen Gaspreis von 10,94 USD/Mcf, während der Henry Hub-Spotpreis für Gas bei 1,91 USD liegt.

Über das Unternehmen

Trillion Energy International Inc. konzentriert sich auf die Förderung von Erdöl und Erdgas für Europa und die Türkei und besitzt Erdgasprojekte in der Türkei. Das Unternehmen ist zu 49 % Eigentümer des Erdgasfeldes SASB, einem Erdgaserschließungsprojekt am Schwarzen Meer und ist (mit Ausnahme von drei Bohrungen mit 9,8 %) zu 19,6 % am Ölfeld Cendere beteiligt. Das Unternehmen hält einen 50%igen Anteil and 3 Erdölexplorationsblöcken im Südosten der Türkei. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.sedar.com und auf unserer Webseite.

Kontakt

Arthur Halleran, Chief Executive Officer

Brian Park, Vice President of Finance

1-778-819-1585

E-Mail: info@trillionenergy.com

Website: www.trillionenergy.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen bezüglich der Fähigkeit des Unternehmens, die behördliche Genehmigung für die Ernennung von Führungskräften und Direktoren zu erhalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Trillion verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten, Verzögerungen, Änderungen der Strategie und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind und sich im Laufe der Zeit ändern können. Dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und Strategien aufgrund verschiedener Faktoren erheblich und nachteilig von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Zu diesen Faktoren gehören unvorhergesehene Herausforderungen der Wertpapieraufsichtsbehörden, COVID, Öl- und Gaspreisschwankungen, betriebliche und geologische Risiken, Änderungen in der Kapitalbeschaffungsstrategie, die Fähigkeit des Unternehmens, die für die Erschließung erforderlichen Mittel aufzubringen, das Ergebnis von Geschäftsverhandlungen, Änderungen der technischen oder betrieblichen Bedingungen, die Kosten der Gas- und Ölförderung, die steigen können und so hoch sein können, dass die Förderung unwirtschaftlich und nicht rentabel ist, sowie andere Faktoren, die von Zeit zu Zeit in den Unterlagen des Unternehmens auf www.sedarplus.ca, einschließlich des zuletzt eingereichten Jahresberichts auf Formblatt 20-F und den nachfolgenden Unterlagen erläutert werden. Eine vollständige Zusammenfassung unserer Öl- und Gasreserven für die Türkei finden Sie in unseren Formularen F-1,2,3 51-101, die auf www.sedarplus.ca eingereicht wurden, oder fordern Sie eine Kopie unseres Reservenberichts an, der am 31. Dezember 2022 erstellt bzw. am 31. Januar 2023 aktualisiert wurde.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Trillion Energy International Inc.

Arthur Halleran

838 West Hastings Street

V6C 0A6 Vancouver

Kanada

email : arthur.halleran@yahoo.ca

Pressekontakt:

Trillion Energy International Inc.

Arthur Halleran

838 West Hastings Street

V6C 0A6 Vancouver

email : arthur.halleran@yahoo.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Osisko informiert über ausgewählte Anlagen Aktueller Mietenspiegel 2024 für Nürnberg erschienen