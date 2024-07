Trillion Energy veröffentlicht Update zu den Durchflussraten im Gasfeld SASB

24. Juli 2024 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Trillion Energy International Inc. (Trillion oder das Unternehmen) (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (FWB: Z62) freut sich, über den aktuellen Stand der Durchflussraten und Bohrungen im Gasfeld SASB zu berichten.

South Akcakoca-2 – Aktueller Stand der Durchflussraten: Der Förderdruck (Well Head Pressure/WHP) hat sich bei 371 psi stabilisiert und in diesem Bohrloch wurde zuletzt unter Einsatz einer 42/64-Drossel eine Förderrate von 1,94 MMcf pro Tag erzielt.

Guluc-2 – Der initiale Durchfluss wurde mittels 64/64-Drossel zur Entlüftungsleitung der Plattform umgeleitet, wo der WHP rund 350 psi betrug. Anschließend wurde das Bohrloch verschlossen und innerhalb von 40 Minuten stieg der WHP auf 1200 psi an. Die Produktion bei Guluc-2 beträgt aktuell 3,35 MMcf pro Tag bei einem WHP von 484 psi unter Einsatz einer 32/64-Drossel.

West Akcakoca-1 – Bisher wurden nur zwei der fünf für die Perforation vorgesehenen Zonen fertiggestellt, da man derzeit auf ein Ersatzwerkzeug wartet, das am Donnerstag geliefert werden soll. Die beiden perforierten Zonen enthalten 5 Meter Gasansammlungen; hier stieg der WHP von 1150 psi auf 1350 psi. Drei weitere Gaszonen mit insgesamt zusätzlich 4 Meter stehen noch zur Perforierung an; anschließend wird das Bohrloch getestet und durchgespült. Aufgrund der initialen Erhöhung des WHP erwarten wir gute Ergebnisse.

Akcakoca-3 wurde über einen Gasansammlungsbereich von 11 Meter perforiert; es war jedoch kein Anstieg des WHP zu beobachten. Dies ist vermutlich auf die Wasserbelastung zurückzuführen, die aktuell bei 315 Meter Tiefe liegt. Nach Einbau eines Velocity Strings (2 3/8-Leitungsrohre) dürfte sich die Förderrate des Bohrlochs wieder auf rund 2 MMcf pro Tag einpendeln.

Bilder von den einbaufertigen Velocity Strings sind bereits auf den Social-Media-Plattformen von Trillion verfügbar.

Trillion Energy International Inc. konzentriert sich auf die Förderung von Erdöl und Erdgas für Europa und die Türkei und besitzt Erdgasprojekte in der Türkei. Das Unternehmen hält 49 % der Anteile am Erdgasfeld SASB, betreibt ein Erdgaserschließungsprojekt am Schwarzen Meer und ist (mit Ausnahme von drei Bohrungen mit 9,8 %) zu 19,6 % am Ölfeld Cendere beteiligt. Das Unternehmen widmet sich außerdem der Erdölexploration im Südosten der Türkei und anderen Regionen. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.sedar.com und auf unserer Webseite.

Kontakt

Arthur Halleran

1-778-819-1585

E-mail: info@trillionenergy.com

Website: www.trillionenergy.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen bezüglich der Fähigkeit des Unternehmens, die behördliche Genehmigung für die Ernennung von Führungskräften und Direktoren zu erhalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Trillion verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten, Verzögerungen, Änderungen der Strategie und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind und sich im Laufe der Zeit ändern können. Dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und Strategien aufgrund verschiedener Faktoren erheblich und nachteilig von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Zu diesen Faktoren gehören unvorhergesehene Herausforderungen der Wertpapieraufsichtsbehörden, COVID, Öl- und Gaspreisschwankungen, betriebliche und geologische Risiken, Änderungen in der Kapitalbeschaffungsstrategie, die Fähigkeit des Unternehmens, die für die Erschließung erforderlichen Mittel aufzubringen, das Ergebnis von Geschäftsverhandlungen, Änderungen der technischen oder betrieblichen Bedingungen, die Kosten der Gas- und Ölförderung, die steigen können und so hoch sein können, dass die Förderung unwirtschaftlich und nicht rentabel ist, sowie andere Faktoren, die von Zeit zu Zeit in den Unterlagen des Unternehmens auf www.sedarplus.ca, einschließlich des zuletzt eingereichten Jahresberichts auf Formblatt 20-F und den nachfolgenden Unterlagen erläutert werden. Eine vollständige Zusammenfassung unserer Öl- und Gasreserven für die Türkei finden Sie in unseren Formularen F-1,2,3 51-101, die auf www.sedarplus.ca eingereicht wurden, oder fordern Sie eine Kopie unseres Reservenberichts zum 31. Dezember 2023.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

