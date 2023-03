Trillion Energy entdeckt bei der Bohrung West Akcakoca 1 auf dem SASB-Gasfeld eine potenzielle Gaslagerstätte von über 55 Metern

West Akcakoca 1 wurde erfolgreich bis zur maximalen Tiefe gebohrt, wobei mehr als 55 m an potenziellen Gasvorkommen entdeckt wurden

14. März 2023 – Vancouver, B.C. / IRW-Press / Trillion Energy International Inc. (Trillion oder das Unternehmen) (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (Frankfurt: Z62) freut sich, die vorläufigen Ergebnisse der Bohrung West Akcakoca 1, der vierten Bohrung unseres Multibohrprogramms im SASB-Gasfeld im Schwarzen Meer in der Türkei, bekannt zu geben.

Am 10. März erreichte West Akcakoca 1 eine gemessene Bohrtiefe (TMD) von 3.839 m und eine tatsächliche vertikale Tiefe (TVD) von 1.677 m. Während der Bohrung wurde eine Vielzahl von Gasvorkommen entdeckt. Unsere Analyse der Daten aus der Aufzeichnung während des Bohrens (Logging while Drilling, LWD) deutet auf 55 m potenzielles Erdgasvorkommen innerhalb von 6 Sandsteinschichten in der Akcakoca-Gaslagerstätte (Teil der SASB-Produktionszone) hin.

Die Daten der Aufzeichnungen während des Bohrens stimmen mit den Ergebnissen der ersten Spülungsproben überein. Die 7-Zoll-Produktionsverrohrung wird diese Woche eingebracht und zementiert. Die ersten Bohrlochabschnitte werden derzeit ausgewählt, um das Vorkommen zur Förderung zu bringen. Die Fertigstellung und die Durchflussprüfung werden erfolgen, sobald das Bohrloch gebohrt ist, wobei die Einnahmen noch vor Monatsende erzielt werden.

Nach Fertigstellung des Bohrlochs West Akcakoca 1 wird die Bohranlage zur Fertigstellung des Bohrlochs Guluc-2 zurückgeführt. Die Bohrung Guluc-2 soll bis Ende März in Betrieb genommen werden.

Der CEO von Trillion, Arthur Halleran, erklärte:

Das sind 4 Erfolge aus 4 Bohrungen bei SASB. Trillion ist bei der Durchführung seines Gasentwicklungsprogramms bei SASB sehr erfolgreich. Wir sind gespannt auf die Gasflussraten und planen, die Bohrungen Ende dieses Monats in die Produktion zu überführen. Da die Bohrungen South Akcakoca 2, Guluc 2 und West Akcakoca 1 auf Ressourcen und nicht auf Reserven abzielten, hat Trillion die nachgewiesenen Reserven durch das bisherige Bohrprogramm erheblich gesteigert. Wir gehen davon aus, dass wir unseren aktualisierten Reservenbericht bis zum Ende des Monats veröffentlichen werden.

Über das Unternehmen

Trillion Energy konzentriert sich auf die Erdgasförderung in Europa und der Türkei und verfügt über Erdgasanlagen in der Türkei und Bulgarien. Das Unternehmen ist zu 49 % am Erdgasfeld SASB beteiligt, einem der ersten und größten Erdgaserschließungsprojekte am Schwarzen Meer. Außerdem hält das Unternehmen eine Beteiligung von 19,6 % (ausgenommen drei Bohrungen, bei denen die Beteiligung bei 9,8 % liegt) am Ölfeld Cendere sowie den Block Vranino 1-11 in Bulgarien, ein höffiges unkonventionelles Erdgaskonzessionsgebiet. Mehr Informationen können unter www.sedar.com sowie auf unserer Website abgerufen werden.

Kontakt

Corporate Office: 1-778-819-1585

E-Mail: info@trillionenergy.com

Webseite: www.trillionenergy.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen bezüglich der Fähigkeit des Unternehmens, die behördliche Genehmigung für die Ernennung von Führungskräften und Direktoren zu erhalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Trillion verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind. Dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich und nachteilig von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Zu diesen Faktoren gehören unvorhergesehene Herausforderungen der Wertpapieraufsichtsbehörden, COVID, Öl- und Gaspreisschwankungen, betriebliche und geologische Risiken, die Fähigkeit des Unternehmens, die für die Erschließung erforderlichen Mittel aufzubringen, das Ergebnis von Geschäftsverhandlungen, Änderungen der technischen oder betrieblichen Bedingungen, die Kosten der Gas- und Ölförderung, die so hoch sein können, dass die Förderung unwirtschaftlich und nicht rentabel ist, sowie andere Faktoren, die von Zeit zu Zeit in den Unterlagen des Unternehmens auf www.sedar.com, einschließlich des zuletzt eingereichten Jahresberichts auf Formblatt 20-F und der nachfolgenden Unterlagen für das erste Quartal 2022, erläutert werden. Eine vollständige Zusammenfassung unserer Öl- und Gasreserven für die Türkei finden Sie in unseren Formularen F-1,2,3 51-101, die auf www.sedar.com eingereicht wurden, oder fordern Sie eine Kopie unseres Reservenberichts zum 31. Dezember 2021 und unseres Prospektiven Ressourcenberichts zum 31. Oktober 2021 an.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Trillion Energy International Inc.

Arthur Halleran

838 West Hastings Street

V6C 0A6 Vancouver

Kanada

email : arthur.halleran@yahoo.ca

