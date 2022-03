Trinkglas mit eigenem Namen ab 1 Stck. personalisieren

Es gibt viele Anlässe um einem lieben Menschen ein Geschenk zu überreichen. Deshalb hat sich der Druckspezialist Fototassen.de eine besondere Neuerung ausgedacht. Das Trinkglas mit Name ist ab sofort

Das ohnehin schon umfangreiche Trinkglas Sortiment wird weiter ausgebaut. Die Trinkgläser mit einem Fassungsvermögen von 0,25 Liter gibt es in 6 verschiedenen Designs. Das Glas selbst ist klar/ transparent. Dabei steht immer das einfache gestalten im Vordergrund, denn der Kunde muß lediglich seinen Wunschtext/ Name eintragen. Die Gläser mit Name werden einfarbig in schwarz bedruckt und sind eine echte Alternative zu den bedruckbaren Fotogläser. Die neuen Gläser sind bereits ab 1 Stck. individuell bestellbar.

Exclusiv nur bei Fototassen.de erhältlich

Das Glas mit Name ist, wie viele andere Trinkgläser und Fotogläser nur im Shop bei Fototassen.de erhältlich. Durch die Jahrelange Erfahrung und eigene Produktion im Herzen von Bayern hat Fototassen.de das Know How immer wieder innovative Produkte auf den Markt zu bringen, die bisher nicht erhältlich sind.

Über Fototassen.de

Fototassen.de bietet seinen Kunden individuell bedruckbare Trinkbehältnisse an. Alle Produkte die direkt mit dem Thema Trinken verbunden sind, wie z.B. Tassen, Bierkrüge, Trinkflaschen oder Gläser. Auch Untersetzer und Fotogeschenke finden sich im Sortiment. Hochwertige Verarbeitung durch die eigene Produktion, exzellenter Kundenservice und innovative Produkte sind die Eckpfeiler des Online-Unternehmens. Hinzu kommt ein über Jahre ausgereifter Produktdesigner, mit dem nur wenige Klicks nötig sind um sein Wunschprodukt selbst zu gestalten

