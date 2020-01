TriStar steht vor wichtigen Meilensteinen im Jahr 2020

TriStar Gold Inc. (das Unternehmen oder TriStar) freut sich, zu berichten, dass sich das Unternehmen sowohl aus finanzieller als auch aus technischer Sicht in einer stärkeren Position als jemals zuvor befindet:

Wichtigste finanzielle Eckdaten 2019

– Das Unternehmen sicherte sich mit Royal Gold einen neuen hochwertigen Investoren (siehe Pressemeldung vom 6. August 2019: TriStar schließt mit Royal Gold eine Vereinbarung im Wert von 8 Mio. US-Dollar ab):

o 8 Millionen US-Dollar im Austausch gegen eine zukünftige Produktionsbeteiligung (NSR-Lizenzgebühr); 80 % der Mittel sind eingegangen, der Rest ist Ende März 2020 fällig

o Option auf den Erwerb einer bedeutenden Beteiligung durch Warrants

– Das Unternehmen schloss eine überzeichnete Privatplatzierung im Wert von 2,24 Millionen kanadischen Dollar ab

– Das Unternehmen sicherte sich ein US-Listing am OTCQB-Markt, einer Handelsplattform, die TriStar eine erhöhte Präsenz und Liquidität auf den US-Märkten bietet

Wichtigste technische Eckdaten 2019

– Das Unternehmen leitete eine Vormachbarkeitsstudie (PFS) gemäß der kanadischen Vorschrift NI 43-101 für Esperança South ein:

o RC-Bohrungen über insgesamt 9.249 Meter abgeschlossen (eine Tabelle mit den bedeutenden Abschnitten auf Grundlage aller zum Jahresende verfügbaren Analyseergebnisse ist neben Querschnitten auf der Website des Unternehmens verfügbar)

o Aufnahmen mithilfe eines Bohrlochfernsehers (Optical Televiewer, OTV) in 100 Bohrlöchern zur Unterstützung der geologischen Interpretationen durchgeführt (siehe Abbildung 1 für eine hochwertige OTV-Aufnahme der Durchörterung)

o Verträge mit den großen internationalen Ingenieurfirmen CSA Global und Piteau Associates hinsichtlich der Durchführung der PFS unterzeichnet

– Das Unternehmen schloss ein Partnerschaftsabkommen mit GoldSpot Discoveries, einem Branchenführer für die Verwendung von maschinellen Lern- und künstlichen Intelligenz-(KI) -Fähigkeiten im Bergbau, ab:

o Verpflichtung zur Unterstützung der Projekterschließung durch die effiziente Anwendung dieser neuen Technologien

Herr Nick Appleyard, seines Zeichens President und CEO des Unternehmens, sagt dazu: 2019 war ein bemerkenswertes Jahr für TriStar. Das große Investment in eine Produktionsbeteiligung durch Royal Gold unterstreicht dessen Überzeugung, dass Castelo de Sonhos zu einem Produktionsbetrieb ausgebaut werden wird. Dank des zusätzlichen Erlöses aus der überzeichneten Privatplatzierung verfügen wir nun über die erforderlichen Mittel zur Finanzierung unseres Arbeitsplans für 2020, der den Abschluss einer Vormachbarkeitsstudie sowie die Arbeiten von GoldSpot beinhaltet. Mit den ersten Arbeiten von GoldSpot wird die Erschließung des vollständigen Potenzials des großen Plateaus im Projekt Castelo de Sonhos forciert, dazu gehört auch die Bewertung der Untertagepotenzials, das in den Hintergrund getreten ist, während wir uns auf die Erschließung eines eigenständigen Tagebaubetriebs konzentrierten. Da wir uns bedeutenden Projektmeilensteinen nähern und das Jahr 2020 mit steigenden Goldpreisen schon gut an den Start geht, rechnen wir mit laufenden guten Neuigkeiten, wenn wir unsere Investoren das ganze Jahr über über neue Entwicklungen informieren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49747/Corp Update Jan 2020 Final_DE_PRCOM.001.jpeg

Abbildung 1. OTV-Aufnahme aus dem Bohrloch RC-19-342 bei Esperança South, das bis in eine vertikale Tiefe von 120 Metern gebohrt wurde. Die Aufnahme zeigt das Trümmergestein von 52 bis 54 Metern, das 1,9 g/t Gold lieferte.

Pläne für 2020

Das Ziel von TriStar für 2020 ist die Fortsetzung der schnellen Erschließung des Goldprojekts Castelo de Sonhos durch dieselbe Kombination von effizienten, kostengünstigen Technologien, RC-Bohrungen, OTV-Aufnahmen und jetzt auch maschinellem Lernen – Maßnahmen, die zusammengewirkt haben, um die Ressource zu geringen Kosten zu erweitern. Die zwei RC-Bohrgeräte werden Ende Januar oder Anfang Februar durch ein Kernbohrgerät ergänzt. Das 20.000 Meter umfassende RC-Bohrprogramm konzentriert sich auf Ergänzungsbohrungen (Infill) zur Steigerung des Konfidenzniveaus der Ressourcen bei Esperança South, die als Grundlage für die Reservenberechnungen in der PFS dienen werden. Das Kernbohrprogramm wird rund 2.000 Meter umfassen und Informationen über die Mineralressourcen sowie geotechnische und hydrologische Daten liefern.

Die NI 43-101-konforme Vormachbarkeitsstudie liegt im Plan für eine Fertigstellung im vierten Quartal 2020.

– Die Bohrungen werden voraussichtlich im ersten Quartal abgeschlossen, wobei alle Analyseergebnisse Anfang des zweiten Quartals vorliegen sollen

– Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung unter Berücksichtigung der neuen Bohrungen soll Anfang des dritten Quartals abgeschlossen werden

– In der Einrichtung von McClelland Laboratories in Nevada sind die metallurgischen Testarbeiten im Gange, die im dritten Quartal abgeschlossen werden sollen

GoldSpot Discoveries hat mit der ersten Analyse der von TriStar bereitgestellten geologischen, geophysikalischen, geochemischen und petrophysikalischen Daten begonnen. Das Arbeitsprogramm 2020 von GoldSpot beinhaltet:

– Eine erste Bewertungsphase:

o Feinabstimmung der Daten, erneute Aufbereitung älterer Daten, Erstellung neuer geologischer 3D-Modelle (und Karten) der Lithologie, Alteration, Deckschicht, Struktur etc.

o Bewertung der maschinellen Lernalgorithmen, um eine schnelle und standardisierte Auswertung der OTV-Bohrlochaufnahmen zu ermöglichen

– Eine zweite Phase mit zwei Hauptbestandteilen:

o Ermittlung konventioneller Ziele unter Anwendung der kombinierten Fähigkeiten der Teams von GoldSpot und TriStar

o Ermittlung der durch machinelles Lernen identifizierten Ziele, die selbstständig von KI-Algorithmen generiert wurden

o Vergleich der beiden Gruppen von Explorationszielen, um ein geologisches Verständnis der zusätzlichen durch maschinelles Lernen identifizierten Ziele zu gewinnen

– Eine abschließende Phase, die sich mit Folgendem befassen wird:

– Erprobung der Ziele

– Erstellung von 3D-Modellen der Chrono-Stratigrafie, Faltungen und Verwerfungen

– Optimierung der Mineralressourcen

Die Arbeiten zur Erlangung der erforderlichen Zulassungen sowie der Gemeinde- und Regierungsgenehmigungen werden auch im Jahr 2020 fortgesetzt, wobei die Terms of Reference (in etwa: Projektbeschreibung; ToR) in Kürze bei der SEMAS, der Umwelt- und Nachhaltigkeitsbehörde des Bundesstaates Pará, eingereicht werden. Dieses Dokument wird die Anforderungen an die Datenerfassung für die Umweltverträglichkeitsprüfung und für die bevorstehenden Konsultationen mit den umliegenden Gemeinden festlegen.

Analyseverfahren, Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC)

Alle Bohrlochproben werden mittels Brandprobe an den aus den RC-Löchern entnommenen Bohrsplittern analysiert. Proben mit Gehalten von mehr als 0,1 g/t Gold werden automatisch einer zweiten Analyse mittels Brandprobe unterzogen und der Durchschnittswert aus beiden Analysen wird verwendet. Die Proben werden per Lkw vom Standort zum Aufbereitungslabor von ALS in Goiania (Brasilien) gebracht, wo sie getrocknet, gemahlen, pulverisiert und für den Versand zum Analyselabor von ALS in Lima (Peru) verpackt werden.

Die ALS Aufbereitungs- und Analyselabore sind nach ISO 17025:2005 UKAS Ref. 4028 akkreditiert und verfügen über interne QA/QC-Programme zur Überwachung der Genauigkeit und Präzision. Darüber hinaus untersucht TriStar im Rahmen eines externen QA/QC-Programms Standardmaterial, Leerproben und Feldduplikate, um eine von den Laboranalysen unabhängige Kontrolle sicherzustellen.

Qualifizierter Sachverständiger

R. Mohan Srivastava (P.Geo.), Vice President von TriStar, ist der qualifizierte Sachverständige, der die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und deren Veröffentlichung genehmigt hat.

Über TriStar:

TriStar Gold ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich vor allem auf Edelmetall-Konzessionsgebiete auf dem amerikanischen Kontinent konzentriert, die Potenzial haben, sich zu bedeutenden Produktionsbetrieben zu entwickeln. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist derzeit das Konzessionsgebiet Castelo de Sonhos im brasilianischen Bundesstaat Pará. Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsenkürzel TSG bzw. am OTCQB-Markt unter dem Kürzel TSGZF gehandelt. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.tristargold.com.

