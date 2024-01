Troy Minerals ernennt führenden internationalen Bergbauexperten als erstes Mitglied in sein neu eingerichtetes strategisches Advisory Board

11. Januar 2024 – Vancouver, B.C. / IRW-Press / – Troy Minerals Inc. (Troy oder das Unternehmen) (CSE: TROY; OTCQB: TROYF; FWB:VJ3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen begonnen hat, ein strategisches Advisory Board einzurichten. Das Advisory Board soll das Board of Directors und die obere Führungsebene des Unternehmens beraten, um die Projekte des Unternehmens voranzutreiben und Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Als erstes Mitglied ernannte das Unternehmen Michel Jébrak, einen der Wirtschaftsgeologen mit den meisten Publikationen in der französischsprachigen Welt. Herr Jébrak hat unter anderem den Geologischen Dienst Frankreichs (BRGM) und die Regierung von Québec beraten und war bis vor kurzem mehr als 22 Jahre lang als Direktor des Sidex Mining Investment Fund tätig, einem Limited Partnership Unternehmen, das von der Regierung von Québec gegründet wurde, um in Unternehmen zu investieren, die in Québec der Mineralexploration nachgehen.

Herr Jébrak kann auf eine mehr als 40-jährige Karriere zurückblicken, in der er zahlreiche Auszeichnungen und Preise für seine Arbeit im Bergbau erhielt, in Ausschüsse berufen wurde und Funktionen bei verschiedenen kanadischen, australischen und französischen Unternehmen innehatte. Neben zahlreichen prestigeträchtigen Anerkennungen erhielt er 2018 den Jean-Descarreaux-Preis der Quebec Mineral Exploration Association (AEMQ). Mit diesem Preis werden Personen ausgezeichnet, deren Schriftstücke dazu beigetragen haben, das geowissenschaftliche Wissen im Zusammenhang mit der Mineralexploration zu erweitern und dadurch eine Verstärkung der Explorationsaktivitäten zu bewirken. Im selben Jahr erhielt Herr Jébrak auch den Bancroft Award, der seit 1968 von der Royal Society of Canada an einen Forscher auf dem Gebiet der Geologie oder Geophysik verliehen wird, der einen wichtigen Beitrag zur Erweiterung des Wissens in diesen Bereichen geleistet hat.

Als versierter Autor hat Herr Jébrak mehr als 100 Artikel in referierten Fachzeitschriften sowie mehrere Bücher über mineralische Rohstoffe und Exploration veröffentlicht, darunter das 668 Seiten umfassende Buch Geology of Mineral Resources, das zu einem weltweiten Nachschlagewerk geworden ist, das von vielen, darunter auch von Bildungseinrichtungen auf der ganzen Welt, herangezogen wird. Er hat an mehreren französischen Universitäten gelehrt und ist seit 1987 Professor für Wirtschaftsgeologie an der Université du Québec à Montréal (UQAM).

Neben seinen akademischen und beratenden Funktionen war Herr Jébrak an der Gründung des Ordre des Géologues du Québec, des Coeur des sciences an der UQAM, des University Network on Mineral Diversification of Québec, des Canadian Council of Mining Innovation und der CONSOREM beteiligt, einer Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, zum Erfolg der Mineralexploration in Québec beizutragen. Außerdem setzt er sich weltweit für eine verantwortungsvolle Erschließung und Innovation im Bergbau ein.

Wir freuen uns, Michel in unserem Team begrüßen zu dürfen, meint Rana Vig, President und CEO von Troy Minerals. Er bringt eine Fülle von Kenntnissen und Kontakten in Quebec und auf der ganzen Welt mit, von denen das Unternehmen zweifelsohne profitieren wird, zumal wir unsere Investorenbasis erweitern und gleichzeitig die Projekte des Unternehmens vorantreiben wollen, allen voran unser Seltenerdmetallprojekt Lac Jacques in Quebec, das Michel gut bekannt ist und in seinem angestammten Revier liegt, fügt er hinzu.

Um den Beraterstab des Advisory Board weiter auszubauen, befindet sich das Unternehmen in Gesprächen mit mehreren anderen hochqualifizierten und angesehenen Kandidaten mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz und erwartet, in dieser Hinsicht in den kommenden Wochen über Entwicklungen zu berichten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73215/TROYMinerals_110124_DEPRCOM.001.jpeg

Michel Jébrak, links, erhält den Jean-Descarreaux-Preis 2018 von AEMQ-Präsident Frank Mariage während der XPLOR-Gala 2018

IM NAMEN DES BOARDS,

Rana Vig | President und Direktor

Telefon: 604-218-4766

E-Mail: rana@ranavig.com

Über Troy Minerals Inc.

Troy Minerals ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralliegenschaften konzentriert. Das Unternehmen ist derzeit an vier Projekten beteiligt:

Das Projekt Lake Owen (früher SW2) ist ein hoch aussichtsreiches Projekt, das reich an Vanadium, Titan und Eisenerz ist und aus 91 Mineral-Claims besteht, die etwa 50 km südwestlich von Laramie in Wyoming (USA) liegen. Das Konzessionsgebiet ist ein Zielgebiet mit einer Milliarde Tonnen und mehr in einem geschichteten mafischen Intrusionswirt des Proterozoikums mit soliden magnetitreichen Kumulaten und zugehörigen V/Ti- und Pt/Pd/Au/Rh-haltigen Sulfidhorizonten.

Das Projekt Lac Jaques ist ein anfahrbares Projekt mit naheliegender Infrastruktur, welches sich ungefähr 250 km nördlich von Montreal in Quebec (Kanada) befindet. Es besteht aus 17 Claims mit insgesamt 994 Hektar. Das Konzessionsgebiet enthält eine hochgradige Seltenerdelement (REE)-Mineralisierung an der Oberfläche in einem strukturell kontrollierten und steil abfallenden Karbonatit-Dyke, der bis zu 25 Meter dick ist und das Potenzial von mehreren Kilometern hat.

Das Projekt Green Gold, an dem das Unternehmen das Recht hält, einen Anteil von 100 % zu erwerben, besteht aus vierzehn (14) Mineral-Claims mit einer Gesamtgröße von 11.238 Hektar. Es liegt in der Mitte von British Columbia (Kanada) im Bergbaubereich Cariboo, etwa 34 Kilometer (km) südwestlich der Stadt Prince George.

Das Projekt Ticktock, ein Konzessionsgebiet von 1.065 Hektar im produktiven Goldenen Dreieck von British Columbia (Kanada), ist 23 km nordwestlich der historischen Mine Eskay Creek gelegen. Es befindet sich zwischen dem Konzessionsgebiet Newmont Lake von Enduro Metals und dem Konzessionsgebiet Forrest-Kerr von Aben Resources.

