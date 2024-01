In 4 Schritten ein ansehnliches, passives Einkommen aufbauen

Viele träumen davon, ein passives Einkommen zu erzielen und ein stattliches Vermögen aufzubauen, doch die meisten scheitern. Es fehlt am Wissen um die richtige Strategie und die passenden Werkzeuge.

Zürich, 11.01.2024 – Mit der richtigen Strategie einen nachhaltigen Vermögensaufbau erreichen

Um finanziell abgesichert zu sein, erhoffen sich viele Menschen, ein passives Einkommen erzielen zu können. Durch eine überlegte und strategische Herangehensweise kommen Sie schneller zum Erfolg und der Vermögensaufbau wird Ihnen leichter fallen.

Diese 4 Strategien helfen Ihnen dabei, Vermögensaufbau nachhaltig zu betreiben

Gründliche Analyse der Vermögenswerte oder Werkzeuge, die man benutzen möchte

Am Beginn einer erfolgreichen Investitions-Strategie steht die Aufnahme des Ist-Zustandes. Welche Vermögenswerte sind vorhanden? Wie setzen sich diese zusammen. Welcher Teil davon kann kurzfristig umgeschichtet werden. Wie viel Liquidität musss möglicherweise kurzfristig verfügbar sein? Welche Güte und Qualität haben die aktuellen Vermögenswerte, sofern es sich um Unternehmensbeteiligungen, Anleihen etc. handelt? Welche Werkzeuge und Anlageinstrumente stehen zur Verfügung und wie tief ist die Kenntnis dieser Werkzeuge?

Investitions-Psychologie abgestimmt mit einem Risiko- und Geldmanagement zum Schutz vor Verlust

Geld besitzt zwar keine Gefühle, Geldanlage allerdings kann sehr heftige Emotionen auslösen. Investitionsentscheidungen auf Emotionen zu stützen geht fast immer nach hinten los. Es kommt daher darauf an, bereits bei der Ausarbeitung der Investitions-Strategie klare Grenzen festzulegen, was die Gewinnmitnahme sowie die Verlustbegrenzung angehen. So fällt es ungemein leichter, wenn der vorher festgelegte Punkt gekommen ist, auch tatsächlich die betreffende Anlage zu verkaufen, sei es, um Gewinne zu realisieren (und nicht gierig zu werden), oder Verluste zu begrenzen (und nicht auf Verlusten sitzen zu bleiben um bloß keinen Fehler zugeben zu müssen).

Auf diese Weise bekommt der Vermögensaufbau nicht nur ein klares Ziel, sondern auch verlässliche Kriterien bezüglich eines professionellen Risiko- und Geldmanagement. Letztlich liegt hierin der Schlüssel für einen erfolgreichen, nachhaltigen Vermögensaufbau.

Die Reinvestition von Analagerlösen (Zinseszins Effekt) und darauf achten, dass der Großteil der Investition in Vermögenswerte fließt, die Erträge ausschütten

Dies ist ein besonders wichtiger Aspekt, um passives Einkommen auf- und immer weiter auszubauen. Hier geht es darum, darauf zu achten, dass der größte Teil (70-80%) des Kapitals in Vermögenswerte fließen sollte, die regelmäßige Erträge ausschütten.

Das könnten zum Beispiel die Dividenden bei Aktien sein, die Zinserträge bei Anleihen, oder regelmäßige Miet- und Pachteinnahmen bei Immobilien. Das primäre Kriterium ist also nicht die Kursentwicklung, auch wenn diese in der Gesamtbetrachtung natürlich ebenfalls eine Rolle spielt. Als Gegenbeispiel könnte man Gold anführen. Sicherlich kann es sinnvoll sein, einen kleinen Teil der Anlage auch für Gold zu verwenden, hier spekuliert man aber vor allem auf eine Erhöhung des Goldkurses.

Auf diese Weise erhält man jedes Jahr neue Erträge, die dann stets wieder investiert werden sollten, um von dem oftmals unterschätzten Zinseszins Effekt zu profitieren. Kommt hierzu dann noch eine gesunde Kursentwicklung des Basiswertes, sind jährliche Renditen deutlich jenseits von 10 Prozent eher normal als die Ausnahme.

Regelmäßige Aufstockung des Portfolios

Immer wenn möglich, kann und sollte das Portfolio aufgestockt, ergänzt und weiter diversifiziert werden, das verstärkt den Effekt aus regelmäßigen Re-Investitionen nochmals beträchtlich. Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen wie in relativ kurzer Zeit durch Kombination der hier angesprochenen 4 Strategien sehr ansehnliche Vermögen aufgebaut wurden.

Sicherer, leichter und schneller mit dem richtigen Expertenrat

Die erfahrene Bankerin und Finanzexpertin Inessa Huller aus der Schweiz hat bereits viele Kunden und Kundinnen zum Thema Vermögensaufbau und Aufbau eines passiven Einkommens gecoacht und ist auch selbst als Investorin äußerst erfolgreich, indem sie unter anderem die oben genannten 4 Strategien bei ihren eigenen Investitionsentscheidungen konsequent berücksichtigt. Dadurch gelang es ihr, in knapp 10 Jahren mit einem eher überschaubaren Startvolumen von 2.000 CHF ein Vermögen von über 900.000 CHF zu erzielen.

Sie hat nun ein sehr informatives und erhellendes Video zu diesem Thema erstellt, in dem sie die in der Praxis bewährten Erfolgsfaktoren ihrer Vermögensanlage nachvollziehbar erläutert. Für alle, die nicht länger auf ihr Glück vertrauen wollen, sondern planbaren Vermögensaufbau betreiben wollen, ist der Inhalt des kostenlosen Videos ohne Übertreibung wegweisend. Hier der Link zum Video: https://www.inessahuller.ch/kostenlose-video

