Vertrauen ist der Schlüssel – WELCON EUROPE GmbH & Co. KG mit Creditreform Zertifikat ausgezeichnet

Vertrauen verbindet – WELCON EUROPE gehört zum exklusiven Kreis der Unternmehmen, die mit CrefoZert ausgezeichnet wurden. Für den Giesener Versandhändler ist es die dritte Auszeichnung in Folge.

Die WELCON EUROPE GmbH & Co. KG ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Wellness- und Entspannungstechnologie für Privarthaushalte und Gewerbe. Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 hat das Unternehmen eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben und sich einen ausgezeichneten Ruf erworben. Mit Hauptsitz in Giesen bei Hildesheim ist die WELCON EUROPE GmbH & Co. KG international tätig und bietet innovative Produkte wie Massagesessel, Relax- und TV-Sessel, Infrarotkabinen, Boxspringbetten und mehr für geseundes Wohnen an.

Im Jahr 2023 wird die WELCON EUROPE GmbH & Co. KG nach 2021 und 2022 zum dritten Mal in Folge mit dem renommierten CrefoZert von Creditreform ausgezeichnet. Diese Auszeichnung unterstreicht die finanzielle Stabilität und Bonität des Unternehmens. Das CrefoZert wird nur an Unternehmen vergeben, die strenge Kriterien erfüllen und eine ausgezeichnete Bonitätsbewertung vorweisen können. Es ist ein Qualitätssiegel, das Vertrauen und Zuverlässigkeit signalisiert. Für die WELCON EUROPE GmbH & Co. KG bedeutet diese Auszeichnung eine Bestätigung ihrer soliden Geschäftspraktiken und ihres nachhaltigen Wirtschaftens.

Das CrefoZert von Creditreform ist in der Geschäftswelt hoch angesehen und wird nur an weniger als 2 % der Unternehmen in Deutschland verliehen, die die Richtlinien erfüllen. Diese Auszeichnung ist ein deutliches Zeichen für die finanzielle Stärke und Seriosität der WELCON EUROPE GmbH & Co. KG. Sie verdeutlicht die exzellente Bonitätsbewertung des Unternehmens und unterstreicht seine Position als vertrauenswürdiger Partner auf dem Markt.

Stefan Iburg, der Gründer der WELCON EUROPE GmbH & Co. KG, ist stolz und erfreut über die erneute Auszeichnung mit dem CrefoZert. Für ihn ist diese Anerkennung nicht nur eine Bestätigung für die hervorragende Arbeit seines Unternehmens, sondern auch eine persönliche Auszeichnung. Stefan Iburg ist seit vielen Jahren in der Branche tätig und hat mit seinem Engagement und seiner Fachkompetenz maßgeblich zum Erfolg der WELCON EUROPE GmbH & Co. KG beigetragen. Er sieht die Auszeichnung als Antrieb, weiterhin innovative und nachhaltige Produkte zu entwickeln und das Unternehmen auf dem internationalen Markt noch weiter zu etablieren.

Die Auszeichnung mit dem CrefoZert von Creditreform stärkt das Image und die Reputation der WELCON EUROPE GmbH & Co. KG. und eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten und Kooperationen.

Für die Zukunft plant die WELCON EUROPE GmbH & Co. KG, weiterhin die hohen Anforderungen des CrefoZerts zu erfüllen und sich als führendes Unternehmen im Bereich der Wellness- und Entspannungstechnologie weiter zu etablieren. Das Unternehmen strebt danach, seinen Kunden innovative und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Die erneute Auszeichnung mit dem CrefoZert ist ein Meilenstein auf diesem Weg und motiviert das Unternehmen, weiterhin exzellente Leistungen zu erbringen.

Zusammenfassend ist die WELCON EUROPE GmbH & Co. KG ein führendes Unternehmen im Bereich der Wellness- und Entspannungstechnologie für private und professionelle Anwender, das für seine nachhaltigen und innovativen Lösungen bekannt ist. Die erneute Auszeichnung mit dem CrefoZert von Creditreform unterstreicht die finanzielle Stabilität und Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens. Stefan Iburg, der Gründer der WELCON EUROPE GmbH & Co. KG, ist stolz auf diese Anerkennung und sieht sie als wichtigen Meilenstein für die Zukunft. Das Unternehmen plant, weiterhin die hohen Standards des CrefoZerts zu erfüllen und sich als vertrauenswürdiger Partner in der Branche zu etablieren. Die Auszeichnung stärkt das Image und die Reputation der WELCON EUROPE GmbH & Co. KG und eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten und Kooperationen.

Weiterführende Informationen: https://www.welcon.de

Wohlbefinden, Entspannung und bewusstes Leben: Das ist seit vielen Jahren unsere Kern- kompetenz. Als einer der führenden Anbieter für hochwertiges Wellness-Equipment beliefern wir nicht nur professionelle Anwender wie zum Beispiel Hotels, Praxen oder Fitness- Studios, sondern auch private Kunden – überall in Deutschland und europaweit.

Unser Lieferprogramm beschränkt sich bewusst auf Produkte, die man in dieser Qualität, Ausstattung und Güte oft lange sucht. Dass wir sie zu einem erstaunlich günstigen Preis bereithalten, hat einen einfachen, aber einleuchtenden Grund: Wir ersparen uns und Ihnen teure Werbung. Als Versandhändler verzichten wir zudem auf kostspielige Ladenlokale. Durch dieses kundenorientierte Marketing können wir Ihnen einen Preisvorteil einräumen, der ebenfalls zu einem entspannten Gefühl beiträgt.

Lernen Sie uns kennen: Im Internet unter welcon.de oder ganz persönlich in unserer über 850 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche im niedersächsischen Hasede. Wir freuen uns, Sie mit dem Besten zu überzeugen!

